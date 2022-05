¿Beneficia o perjudica el parón de un mes a Alajuelense? Esta es la percepción de Albert Rudé

Albert Rudé tratará de hacer todo para que el parón no afecte el desempeño de Alajuelense en las instancias finales. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense quería apropiarse de ese As bajo la manga que ya tiene en su poder porque es algo que en este torneo le resultaba más que necesario.

Su superliderato va más allá de tener garantizada su presencia en una eventual gran final, o de evitarse hoy la engorrosa y estresante situación de desempolvar la calculadora para saber si le alcanzan los números o no y hasta depender de otros resultados.

Al tiempo que encaraba los partidos en los que iba consolidándose en la cima, Albert Rudé también pensaba en lo que afrontará después de que se sepa en definitiva si Costa Rica clasifica o no al Mundial de Catar 2022.

Los rojinegros por lo general aportan una cantidad importante de futbolistas a la Selección Nacional y el español considera que esta vez no será la excepción.

Aunque Luis Fernando Suárez aún no entrega la convocatoria para el microciclo de preparación antes de viajar a Catar para jugar el 14 de junio el repechaje contra Nueva Zelanda, no hacen falta dotes de clarividente para intuir que Alajuelense le aportará bastantes futbolistas a la ‘Tricolor’.

También, se tienen que contemplar los partidos de la Selección Nacional en la Liga de Naciones a principios de junio.

Eso es algo que Rudé viene barajando desde hace rato y que explica por qué la rotación empezó con la visita a Grecia y que posiblemente se reactive ahora.

La Liga encarará sus últimos dos partidos de la fase regular, posiblemente rotando futbolistas. El jueves recibirá a San Carlos, a las 8 p. m. y el fin de semana visitará al Santos de Guápiles.

Después de eso, volverá a escena hasta el 19 de junio, ya en semifinales. Si bien el receso es algo con lo que deben lidiar los cuatro equipos que se mantenga vivos en la lucha por el título, algunos quizás tengan a su equipo casi completo para preparar las instancias finales.

“Es suficientemente importante tomar todas las medidas que se tengan que tomar para que Costa Rica vaya al Mundial, creo que eso es impagable, que un equipo pueda ir a un Mundial, entonces se deben tomar todas las medidas que se consideren necesarias”, respondió Albert Rudé cuando La Nación le preguntó qué lo que pensó al momento de enterarse de que se abrió este espacio de preparación para la ‘Sele’.

Hoy no puede decir con exactitud si ese parón beneficia o perjudica a Alajuelense como tal, sino que la respuesta la tendrá hasta que llegue la hora. Lo que sí asegura una y otra vez es que su equipo está unido y fuerte.

“Depende mucho de la dinámica en la que acabes la fase regular. A lo mejor acabamos apretados y respiramos, a lo mejor acabamos con una curva muy ascendente y decimos por qué tenemos que parar ahora. Uno no lo puede anticipar”, citó el español.

Sin embargo, también lanzó una confesión y es que aunque la entiende por completo, esta situación le resulta extraña.

“Me siento un poco extraño de decir acabo la fase regular, tengo que jugar un playoff que son partidos súper bravos y que sabes que te puedes quedar afuera por un mal partido, o por unos malos primeros 15 minutos, que ya lo sabemos por experiencia y tener ese tiempo de cuatro o cinco semanas que sabes que no vas a competir”, expresó.

Y agregó: “Es algo extraño que no me había pasado nunca, nos tendremos que acoplar a eso, hacerlo de la mejor forma posible y manejarlo bien para llegar al 100 cuando toque sacar las cosas que son en las eliminatorias, porque en este formato en las eliminatorias es cuando el equipo se tiene que hacer fuerte y demostrar si está o no está para sacar el título”.

Rudé insiste en que es un tema atípico este parón de un mes, pero insiste en que está totalmente justificado, porque para el país es muy importante poder ir a la Copa del Mundo en Catar y que para eso “hay que hacer lo que sea”.

“Nosotros no nos habíamos encontrado con esa situación y tendremos que prever muy bien cómo trabajar, lo que sí está claro es que a uno le afecta tener ese parón sin seis o siete jugadores que estarán con la Selección y esto a uno le afecta en el tema de trabajo”, apuntó.

Dijo que con los jugadores que tenga a disposición durante estas semanas para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pondrá en marcha junto a su cuerpo técnico el plan específico para recuperarlos y tenerlos al 100% de su nivel físico.

“A partir de ahí empezar a trabajar todas esas cosas que hemos ido anotando, que en el día a día de hoy se hace un poco difícil trabajar en cancha y que luego podremos aplicar perfectamente”.

Pero reitera que sobre el parón como tal y en cómo puede repercutir en Liga Deportiva Alajuelense, se puede ver de dos maneras.

“Una que puede ser beneficioso por el tema de los chicos, hay mucha fatiga, hay riesgo de lesión, hay jugadores que están lesionados y esto es lo que acontece cuando juegas cada tres días”.

Manifestó que eso se ve con frecuencia en competiciones europeas, de equipos que tienen liga, Champions y su copa nacional y para poder rendir, apuestan a la rotación.

“Tienen que hacer cambios porque evidentemente existe una fatiga. Este deporte tiene unos componentes fisiológicos muy claros y jugar cada 72 horas es complicado para mantener el nivel. Yo creo que sí nos puede beneficiar por ese lado”, vaticinó.

Pero está la contraparte, que también la tiene muy clara.

“Lo que no nos puede beneficiar es que creo que se nos van a ir muchos jugadores de mucha importancia y de mucha calidad y no tenerlos aquí para preparar las fases finales pues es un poco complejo para nosotros, ahí están las dos posibilidades, la positiva y la no tan positiva”, detalló Albert Rudé.

