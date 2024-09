Bryan Oviedo desea bajarse del avión y sumar más minutos con Alajuelense en Pérez Zeledón

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La trabajada victoria de Liga Deportiva Alajuelense contra Comunicaciones (1-2) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf evidenció una vez más la capacidad de reacción del equipo de Alexandre Guimaraes y la confianza que se tiene el grupo. También marcó el debut de Bryan Oviedo con los manudos.

“Estoy contento de jugar nuevamente y de empezar a jugar con Alajuelense; me falta trabajo, me falta mucho, pero estoy contento con los minutos en un partido complicado”, expresó Bryan Oviedo en la zona mixta del Estadio Cementos Progreso.

Por la situación del partido y por lo que requería la Liga para cambiar el rumbo de la historia en un juego muy duro contra los cremas, el último fichaje del campeón de Centroamérica no jugó tanto como lateral, porque en realidad se vio más como un extremo.

“En los equipos en que he jugado lo he hecho ahí, también de lateral, hasta de central en algunos casos y era un partido en esa posición y me sentí bien”, indicó el futbolista.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes expone las claves del gran momento que pasa Alajuelense

Mencionó que los minutos que jugó fueron muy intensos, porque tuvo que atacar y defender, pero se sintió y se vio bien, como quería que fuese su estreno con Alajuelense.

“Poco a poco iré tomando minutos de juego que es lo que sirve para mejorar y espero el domingo tener más minutos para ir encontrando ritmo. En el grupo todos se llevan muy bien, es un equipo en el que queremos ganar todas las competencias en las que estamos y creo que se vio reflejado contra un equipo muy difícil”, citó Bryan Oviedo.

Bryan Oviedo se siente contento con sus primeros minutos con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Su rostro refleja la ilusión que tiene, pero a la vez asegura que se siente muy comprometido con la Liga, al abrirle las puertas y convertirse en una gran oportunidad para él.

“Tengo que aprovecharla de la mejor manera, ayudando al equipo a ser campeón en todos los torneos en los que estamos. Tanto el equipo como el cuerpo técnico y todo el staff que hay detrás del CAR es increíble, nos ayuda a poder estar a lo máximo en cada partido”, respondió, al consultársele cómo es la Liga desde adentro.

LEA MÁS: Aficionado agredido en Guatemala: ‘Siento que iban a matarme por andar la camisa de Alajuelense’

Uno de los responsables para que él sea parte de Alajuelense es Celso Borges, con quien tiene una muy buena amistad por todo lo que vivieron juntos en la Selección de Costa Rica.

“Con Celso siempre estamos en contacto, cuando pasó lo de Estados Unidos estaba la oportunidad y en un principio era un poco difícil, pero después se dio todo de la mejor manera gracias a Dios y aquí estoy, muy contento”, destacó.

Ahora la Liga piensa en su partido del domingo en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón, pero a la vez tiene un reto fuerte pactado para el 3 de octubre, cuando se dispute el partido definitivo contra Comunicaciones por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana y el boleto directo a la Copa de Campeones de Concacaf.

LEA MÁS: Alajuelense se pronuncia sobre aficionados agredidos en el estadio de Comunicaciones

“Esto no se ha terminado, falta el segundo tiempo, fue el primer partido en el cual sacamos una ventaja, pero no podemos confiarnos, sabemos que allá en casa viene un partido dificilísimo, porque ellos irán con todo y nosotros tenemos que tratar de ganar también”, opinó Bryan Oviedo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.