“Es cierto que deseo pelear el título de goleo, pero no me he puesto una cantidad de goles específica. Lo más importante es buscar la zona de clasificación, tenemos un grupo donde la mayoría nos conocemos, venimos de las ligas menores, pero contamos un jugadores de experiencia. El objetivo es mantenernos arriba y no terminar con una calculadora peleando puestos de descenso”, añadió el espigado delantero 1,82 metros de estatura.