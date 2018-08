“Gracias a Dios se me están dando las anotaciones, pero lo más importante es que ayudo al equipo y estamos metidos en zona de clasificación. Con el nuevo proceso de la Selección Mayor me ilusiono, sé que los miembros del cuerpo técnico andan observando jugadores y por dicha se me están dando las cosas”, comentó el jugador naranjeño de 20 años.