Cartaginés debe lidiar con una montaña de obstáculos en la defensa de su título

Desde antes de que se iniciaran la finales del Torneo de Clausura 2022, el Cartaginés y Alajuelense tenían muy claro que llegarían en desventaja al Apertura 2022. El no tener descanso entre cada certamen y mucho menos una pretemporada era tema conocido por los dos y aunque claramente les afecta, no había espacio para excusas. Eso sí, lo que menos se imaginaban los brumosos era que enfrentarían una montaña de obstáculos adicionales.

[ Cartaginés sorprende con un fichaje que sacude el mercado ]

La lista es larga: sin espacio para digerir el título, sin tiempo para prepararse y recuperar físicamente, lesiones, castigos, pocas alternativas de refuerzos, sin tiempo para que los nuevos se adapten y entre la jornada tres y la siete no pueden jugar en el Fello Meza. Además, afrontan dos competencias en el semestre (Liga Concacaf y Apertura 2022).

Lo primero es que los blanquiazules terminaron competencia el 6 de julio, volvieron a entrenamientos el 13 de julio, ya el sábado 16 de julio disputaron la Supercopa ante Herediano (triunfo del Team 2 a 0) y el 20 de julio iniciaron la defensa de su cetro.

El duelo frente a los florenses fue un verdadero dolor de cabeza para los actuales campeones y no por los ¢475.000 que les impusieron de multa, sino porque perdieron a Michael Barrantes por tres partidos (expulsado) y a Mauricio Montero por uno (sancionado por ingresar a la cancha sin permiso).

A esto se suma que Géiner Segura no tiene disponibles por lesión a William Quirós, Jesús Chávez y el propio Montero, mientras que Daniel Chacón debe esperar que se concrete el trámite de préstamo de seis meses de su nuevo club, el Colorado Rapids, y hasta que esto no esté listo, no puede participar.

Así mismo, el propio Marcel Hernández reveló que por toda la novela que se dio entre la Liga y el conjunto de la Vieja Metrópoli por su ficha (Cartaginés compró al cubano), apenas si tiene un par de prácticas.

El Cartaginés no la pasó nada bien en el histórico inicio de la defensa de su título en el Apertura 2022. Allen Guevara (izquierda) recibió una falta de penal de Jean Carlo Sánchez, pero igual Grecia se impuso 2 a 1 en el Fello Meza. (Jose Cordero)

“No hay excusas, tenemos que ponernos a tono rápido. Lo que pasó no es porque somos campeones o nos relajamos, sino que se trata de un tema de descanso-trabajo. Sabemos que será duro y aunque cambiemos el chip, hay aspectos que se nos van de las manos de nosotros, como es el tema de la parte física. La realidad es que no hemos hecho pretemporada y en mi caso ni he entrenado. Tenemos que reponernos de la adversidad, porque todos le quieren ganar al campeón... Necesitamos entrenar todos de manera más sistemática y competir porque el desgaste físico nos pesa”, señaló Hernández tras perder 2 a 1 ante Grecia, en la fecha uno del Apertura 2022.

[ Geiner Segura: ‘La derrota nos aterriza’ ]

Frente a los griegos fue una clara muestra del calvario del Cartaginés: luego de un muy buen primer tiempo en el que no consiguió goles el equipo se cayó físicamente y muchas figuras deambulaban en la cancha, mientras que Segura apenas hizo dos cambios, ya que ante las bajas cinco de los siete suplentes era juveniles sin experiencia.

Refuerzos contra la pared

Otro factor es que si bien los brumosos solo vieron marcharse a Arturo Campos (regresó del préstamo a Herediano) y Paolo Jiménez (se retiró), los refuerzos apenas empiezan a llegar y no tendrán espacio para acoplarse. El lateral izquierdo Brandon Bonilla debutó de inmediato el miércoles, mientras que Marco Ureña, su fichaje más sonado hasta ahora, arribará a Costa Rica hasta el 1 de agosto.

Es decir, si el pase de Ureña llega muy rápido y el delantero está en óptimas condiciones, quedaría habilitado para la fecha cuatro (7 de agosto frente a Saprissa). Incluso, si los campeones optan por traer figuras del exterior, se toparán con el problema del tiempo que toma sacar el permiso de trabajo y también del periodo de adaptación que necesite quien venga. A nivel local son pocas las alternativas que están disponibles.

[ Fanáticos del Cartaginés tendrán el añorado trofeo al alcance de sus manos ]

“No voy a salir ante los medios siempre y poner la excusa que el equipo está mal físicamente, sino que vamos a estar atentos a los parámetros que nos dan los dispositivos electrónicos. Obviamente también hay una parte de cansancio mental y tenemos un plantel corto en este momento, pero ahorita no vamos a entrar en esas excusas. Van a venir refuerzos, nos van a oxigenar al equipo y que nos aporten mucho, como pasará con Ureña. Con los que vengan tendremos un poco más de maniobra, pero reitero que tenemos que hacerle frente al campeonato como es y listo”, comentó Géiner.

Por si hiciera falta algo más, los centenarios enfrentarán cinco jornadas seguidas como visitantes: San Carlos, la S, Pérez Zeledón, Grecia y Puntarenas FC. Por ende, volverán al Fello Meza hasta el 28 de agosto, en la fecha ocho de 16 totales. Esto se debe a que el Fello es cancha de entrenamientos del Mundial Femenino Sub20 y el club no la puede utilizar.

“Lo físico nos afecta un poco, porque jugamos contra Herediano el sábado anterior, luego el miércoles ante Grecia y venimos de un tiempo de descanso mínimo. La gente y nosotros mismos estamos con mucha euforia, pero ya todo eso pasó y lo hablamos. Tenemos que cuidarnos más con la alimentación, la recuperación y descansar más. Venimos al club medio día y en el resto del tiempo nos toca a nosotros cuidarnos”, detalló Kevin Briceño.

Cartaginés tiene claro el panorama y si quiere clasificar, pelear por el bicampeonato y ser protagonista en Liga Concacaf deberá saltar toda la fila de obstáculos que conlleva ser campeón y un semestre particular por el Mundial de Qatar 2022 entre noviembre y diciembre.