Claudio Vivas tiene en contra a un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación

Claudio Vivas ya dejó más que claro que quiere seguir como el técnico de la Selección de Costa Rica. No será hasta finales de noviembre cuando se conozca si se cumple su deseo, pero ya tiene un voto en contra en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Claudio Vivas tiene dos ganes y dos empates como técnico interino de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Si la definición del futuro de Vivas fuera hoy, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y vicepresidente de la Fedefútbol, votaría en contra de la continuidad del argentino.

“Es todo un tema lo que tenemos para finales de noviembre y diciembre, porque Vivas es un buen profesional, pero en los dos años en la Federación a mí no me ha convencido. No es solo el trabajo de estos seis partidos, que a mí no me terminaron de convencer. En Surinam no perdimos por obra y gracia del Señor y también jugamos un mal partido en Guatemala”, valoró Vargas.

La Selección se medirá con Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para el jerarca blanquiazul esta serie será determinante para que el resto de sus compañeros del Ejecutivo se terminen de decidir.

La Sele primero será local en el Nacional el 14 de noviembre y visitará a los canaleros el 18 de noviembre. El ganador de esta serie se dejará un boleto directo a la Copa Oro y pasará a las semifinales de la Liga de Naciones, mientras que el perdedor irá a un repechaje.

“Se vienen dos partidos en los que Claudio Vivas se juega el puesto, hay que decirlo abiertamente. Si fracasa, en lo personal no encontraría el motivo para que él continúe, pero si gana también lo valoraría. No es solo lo que se haga en estos dos partidos, sino que hay que ver lo que pasó antes”.

Vargas fue directo y realizó una confesión sobre lo que pasa en el Ejecutivo: “El Comité está volcado a que siga. Lo vamos a analizar y se votará, pero vi opiniones que pesan más que las de otros ahí”.

Finalmente, el brumoso consideró que están abiertos a valorar figuras para el puesto de Director de Selecciones Nacionales, función en la que estaba Vivas antes de la renuncia de Gustavo Alfaro. El nombre de Ángel Catalina le gusta.

“Ángel Catalina demostró cosas buenas cuando estuvo en Costa Rica y se puede valorar. Sin embargo, primero hay que ver qué pasa con Vivas, porque el puesto de Director Deportivo lo tiene él en este momento. Si él se fuera, hay que buscar a gente que haya sido más exitosa y más ganadora en el fútbol nacional”.