¿Corre peligro Limón de quedarse otra vez sin equipo de fútbol?

Limón Black Star surgió en 2022 como la opción para la provincia de Limón de tener un equipo de fútbol, ante la desaparición de Limón F.C. en ese mismo año. No obstante, dos años después, el nuevo club está en peligro de desaparecer.

Cristian Williams, presidente de la entidad, explicó que la situación que ha afrontado el club de no poder utilizar el Juan Gobán como su sede, debido a que no tiene la gramilla aprobada, ha golpeado fuertemente las finanzas del club y aseguró sentirse “completamente ahogado”.

El dirigente caribeño fue enfático en que su equipo solo aguanta dos partidos más en estas condiciones y anunció que, si no encuentra una solución, retirará al plantel de la competencia.

Williams recalcó que no es solo el dinero que está gastando la organización al jugar como local en Guápiles, sino también lo que se está dejando de percibir por taquillas, variable que le daba la liquidez semana a semana. Dio a conocer que en asistencia de público está dejando de recibir ₡2 millones por partido. Además, asegura que perdió diez patrocinios por vallas publicitarias que rondan los ₡250 mil por mes aproximadamente, cada uno.

La situación de la gramilla del Juan Gobán hizo que hasta el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, visitara el reducto recientemente, pero todavía no hay luz verde. (LBS)

“Esto es muy sencillo: hay decisiones desiguales en el Comité de Licencias y esto genera un daño de proporciones irreversibles en lo que es nuestro equipo. Aunque la FIFA promueve que todos juguemos en igualdad de condiciones, la Federación, por medio de Licencias, tiene unas reglas para unos y otras para otros. Por ejemplo, para Licencias, usted puede jugar en un potrero y, si es natural, no importa. Pero, si usted tiene una cancha sintética, piden requisitos, y ahí ya estamos jugando en dos torneos diferentes”, afirmó Williams.

Williams enfatizó en que hay diferencias en el reglamento que él no comprende, como las certificaciones a las canchas antiguas, mientras que los terrenos de juego nuevos, aunque sean de un césped de mala calidad, son aprobados porque están recién instalados, sin ni siquiera ser revisados.

Ante esto, ¿por qué podría desaparecer Limón?

“Aunque estamos al día con la Caja, estamos al día con Tributación y con la planilla... Cada partido que jugamos en Guápiles nos genera una pérdida de dos millones de colones; eso a nadie le importa”, sentenció el jerarca.

Cristian Williams explicó que, en un trabajo conjunto con la municipalidad de Limón, consiguieron ₡550 millones, por medio de un crédito con el IFAM, para el cambio de gramilla e iluminación, pero el trámite está en proceso.

“Lo más triste es que, una vez más, Limón se va a quedar sin fútbol. Solo pido que Jorge Gutiérrez (presidente del Comité de Licencias) me diga en qué se beneficia el fútbol de Costa Rica con que no se juegue en el Juan Gobán a nivel económico, deportivo y social; si hay un beneficio, no molesto más”, finalizó.

El presidente de la Liga de Ascenso, Sergio Hidalgo, externó su preocupación por lo que sucede con Limón y otros equipos como Uruguay de Coronado, pero también hizo un llamado a la conciencia de que hay que mejorar las condiciones del fútbol tico.

“Esto es un tema de clubes. Los equipos estaban prevenidos desde hace tiempo, no de ahora. Antes se daban extensiones para conseguir los cambios de gramilla, pero eso se acabó y ahora deben cumplir el reglamento de Licencias”, dijo.

Hidalgo afirmó que no considera probable un retiro de Limón de la competencia.

“Al menos yo no dejaría morir el equipo. Estamos viendo qué competición podemos hacer para ayudarles, pero no veo una solución viable porque el reglamento está para cumplirse y la cancha no cumple con las condiciones que se están pidiendo. Entonces, les toca buscar sede, como hace Fútbol Consultants, entre otros equipos”, agregó.