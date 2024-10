Claudio Vivas da la razón a Jafet Soto sobre reprogramación del Alajuelense vs. Herediano

El primero en manifestar su desacuerdo fue el presidente y técnico del Herediano, Jafet Soto. Ahora, tanto el entrenador de la Selección Nacional, Claudio Vivas, como el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, comparten la opinión del estratega florense.

Ninguno de los tres está de acuerdo con que los partidos de reposición entre Alajuelense vs. Herediano y Liberia vs. Saprissa se jueguen en la próxima fecha FIFA, que abarca del 14 al 19 de noviembre, cuando la Selección Nacional enfrentará a Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Jafet Soto, quien también es miembro del Comité Ejecutivo, expresó su desacuerdo desde que se suspendió el partido entre manudos y florenses en septiembre pasado, debido a la celebración de la Independencia y un concierto. Soto reiteró en varias ocasiones que no se debía jugar en esas fechas porque estaban destinadas a la Selección Nacional.

El Comité de Competición pactó el duelo de la jornada 10 entre La Liga y el Team para el sábado 16 de noviembre a las 8 p. m., según solicitud del conjunto rojinegro.

Para esa misma fecha quedó reprogramado el juego entre liberianos y morados, que no se realizó en la jornada 12 debido a las malas condiciones de la cancha del estadio Edgardo Baltodano.

El jerarca de la Federación, Osael Maroto, aseguró este martes, al finalizar el compromiso en que Costa Rica derrotó 3-0 a Guatemala por la Liga de Naciones, que conversó con Vicky Ross, presidenta de la Unafut, para analizar la posibilidad de un cambio de fecha.

Maroto manifestó que comprende la posición de Ross y lo que implica cambiar las fechas, pero aclaró que no pueden programarse juegos de Primera División si la Selección Nacional disputa una serie trascendental ante Panamá en un torneo oficial de selecciones.

Claudio Vivas no se guarda nada

Incluso, el seleccionador Claudio Vivas fue tajante al afirmar, en la conferencia de prensa, que, cuando juega la Selección Nacional, no se deben programar otros compromisos.

“Hablé con las autoridades. Les envié una carta mostrando mi desacuerdo con esa decisión. Cuando nos reunimos para hacer el calendario, yo no era seleccionador en ese momento, pero nos pusimos de acuerdo en que, cuando juega la Selección, no debe haber partidos oficiales. Si hay jugadores convocados, no podrán participar en esos encuentros”, enfatizó Vivas.

El estratega de la Tricolor reiteró que las autoridades del fútbol costarricense deben darle la importancia que merece la Selección y tomar decisiones que no afecten directamente al equipo nacional.

“La verdad, lamento mucho que no se considere el tema de la Selección. Cuando juega la Selección, hay entre tres y cuatro mil personas menos en un partido de la Tricolor si hay un clásico a las 5 p. m. La gente no va a venir a ver a la Selección. Hay que entender que, cuando juega la Selección, definitivamente, juega la Selección”, añadió Vivas.

Para el entrenador argentino, es claro que se debe priorizar al combinado nacional, más aún porque se están jugando la clasificación a las semifinales de un torneo oficial avalado por la FIFA y cuyas fechas se conocen con anticipación.

“Cuando juega la Selección y hay partidos organizados por el campeonato nacional, estos se jugarán sin los jugadores convocados. Se debe entender la importancia de la Selección de una vez por todas”, concluyó Vivas.