Analistas arbitrales lanzan fuertes críticas a Marianela Araya, William Chow y Mariano Torres

El arbitraje de Marianela Araya en la Recopa, en la que Liga Deportiva Alajuelense venció 3-1 a Saprissa, no fue bueno. Según los exárbitros Henry Bejarano y Orlando Portocarrero, ella reprobó.

Ambos analistas dicen que no se trata de un asunto de género, sino de la labor como tal, y a la hora de poner el trabajo arbitral bajo la lupa, su desempeño no fue bueno.

Según Henry Bejarano, estuvo muy confusa en las decisiones y para amonestar algunas veces sí lo hizo, pero otras no. Indicó que no tuvo control del juego ni el manejo que requiere un clásico.

“Lo peor fue la falta de respeto a la autoridad del árbitro con lo que sucedió con el asistente William Chow y Mariano Torres. La regla es muy clara, habla de los oficiales del partido: no se les puede empujar, golpear, pasarles por encima ni faltarles el respeto. Eso se tipifica con roja directa y, la verdad, que dejó mucho que desear el trabajo de Marianela y de William Chow ante lo ocurrido con Mariano Torres”.

Él no comprende por qué el empujón del capitán morado al asistente pareció desapercibido, porque él ni siquiera lo reportó a la central y las tomas televisivas son muy claras.

“¿Hasta cuándo va a permitir un árbitro que este tipo de jugadores le falten el respeto a la autoridad? Eso no puede suceder más. Recordemos que Mariano Torres no es la primera vez que lo hace. Pasó con Juan Gabriel Calderón, a quien golpeó, y primero el Disciplinario lo sancionó, pero luego el mismo Tribunal le quitó la sanción”, expresó Henry Bejarano.

Añadió que el capitán del Saprissa es un gran jugador, pero que eso no le da el derecho de hacer algo como lo que se vio en el Estadio Nacional con el asistente William Chow.

¿Y esto de Mariano Torres? 😱 pic.twitter.com/CRen699IMY — Steven Oviedo Arias (@StevenOviedoA23) July 18, 2024

“Como decimos popularmente, se les cayeron las medallas a los árbitros por este tipo de faltas de respeto y ese empujón. Esto no puede suceder más, porque entonces un jugador dirá mañana: ‘Puedo faltarle el respeto a los árbitros y no me van a hacer nada, porque si a Mariano no le hicieron nada, a mí tampoco’. La verdad, esto no puede suceder más”.

Además, Henry Bejarano le envió un mensaje al presidente de la Comisión de Arbitraje, Horacio Elizondo, pues dijo que si él cree que así se trata a los árbitros en Suramérica, en Concacaf no es así, porque la FIFA no lo permite.

Mientras tanto, Orlando Portocarrero también dijo que la situación protagonizada por Mariano Torres con William Chow no se debe ignorar.

“Ese comportamiento es de revisar, ningún jugador puede estar nunca por encima de una institución y van a tener que hablar con él, porque es maduro, es un líder y debe demostrar con el ejemplo, pero me parece que esa acción era de tarjeta roja por ser una conducta violenta”, afirmó Orlando Portocarrero.

Orlando Portocarrero: ‘A Marianela Araya le he visto mejores partidos’

Mencionó que este clásico de Recopa fue fisurado, de mucho choque, y que el arbitraje también debe tener claro que los juegos entre Alajuelense y Saprissa son diferentes por la afición, por la rivalidad y porque son equipos que están acostumbrados a ganar campeonatos.

“A Marianela Araya le he visto mejores partidos, con una autoridad, con una determinación, con una condición física, pero me parece que no tuvo una buena noche en referencia a su desempeño arbitral, porque sus decisiones no fueron las mejores, no estuvo cerca de la jugada”, analizó Orlando Portocarrero.

Marianela Araya no estuvo tan precisa en sus decisiones arbitrales como en otros juegos. (Jose Cordero)

Indicó que, a pesar de que corrió, los desplazamientos no fueron los mejores y se comportó de manera muy permisiva.

“Fue un arbitraje muy insulso, carente de autoridad, de determinación para sancionar tanto la parte técnica como decir si es tiro libre directo o indirecto, así como la parte disciplinaria. Le faltó mano dura, fuerza y carácter; fue un arbitraje para el olvido para ella”.

Portocarrero reiteró que esto no es de género, es de capacidad, y Marianela Araya había hecho arbitrajes muy correctos, pero esta vez le rescata, dentro de lo malo, que no incidió en el resultado.

También apuntó que no solo la central se equivocó en la Recopa, pues reiteró que al árbitro asistente William Chow, a quien le ve gran futuro, le faltó una mejor lectura.

“Si los equipos se arman de la mejor forma, los árbitros tienen que estar aún más capacitados. No es solo reunirse y dar algunas directrices, es trabajar y mejorar, porque no agradó el trabajo y Marianela no tuvo una buena nota, reprobó, tanto ella como los asistentes. Espero que las correcciones sean de carácter inmediato, porque va a ser un torneo competitivo”, opinó el analista.

Marianela Araya fue la segunda mujer en dirigir un clásico entre Alajuelense y Saprissa, pues en el año 2000 lo hizo Clareth Jiménez. Eso sí, en la historia del fútbol tico, fue la primera en pitar en una Recopa.