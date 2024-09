Aficionados de Alajuelense agredidos en las afueras del estadio de Comunicaciones

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Desde horas antes del partido entre Comunicaciones y Liga Deportiva Alajuelense se sentía un ambiente muy tenso en las inmediaciones del Estadio Cementos Progreso y se presentaron incidentes lamentables.

Inclusive, algunos integrantes de la barra organizada de los cremas se acercaron a la puerta de prensa para preguntarles a los periodistas ticos si viajaron a Guatemala integrantes de La Doce y que dónde se hospedaban.

La respuesta de La Nación y de Columbia no los convenció en lo absoluto. A ellos se les dijo que en realidad no se sabía, porque no se había visto a nadie.

“Los estamos esperando”, advirtieron.

Los problemas empezaron un poco después y lamentablemente dos aficionados de Alajuelense fueron víctima de una agresión en las afueras del estadio.

Un costarricense que llegó al estadio en compañía de su esposa, identificado como Cristian Castro Hernández brindó su testimonio a Prensa Libre de Guatemala, mientras era atendido por los bomberos municipales, tras sufrir una golpiza. A su auxilio llegaron integrantes de la seguridad privada.

“Nos bajamos del vehículo que nos trajo y nos dijeron que era en esta puerta donde teníamos que entrar, de pronto se vinieron todos con tubos. En la cabeza me dieron como cuatro tubazos. Me agarraron entre no sé cuántos, eran veinte o treinta, me quitaron la ropa, me golpearon por la cara, la rodilla, me restregaron por el suelo y me pegaban”, relató Cristian Castro a Prensa Libre de Guatemala.

A falta de una hora para el inicio del juego, en las gradas no se ve ningún aficionado con la camisa rojinegra.

Además, integrantes de la Ultra Sur, barra organizada de Comunicaciones, difunden en redes sociales varias prendas de Alajuelense que les han quitado a aficionados manudos afuera del estadio.

Desde hace días, tanto Alajuelense como Comunicaciones informaron que tomaron el acuerdo conjunto de que la barra organizada rival no ingresaría a los partidos.

Los disturbios empezaron el mes pasado, cuando la Fuerza Pública intervino y le impidió a la barra de los cremas ingresar al Morera Soto como medida de prevención, luego de varios problemas.

