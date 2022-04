Confesión de Jeaustin Campos: cambiaría sus triunfos pasados ante Alajuelense por uno en el clásico venidero

¿La decisión de pasar el clásico al Estadio Nacional afecta?

El clásico es el partido más importante que hay, es el que atrae más prensa y atención, pero el lugar en el que se juegue es irrelevante. En mi experiencia, a Saprissa le ha funcionado la mayoría de las veces jugar allá. Igual, no puede ser excusa para ninguno de los dos equipos y en nuestro caso, hay cosas mucho más importantes y no está dentro de nuestras prioridades pensar en esto.

¿Por qué los clásicos son tan diferentes y no importa el momento que atraviesen los equipos?

La historia dice que los clásicos son muy importantes y la historia también dice que Saprissa ha llegado bien y Alajuelense se ha recuperado en esos partidos; lo mismo ha pasado a la inversa. Este juego ahora puede ser un revulsivo para nosotros, entendiendo que la Liga es un gran rival, que está bien dirigido, tiene grandes jugadores y viene en un gran momento emocional. De igual forma, el clásico tiende a ser muy parejo, más allá de las distancias que pueden haber ahora.

Hay mucho morbo con el clásico porque Saprissa suele ganar en los últimos partidos y Alajuelense por más que llegue mejor, no logra dar el golpe. ¿Se basa en esto y puede ser el punto clave?

Ojalá que esta hipótesis sea real. Es solo un ingrediente, pero hay que ver qué pasa. Ganando ese partido es un golpe anímico y es lo que ocupamos. Igual, valerse solo de esta parte, de la estadística y de situaciones históricas que han pasado hace poco con estos mismos planteles, es solo una parte, pero luego está lo táctico, lo que debemos y podemos hacer, así como lo que tenemos que cumplir en cancha.

¿Cómo toma este juego en lo personal sabiendo que llegó a intentar levantar al equipo y no ha podido?

Tengo cerca de dos semanas acá y no hemos tenido el tiempo necesario para poder trabajar. Creo que se ha visto una mejoría en el juego, aunque tal vez no ha sido significativa porque no se dan los resultados. Los resultados no se han dado por errores groseros en lo individual que no nos perdonan, pero sí hay una mejoría futbolística y hemos subido el rendimiento, pese a que no es el que queremos. Esperemos tener una dosis de fortuna que también nos ayude a sacar los resultados.

Jeaustin Campos aún no sabe lo que es ganar en su regreso al Saprissa, para su tercera etapa con el club. (Rafael Pacheco Granados)

Su rendimiento en clásicos es de más del 70% y el técnico rival, Albert Rudé no ha podido con Saprissa en seis partidos. ¿Esto pesa previo al partido?

Las estadísticas ahí están, algunas no nos favorecen y en este momento no les prestamos atención y otras nos favorecen en lo grupal o personal y es producto de la historia, así que hay que seguirla forjando. En este equipo no hay tiempo, no hay pausa para sentarse y relajarse porque las estadísticas puedan favorecer en algún aspecto.

”Obviamente que hay una satisfacción individual y es algo bonito saber que el trabajo en mi trayectoria ha sido bueno e intento ser mejor siempre, pero esos números no me detienen hoy. En realidad, cambiaría este 70% por ganar el miércoles, lo juro que sí. Todo esto es parte de esa ambición buen encausada que debemos tener en este equipo y por ese deseo de mejorar siempre en este club”.

¿Cómo están los demás lesionados?

Víctor Medina ya está y entrenó con el grupo y lo de Kendall Waston es diferente, porque tiene el alta médica, pero no juega porque le falta lo competitivo, ya que hace mucho que no está. Lo que le falta a Kendall es la parte física, para que esté apto para lo competitivo. Esperemos que no vengan más lesiones, para tener un equipo más compacto. Además, hemos hablado del tema de las expulsiones, porque necesitamos de todos y ocupamos terminar con 11.

”En lo que respecta a Aubrey David, se le hizo una placa y está bien, pese a que se asustó y tenía mucho dolor antes del partido contra el Santos. Más allá de que tiene molestias aún, los estudios dicen que está bien y es leve”.

¿Christian Bolaños está descartado para el clásico?

Christian no trabajó el domingo con el grupo, este lunes un poco nada más y apenas está trabajando.

¿Cómo se han tomado los jugadores la importancia de sacar esta victoria en un momento en el que están abajo en la tabla?

No importa el momento en el que se esté, lo que importa es que un clásico es diferente anímica y emocionalmente y que sirve para dar un golpe en la mesa

¿Sería clave que regresen al club personas que ya estuvieron en una época ganadora?

En el fútbol no hay verdades absolutas, no es una ciencia exacta. Entiendo que el Saprissa de ahora está comprometido en la tabla y en muchas cosas, pero son situaciones circunstanciales y no podemos ver esto como un punto de partida para profundizar sobre una estructura deportiva. Si ganamos el miércoles, clasificamos y somos campeones tampoco podemos decir que la filosofía y el estilo es buenísimo, pero es aparte y se ve a un mediano plazo, porque no por estar en esta situación vamos a poner en duda las estructuras. Sino, no lo analizamos desde un punto de vista racional, sino desde lo emocional.

”Acá cerca del 60% de los chicos han subido y son de la cantera y no sé si otro equipo lo tendrá, no sé si Alajuelense, Herediano o Cartaginés lo tendrá. Si lo cuentan, es un gran porcentaje de jugadores salidos de sus ligas menores”.