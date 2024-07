Anderson Canhoto se reencuentra en Alajuelense con un conocido que se volvió su guía

Anderson Canhoto hoy comparte camerino en Liga Deportiva Alajuelense con un jugador que conoció en Asia, justamente cuando Jonathan Moya y él militaban en el fútbol de Corea del Sur. Lo que ninguno de los dos pensó en aquel momento fue que el destino los juntaría un tiempo después.

“Nosotros nos conocimos en Corea. Jonathan es un buen amigo; estamos hablando siempre en el camerino y afuera. Siempre me habló bien de La Liga antes de venir para acá y ahora me está ayudando mucho aquí; siempre pasa hablando conmigo”, mencionó Anderson Canhoto.

Él es un jugador que desde hacía tiempo le llamaba la atención a Juliano Fontana, uno de los auxiliares de Alexandre Guimaraes. Cuando su nombre se puso en la palestra, el departamento de scouting de La Liga y la gerencia deportiva empezaron a seguirle la pista y a recopilar información sobre él.

Apenas se dejó ver en la Recopa; podría decirse que fue el primer extranjero en hacer clic con la afición rojinegra, y lo mismo ocurrió con el delantero español Alberto Toril. Ambos venían de competir, mientras que Iago Falque y Larry Angulo transitan el camino de buscar ritmo.

“Yo estoy muy contento de estar acá, creo que sí estoy en el 95% de mi capacidad física. Ahora, partido a partido, puedo mejorar más, estar cada vez más consolidado en el club, y vamos a continuar trabajando fuerte para los próximos juegos”, apuntó Canhoto.

El brasileño contó que para él resulta muy importante llegar al fútbol de Costa Rica porque quería tener un nuevo mercado, una liga diferente a la que estaba jugando.

“Cuando hablé con Javier Santamaría, con Alexandre Guimaraes y los demás, quedé contento con todo lo que hablaron para mí. Quiero disfrutar de estar acá y conseguir los objetivos de La Liga”.

Aunque ya se vio parte de su estilo, el brasileño contó que le gusta mucho el uno contra uno y crear jugadas para hacer goles para su equipo.

“Yo no conocía mucho de Costa Rica; miré algunos partidos, principalmente después de que hablé con Javier y con todos de La Liga. Empecé a mirar y me gustó mucho la pasión de los aficionados y también el juego rápido. Vi que La Liga tiene muy buenos jugadores y ahora me gusta mucho estar acá. Cada día estoy conociendo más”.

También mencionó que Alexandre Guimaraes le da libertad total en la cancha y se siente contento por esto, porque le demuestra confianza, pero a la vez le permite ponerse creativo.

“Todos los días entrenamos mucho las posibilidades que vayan a acontecer en el juego. Quiero aprender cada vez más con Guima; será una gran oportunidad para crecer como futbolista y conseguir títulos con La Liga.

”Estoy muy contento porque los aficionados me tienen cariño y yo quiero demostrar en la cancha que puedo darles alegrías; quiero poder disfrutar esto con ellos, conquistar títulos y hacer historia”, destacó Canhoto.

