Sergio Gila afirma que Saprissa piensa contratar otro extranjero

Antigua, Guatemala. A pocas horas de que el Deportivo Saprissa salte a la cancha para enfrentar a Antigua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, Sergio Gila, gerente deportivo de los morados, hizo un espacio en su agenda para conversar con La Nación.

Desde el Hotel Solei en Antigua, Guatemala, donde se hospeda el cuadro saprissista, Gila dio a conocer que tienen la intención de completar los cinco cupos disponibles para extranjeros. Saprissa cuenta con cuatro foráneos y Gila aseguró que, para el próximo certamen, completarían los cinco cupos.

- ¿Saprissa cedió ventaja al no usar la quinta plaza para un extranjero?

- El tema del extranjero, creo que no es algo obligatorio. Si se presentan opciones nacionales muy buenas, tenemos que estar superrápidos porque el mercado nacional es muy limitado y no se nos pueden escapar opciones nacionales de nivel. Para el futuro tenemos una plaza de un foráneo que podemos evaluar, podemos ver qué hacer en la siguiente ventana. Priorizo más en dominar el mercado local y que jugadores de nivel de Saprissa no acaben en otros equipos. No ocultamos que, para la siguiente ventana, vamos a estar evaluando opciones de extranjeros.

- ¿Esa es una posibilidad, entonces, para el otro torneo, llenar los cinco cupos para los foráneos?

- Sí, claro, a ver. Los contratos de extranjeros normalmente son de larga duración, no son solo para un torneo. A un jugador, para que venga a Costa Rica, le debes dar una seguridad, eso si hablamos de futbolistas de gran nivel. Es complicado que un foráneo venga solo para un torneo y es algo que vamos a evaluar, verlo bien y ser detallistas con el extranjero que venga; y quien venga es para sumar.

- En diciembre terminan contrato Gino Vivi, Eduardo Anderson, Mariano Torres, Luis Díaz y Ryan Bolaños. ¿De estos cinco, continuarán todos o alguno saldrá del equipo?

- De momento no hemos pensado en nada, queremos ver que los jugadores rindan. Evidentemente, cuando un jugador está cerca del final de su contrato, a excepción de Mariano Torres, que es diferente, los otros cuatro tienen que dar su mejor versión. A nosotros nos exigen siempre al máximo y esperaré hasta que termine el torneo para tomar una decisión con ellos. Puede pasar que jugadores que están bajo contrato y no estén dando el nivel que consideramos, tengan que salir.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, conversó con Milton Montenegro, desde Antigua, Guatemala. (Foto de Milton Montenegro).

- ¿Está preparado para que en diciembre Mariano Torres le diga que no va a seguir en Saprissa?

- Preparado como gerente deportivo, evidentemente lo estoy porque es mi labor, pero si me habla desde un punto de vista emocional y de lo que Mariano significa para nosotros, creo que nadie está listo para que nos lo diga. Mariano es un jugador increíble, el mejor en la historia de los extranjeros que han pasado por Saprissa. A nivel nacional no he visto a alguien que haya podido obtener lo que él ha conseguido. Prefiero pensar que nos va a decir que sí y todo hace indicar que así va a ser.

- ¿Es cierto que tienen interés en Christopher Núñez, quien juega en Grecia?

- Yo no hablo de nombres en concreto. El trabajo del gerente deportivo es mucho más complicado de lo que la gente pueda pensar. Nosotros, en concreto, estamos destacando porque vamos adelante en muchas situaciones de mercado. Por ejemplo, que un jugador como Óscar Duarte acabe aquí es porque se debe tener contacto con él mucho antes, para que se sienta valorado y querido, y eso lo hacemos con muchos jugadores nacionales que entendemos tienen el nivel para estar en Saprissa.

- ¿Qué piensa de que Bryan Oviedo firmara con Alajuelense?

- Estaba libre, tenía sus opciones y optó por la Liga. Nosotros estamos muy contentos con los laterales izquierdos que tenemos. Joseph Mora es el único lateral a nivel nacional que ha jugado la Copa América con Costa Rica, el otro fue Ariel Lassiter, quien está en el extranjero. También tenemos a Ryan Bolaños, a quien la lesión del torneo anterior nos descuadró un poco, porque siempre apostamos por él y lo trajimos con grandes expectativas. Ahora está alcanzando un gran nivel. Estamos felices con los futbolistas que tenemos, contamos con el lateral izquierdo de la Selección de Costa Rica.

