Saprissa genera más dudas que respuestas en caso de Christian Bolaños

El mismo Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, definió a la perfección el tema de Christian Bolaños: “es algo que se viralizó”. Desde el sábado trascendió que el volante estuvo en el festival musical Picnic y eso generó una serie de comentarios en redes sociales y cuestionamientos, ya que Bolaños se perdió por lesión el duelo en el que los morados perdieron ante Santos 2 a 1 y cayeron al puesto 11 del Torneo de Clausura 2022.

[ Tiene razón Ariel Rodríguez: la época de ‘Princesos’ ni se parece a este Saprissa ]

El mismo sábado Campos recalcó que Christian estaba lesionado y prefirió no ahondar mucho en el tema. Sin embargo, con el pasar de los días el nivel de las críticas subió y hasta se ha comentado en las mismas redes que Kendall Waston, también lesionado, supuestamente estuvo en Picnic el mismo sábado.

Previo al clásico de este miércoles entre la S y Alajuelense (8 p. m. en el Nacional), Jeaustin no solo tuvo que hablar de la crisis de su equipo y la estrategia para salir adelante, sino que muchas de las preguntas se dirigieron a la situación de Bolaños y Waston. Sin embargo, lejos de aclarar, surgen más dudas. Aquí les presentamos puntualmente las consultas y las respuestas exactas del timonel.

Se habló mucho de Christian Bolaños el fin de semana, sobre si estaba lesionado y si fue al concierto Picnic. ¿Qué sabe de esto?

“Me dijeron, porque no veo mucho redes, que yo me lavé las manos en este caso, pero no fue así. Voy a ser exagerado para que me entienda: en el momento en que el doctor o alguien del cuerpo técnico se meta con mis decisiones, vamos a tener problemas, por lo mismo, así como exijo respeto, y lo hay, yo también tengo que respetar. En aquel instante, Christian salió del trabajo en campo y dejó de ser una responsabilidad directa para mí y no es que me lavo las manos, sino que respeto los radios de acción y más en la parte médica, porque siempre he respetado la parte médica, lo nutricional y lo físico; por algo son especialistas.

Christian Bolaños fue titular con Saprissa ante Cartaginés en la fecha 14 del Clausura 2022, en la 15 contra Herediano entró de cambio y se perdió la 16 con Santos por lesión. (JOHN DURAN)

”Contrario a los demás jugadores, lo de Christian es una baja médica. Emitiré mi opinión cuando sea necesario, pero el doctor es el que dice que está lesionado, no yo y respeto. Además, don Ángel evaluará y nos sentaremos en el momento que me lo pida, a ver qué pasó”.

¿Cómo valora desde lo moral y lo ético que dos capitanes estuvieran en un concierto mientras el equipo estaba jugando y en medio de la crisis que vive el club?

Es un tema individual. Está en cada uno si quiere acompañar al equipo, quedarse en su casa o tener algunas situaciones. El tema va más allá de eso, porque son situaciones que se manejan a lo interno, en cuanto a la toma de decisiones, de qué se va a hacer y de si van a hablar Ángel o el doctor.

”Si me hablan de liderazgo, es un tema muy personal. Los líderes se hacen, no nacen, porque nadie nace líder. Si se tiene esa vocación, perfecto, porque puedo estar muchos años en este club; no necesariamente voy a tener esa vocación de liderazgo. Creo que algunos son líderes dentro del campo y otros que son diferentes, unos que se involucran más y otros menos. De igual forma, no es una prioridad para mí, debemos buscar líderes dentro del campo que trabajen, corran, metan y sean buenos espejos para los muchachos. Después veremos cuando tengamos tiempo”.

[ Saprissa sin alma, sin suerte... sin vida ]

Señaló que evaluará luego con Ángel Catalina (gerente deportivo) y se sentará en el momento para el tema de Christian Bolaños y Kendall Waston. ¿Existirá algún tipo de reunión con Catalina para ver qué pasó y aclarar en lo deportivo?

“Es parte de... No necesito tener una reunión si lo tengo a la par, porque cada vez que paso de mi camerino al campo paso con él y hablamos. Tenemos una manera de pensar muy similar y eso es un tema que se tocará. Don Ángel es muy respetuoso, sabe en el momento en que estoy, que tengo muchas prioridades y no me ha tocado ese tema por respeto. Igual, en el transcurso del día o mañana lo llegaremos a tocar, porque tarde o temprano me llegará a mi el tema este que se ha viralizado”.

Sin comprometerse con una posición firme sobre el tema, al menos no públicamente, al parecer Jeaustin Campos trató de sortear un tema que suma en lo negativo en un momento tan complejo en lo deportivo. Lo que sí dejó entrever es que a lo interno el tema no quedará ahí.

Mientras esto sucede, los dos jugadores están prácticamente descartados para medirse a la Liga, ya que Christian realizó trabajos diferenciados este lunes y Kendall aún no está en plenitud física tras su dolencia.