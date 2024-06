Cartaginés acepta ayudas para reconstruir techo del Fello Meza

En el Cartaginés escucharon el clamor de sus aficionados y allegados al club, por lo que aceptarán ayudas para reconstruir el techo del estadio José Rafael Fello Meza.

Cartaginés empezó a desmontar restos del techo que se desprendió del Fello Meza

El club publicó un comunicado en el que agradece a todos los que se ofrecieron a brindar una mano y proporcionó los números de cuenta en colones y en dólares para quienes deseen hacer un aporte y así tener lista la nueva estructura lo más pronto posible.

“Como es de conocimiento público, el sábado 8 de junio de 2024 nos vimos afectados por un evento natural que provocó daños totales en la infraestructura del techo del sector este. Valoramos a todos los aficionados, patrocinadores y empresas que se han preocupado y nos han solicitado algún medio para ayudar”, señalaron los blanquiazules.

Cuentas bancarias para hacer las donaciones:

Colones Banco Nacional (IBAN): CR63015107510010094164.

Dólares Banco Nacional: (IBAN): CR61015107510026008020.

Sinpe móvil: 83343406.

Cartaginés contrató una grúa para retirar los escombros que quedaron, luego de que se desprendiera el techo del Fello Meza por los vientos y las lluvias que cayeron el sábado anterior. (Cristian Brenes)

Los brumosos sufrieron los estragos de las lluvias y los vientos que golpearon a todo el cantón de Cartago, el sábado. El techo del sector este colapsó y la pérdida es total, explicaron en el conjunto centenario.

Desde el domingo comenzaron a remover escombros y el lunes utilizaron una grúa para ayudar en esta labor. Por el momento, el equipo no ha detallado el monto de las pérdidas, pero descartaron más daños en otros sectores del estadio.

LEA MÁS: ‘Fue impresionante ver cómo se desprendía todo el techo del Fello Meza’

Asimismo, la directiva analiza el costo de colocar un techo nuevo y la forma en que pueden financiar esta construcción.

“Esto no sucedió por mal mantenimiento, sino por un evento natural violento. Vi el techo levantarse y fue algo inesperado. Vamos a hacer esto lo más pronto posible, necesitamos techar rápido, no solo por la sombra. Obviamente, esto no estaba presupuestado, pero tenemos que buscar los recursos y hacerlo”, agregó Leonardo Vargas, presidente blanquiazul, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

Techo del Fello Meza se desprendió ante intensos aguaceros

El incidente ocurrió mientras se disputaba la final de la U-21 entre los brumosos y el Sporting FC. A pesar de la importante presencia de aficionados en el sector donde se desprendió la estructura, nadie resultó herido.