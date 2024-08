Cartaginés lucha para no perder millones ante Alajuelense

Cartaginés está a las puertas de su primer partido clase A de la temporada, un duelo que define dónde está realmente en lo deportivo y también mueve las arcas, al ser una de las taquillas más importantes del semestre. Sin embargo, los brumosos están contra la pared y corren para no perder millones ante Alajuelense.

La gradería este del estadio Fello Meza tiene un avance importante en la colocación del nuevo techo. En Cartaginés esperan tener todo listo para el partido ante Alajuelense. (Cristian )

Los brumosos tienen inhabilitada la gradería este del estadio José Rafael “Fello” Meza, desde el 8 de junio, luego de que los fuertes vientos y la lluvia hicieran colapsar el techo. Esta zona representa un ingreso considerable para cada compromiso, ya que es una de las más grandes y suele tener precios más altos, por ser en sombra.

La dirigencia blanquiazul ha realizado esfuerzos significativos para instalar una nueva estructura, con avances notables. Desde el 12 de julio comenzaron a colocar los primeros soportes, y el progreso es visible desde las afueras del estadio.

No obstante, no hay certeza de que todo esté listo para el choque del domingo 4 de agosto contra la Liga, a las 11 a.m. La tarea parece titánica, considerando que después de terminar con la estructura de vigas y soportes, deben instalar las nuevas láminas.

El presidente del club, Leonardo Vargas, expresó su satisfacción por el esfuerzo y sacrificio detrás del proyecto, que se ha llevado a cabo a marchas forzadas en medio de dificultades financieras. Sin embargo, reconoció que han enfrentado obstáculos que generaron retrasos.

“Ya pasamos la etapa más lenta, pero el clima no nos ha ayudado a avanzar lo suficiente. Vamos a hacer un esfuerzo esta semana y considero que podemos tener la gradería techada para el próximo partido. Obviamente no estará detallada, seguirán faltando ciertos aspectos complementarios para terminar la estructura, pero lo vamos a intentar”, señaló Vargas a los medios, el domingo tras el triunfo ante Santos.

En el Cartaginés trabajan a marchas forzadas, para tener listo el nuevo techo del sector de sombra del estadio José Rafael "Fello" Meza. (Cristian Brenes)

Pérdidas al no contar con techo del Fello Meza

Cartaginés ya jugó dos de sus 11 partidos de la fase regular como local sin contar con la gradería del sector este, lo que representa pérdidas significativas. Esta zona suele ser donde se ubican la mayoría de socios y es de las primeras en agotarse en partidos clase A.

Frente a Santa Ana, en el debut en el Torneo de Apertura 2024, y contra Santos, en la fecha tres, fue imposible para la dirigencia tener listo el nuevo techo. Sin embargo, el impacto sería mucho mayor para el compromiso contra la Liga.

Así lucía el estadio Fello Meza previo al debut del Cartaginés en el Torneo de Apertura 2024. (Cortesía CSC)

El panorama es poco optimista para el próximo domingo, considerando que los blanquiazules ya dieron a conocer los precios de las entradas sin incluir el sector este.

Los boletos tienen un costo de ¢7.000 en popular oeste y sur, ¢8.000 en preferencial norte, ¢10.000 en platea lateral y ¢20.000 en palcos.

Si los de la Vieja Metrópoli lograran este objetivo, podrían poner a la venta las localidades del este. De lo contrario, el golpe financiero sería considerable.