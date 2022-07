Geiner Segura: ‘La derrota nos aterriza’

La derrota ante Grecia es para Geiner Segura, técnico de Cartaginés, volver a poner los pies sobre la tierra, olvidarse de que hace poco campeonizaron y empezar a luchar de nuevo.

Geiner no pone excusas, prefiere no hablar de la falta de descanso y no haber hecho pretemporada, pero agregó que a su equipo le faltan refuerzos, pese a que ya anunciaron a Marco Ureña.

Geiner Segura manifestó que deben recuperarse lo más pronto posible y quien en el equipo diga que está cansado, le dará opción a otro jugador. (Jose Cordero)

¿Cuáles son las sensaciones que le dejó el partido? ¿La parte física les pasó factura?.

Esto es volver a tierra de nuevo, esto nos puede ayudar para aterrizar un poco. En la primera parte tuvimos bastantes opciones, pero no tuvimos la certeza de ser contundentes. Tuvimos el penal y desatenciones en el bloque, necesitamos corregir y en la parte física trataremos de recuperar. Este es un plantel que está muy corto ahorita, ustedes vieron la banca, pero tampoco vamos a quitarle méritos a un equipo que nos ganó bien. Grecia hizo buen cierre y ganó bien.

¿Están reventados los jugadores?

Científicamente tengo que revisar los datos cómo estuvimos en recorridos, en velocidad e intensidad, eso nos va a arrojar sí pesó el juego o no. Tuvimos llegadas y estuvimos en el último tercio. Pudimos refrescar más al equipo, pero no me gusta tirarle la responsabilidad a un joven en este momento, hay que guiarlos y este juegpo era difícil y vamos a revisar y la derrota nos aterriza.

¿Qué piensa de la contratación de Marco Ureña?

Marco Ureña es muy buen aporte, puede dar muchísimo y sabemos lo que significa y podemos ver un poco más de maniobra en el plantel.

¿Marco Ureña en qué nivel está, qué seguimiento le ha dado?

Pienso que Marco Ureña, independiente de donde estaba jugando, sé y entiendo que es un gran jugador. Siempre ha mostrado gran nivel, es muy profesional y viene aportar muchísimo y eso es lo más importante. En la forma tenemos la idea de que puede calzar en el sistema que utilizamos; es un gran jugador.

¿Siguen pensando en reforzar al equipo?

Las puertas no están cerradas y hay posibilidades. Don Leo (Leonardo Vargas) está buscando y lo más importante y se lo decía ahora al cuerpo técnico y a los muchachos es que no podemos caer en poner excusas. Para Cartaginés la parte física no puede ser excusa, debemos tener un plantel competitivo para jugar dos torneos y quien está cansado que levante la mano e ingresará otro.