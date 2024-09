Ariel Rodríguez señala los errores de Saprissa y le hace un pedido a la afición

Antigua, Guatemala. Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, no ocultó su frustración tras el empate 0-0 contra Antigua en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sus declaraciones reflejaron autocrítica y un llamado de atención tanto para el equipo como para la afición. Rodríguez destacó la importancia de mejorar el nivel de juego y recobrar la confianza en la calidad individual y colectiva.

“El empate es amargo, no era lo que queríamos, podíamos ganar y lamentablemente se nos complicó el partido”, dijo Ariel, quien no escondió su descontento por el resultado. Saprissa llegó a Guatemala con la expectativa de encaminar la serie desde el primer partido, pero se encontró con un rival aguerrido y algunas falencias propias que le impidieron concretar la victoria.

¡Luis Morán se viste de héroe para Antigua! ⚪🟢#CopaCentroamericana

Rodríguez enfatizó que la responsabilidad del equipo es compartida:”Es de todos, depende de todos y, al final, somos once. Creo que debemos elaborar un poquito más de fútbol”.

El delantero señaló la necesidad de corregir los errores para el compromiso de vuelta, en la Cueva, donde el equipo morado se jugará su pase a la siguiente ronda. Considera que deben mostrarse más sólidos y efectivos.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, aseguró que uno de los factores que afecta a su equipo es que debe elaborar un poco más de fútbol. (Foto: Prensa de Saprissa).

Rodríguez comentó que el equipo necesita mostrar más carácter dentro del campo: ”Los jugadores estamos en la cancha y somos quienes debemos tener más personalidad, agarrar más la bola y confiar más en nosotros, porque tenemos jugadores de mucha calidad. Tenemos que hacer las cosas bien porque estamos en Saprissa y no podemos dudar”, afirmó.

El delantero también resaltó la importancia de aprovechar las oportunidades y admitió que el rendimiento actual no está a la altura de lo que exige la camiseta morada: ”Sabemos que no estamos haciendo un buen juego, y de eso estamos conscientes”, mencionó.

Contra Antigua, Ariel no supo convertir en gol la opción que tuvo desde el punto de penal en el primer tiempo.

”Lo intenté tirar a la esquina y el portero lo tapa. En el partido anterior tiré un penal y entró, pero decir con precisión por qué fallé es algo que no puedo responder. En Guápiles, por ejemplo, la cancha estaba mal, y contra Antigua no voy a buscar ninguna excusa, quizá fue virtud del portero o que yo no le pegué bien a la bola. Siento que nosotros practicamos mucho los penales, los he venido ejecutando y me tocó errar”, destacó Ariel Rodríguez.

Al minuto 25 del juego contra Antigua, Ariel Rodríguez falló el disparo desde el punto de penal. Luis Morán, arquero chapín, le adivinó la trayectoria. (Foto: Cuenta X de Diario de Centroamérica).

La exigencia de la afición es alta, y el atacante lo sabe, por eso expresó que cada futbolista tiene claro lo que tiene que dar, desde el portero hasta él como delantero, y quien sienta que puede dar más, debe dejarlo todo.

En su mensaje a la afición, Rodríguez reconoció el derecho que tienen los seguidores de criticar cuando el equipo no cumple con las expectativas.

”La afición siempre tiene derecho a enojarse y les pido que nos apoyen hasta el final”, dijo, consciente de la presión que existe por revertir la situación y volver al nivel al que están acostumbrados los seguidores saprissistas.

El delantero insistió en la necesidad de que el equipo reciba el respaldo de la afición en estos momentos difíciles: ”Creo que Saprissa ha venido bastante tiempo ganando cosas, y en algún momento malo es cuando más lo necesitamos. Entiendo que nos presionen y nos pidan, y estoy con ellos, pero necesitamos que nos apoyen a muerte”.

Con el partido siguiente a la vuelta de la esquina, el mensaje de Rodríguez fue claro: el equipo necesita el apoyo total de su afición para dar vuelta a la serie y avanzar a las semifinales. El compromiso en el Ricardo Saprissa, el martes 1 de octubre a las 8 p. m., será una verdadera prueba de carácter para el equipo dirigido por Vladimir Quesada. Los morados saben que no hay margen de error y que el nivel de exigencia será máximo.

Saprissa deberá mostrar ese fútbol que, como bien apuntó Ariel Rodríguez, no se ha visto con claridad en los últimos compromisos. La afición espera una respuesta contundente, y el delantero, junto a sus compañeros, tiene claro que no hay espacio para las dudas.

El llamado de Ariel Rodríguez a la afición es no bajar los brazos y mantener la fe en un equipo que, aunque ha tenido sus altibajos, ha demostrado tener la calidad para salir adelante.

