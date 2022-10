Cartaginés inició entre dudas: sin Mauricio Wright, sin técnico, sin refuerzos y sin Marcel Hernández

Hace apenas una semana Cartaginés destituyó al técnico que consiguió el título tras 81 años de espera, pero pese a la salida de Géiner Segura la dirigencia anunció que Mauricio Wright y Greivin Mora iniciarían la pretemporada, mientras definían quién sería el nuevo timonel. Pasaron los días y la realidad es que todo es más incierto y Mauricio ya ni está en el club.

Cartaginés tiene entre sus planes a un técnico que nadie veía venir

Las incógnitas rodean el arranque de los brumosos, ya que Wright no seguirá y más allá de su papel fundamental en la obtención del campeonato, la directiva optó por no seguir con él. Mauricio no estuvo este martes con el grupo, en las pruebas médicas y físicas y quienes comandaron la primera sesión fueron Mora y el preparador físico Michael Leitón.

En la Vieja Metrópoli buscan nuevo estratega y nombres como los de Andrés Carevic, Gilberto Martínez, Wálter Centeno y Paulo César Wanchope son alternativas reales.

Otro de los grandes temas a resolver es la continuidad o no de Marcel Hernández, quien según se conoce de mantenerse en Costa Rica sería solo con los blanquiazules y ya tendría un preacuerdo por dos años. No obstante, sigue sin ratificarse de manera oficial y el goleador se encuentra recuperándose de una dolencia.

Mauricio Wright y Géiner Segura hicieron una dupla clave para que Cartaginés obtuviera el campeonato del Torneo de Clausura 2022. (John Dur)

Si lo de Marcel preocupa a la afición centenaria, el tema de los refuerzos está casi en el mismo nivel. Hasta el momento solo se dieron las salidas de Byron Bonilla, quien terminó contrato, y la de Daniel Chacón, quien es ficha del Colorado Rapids de la MLS de los Estados Unidos y deberá sumarse a su nuevo club a partir de enero.

El potero Darryl Parker es otra de las figuras que terminaron su ligamen, aunque sí se presentó a la primera sesión y se mantendría en el club.

El actual campeón nacional busca refuerzos y la necesidad se centra en laterales, volantes ofensivos y atacantes. Si bien, para el Apertura 2022 sumaron a Marco Ureña como figura para la ofensiva, Ureña se lesionó y aún no está listo para volver para el Torneo de Copa.

De igual manera, los centenarios dependen de si Hernández finalmente se queda, de lo contrario tendrían que correr para llegar el gran vació de un ariete que marcha mucha diferencia.

Michael Barrantes fue uno de los jugadores del Cartaginés que se sometió a pruebas médicas, en el inicio de la pretemporada. (Cartaginés)

Pese a toda esta serie de escenarios que el Cartaginés tiene abiertos, el miércoles anterior el gerente general, Leonardo Vargas, recalcó que “no hay prisa, tenemos tiempo para definir y tomar las decisiones siempre en busca de lo mejor para el equipo”.

La Copa se disputará entre el 15 de noviembre y el 21 de diciembre (durante el Mundial de Qatar 2022) y el Torneo de Clausura 2023 está pactado para iniciar a mediados de enero.