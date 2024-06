Cartaginés empezó con la difícil reconstrucción del techo del Fello Meza

Después de la tormenta llega la calma, dice un conocido refrán. Sin embargo, en Cartaginés, el panorama es muy diferente. Los brumosos comenzaron con la difícil tarea de reconstruir el techo del estadio José Rafael “Fello” Meza, y la situación es compleja.

Desde el domingo, iniciaron las labores para retirar los escombros que quedaron tras las lluvias y los fuertes vientos del sábado, que desprendieron la estructura del sector este. Este lunes, contrataron una grúa para continuar con esta primera etapa, en la que deben quitar todos los restos.

La dirigencia aún no ha cuantificado las pérdidas ocasionadas por este desastre natural. No obstante, el club descartó daños adicionales en la infraestructura de la gradería de sombra o en otros sectores del estadio.

“Estaba el sábado en el estadio cuando ocurrió el evento, pero gracias a Dios, ninguna de las personas presentes sufrió algún tipo de problema. Ahora tenemos que empezar a tomar decisiones a futuro y estamos buscando posibilidades, porque reconstruir esto es una necesidad para el Cartaginés”, señaló Leonardo Vargas, presidente blanquiazul, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

Vargas también comentó que todavía no tienen claro cuánto costará colocar un nuevo techo. Por el momento, están en la fase de análisis y deben valorar el diseño y otras necesidades.

El jerarca fue enfático al mencionar que esta situación afecta aún más las finanzas del equipo, que no tuvo un buen desempeño en el Torneo de Clausura 2024. En Cartaginés, están evaluando si el seguro puede cubrir los costos de la reconstrucción.

“Esto no sucedió por mal mantenimiento, sino por un evento natural violento. Vi el techo levantarse y fue algo inesperado. Vamos a hacer esto lo más pronto posible, necesitamos techar rápido, no solo por la sombra. Obviamente, esto no estaba presupuestado, pero tenemos que buscar los recursos y hacerlo”, agregó Vargas.

El incidente ocurrió mientras se disputaba la final de la U-21 entre los brumosos y el Sporting FC. A pesar de la importante presencia de aficionados en el sector donde se desprendió la estructura, nadie resultó herido.

Las imágenes de lo ocurrido impactaron a todos. Toda la provincia de Cartago sufrió los estragos de las fuertes lluvias y vientos, que provocaron inundaciones y afectaron casas, comercios y estructuras, como el Hospital Max Peralta.