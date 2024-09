Alajuelense se pronuncia sobre aficionados agredidos en el estadio de Comunicaciones

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Liga Deportiva Alajuelense le manda un abrazo a Cristian Castro Hernández y a su esposa y les desea una pronta recuperación, después de la pésima experiencia que vivieron dentro del Estadio Cementos Progreso, antes del partido en el que los rojinegros derrotaron a los cremas por 1-2.

“Nos bajamos del vehículo que nos trajo y nos dijeron que era en esta puerta donde teníamos que entrar, de pronto se vinieron todos con tubos. En la cabeza me dieron como cuatro tubazos. Me agarraron entre no sé cuántos, eran veinte o treinta, me quitaron la ropa, me golpearon por la cara, la rodilla, me restregaron por el suelo y me pegaban”, relató Cristian Castro a Prensa Libre de Guatemala.

Lo ocurrido dejó en shock a personeros de Concacaf y a todos los integrantes de la delegación de Alajuelense cuando se percataron de eso.

“Ya Concacaf tiene las pruebas necesarias, tiene los nombres, tiene todo y ya les tocará a ellos investigar. Tenemos un partido muy lindo la próxima semana y a la afición de Comunicaciones que llegará al estadio le deseamos que la pase bien, que sea un buen rato en el Morera Soto y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se sientan seguros y tranquilos y que no ocurra lo que pasó acá”, expresó el director de comunicación de Alajuelense, Leonardo Medina.

Su mensaje es que hay que llevar la fiesta en paz y dijo que todo el equipo dedica la victoria en territorio chapín a don Cristian y a su esposa.

Añadió que no se puede imaginar el mal rato que pasaron y que en la Liga se preocuparon mucho por lo sucedido, porque se enteraron de esa lamentable situación cuando llegaron al estadio.

“Concacaf ya tiene toda la documentación necesaria para hacer la investigación, ya todo queda en manos de ellos. Nosotros ya le escribimos, y ya avanzamos en la investigación para llegar a don Cristian y si nos lee a través de La Nación, le mandamos un gran abrazo de parte de toda la Liga”, apuntó Leonardo Medina.

Él tenía un mensaje más que dar, porque Alajuelense no permitirá el ingreso de los integrantes de la barra organizada de los cremas para el partido de vuelta de esta serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Sin embargo, la restricción no aplica al público en general.

“Si llegan aficionados de Comunicaciones, van a ser bienvenidos en el Estadio Alejandro Morera Soto, y vamos a pasarla muy bien, estoy seguro de eso”, recalcó.

