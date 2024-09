Alexandre Guimaraes tildó de ‘resultado menos malo’ el empate de Alajuelense en Puntarenas

Liga Deportiva Alajuelense sumó un punto de visita contra Puntarenas FC y ese resultado mantiene a los rojinegros invictos y como líderes del Apertura 2024. Sin embargo, Alexandre Guimaraes pretendía algo más.

- ¿Este empate le trastoca los planes para el partido del sábado contra Herediano?

- El empate es el resultado menos malo del que perseguíamos. Creo que el equipo primero tuvo que vencer un estado emocional que siempre sucede cuando estás preparado para jugar un partido en una fecha y tenés que jugar al otro día. Eso siempre trastoca un poco el lado emocional de los futbolistas, que no obstante eso, hicieron un juego bastante adecuado de acuerdo a las condiciones diferentes que nos íbamos a encontrar con el clima.

”El terreno de juego después del montón de agua que cayó, secó bien, pero cuando pasa de esa manera queda extremadamente irregular y aún con la cantidad de agua que había, siguió siendo duro. Los jugadores pudieron entender bien qué tipo de partido teníamos que hacer.

”Después fue una situación de saber que aunque veníamos acá por los tres puntos, el punto nos mantiene en ese liderato y eso también es importante para todos. También fue importante el saber que teniendo algunos futbolistas producto de la continuidad, que tienen que alzar la mano y decir aquí estoy, lo están haciendo muy bien.

”Al tener la situación de Iago Falque y de Aarón Suárez en esa misma posición, el rendimiento de Creichel Pérez fue muy bueno hasta cuando le dio, pero también el ingreso de Joshua Navarro, de Claudio Montero, de Manjrekar James, de toda la gente que entró, nos ayudó a aguantar los últimos veinte minutos, en los que el rival hizo todo para meternos en el área y sacar situaciones de balón parado, pero el equipo volvió a defenderse bien. Ahora toca esperar, este viernes volvemos a entrenar en la tarde y ya veremos qué va a pasar”.

- ¿Qué tan cerca está la Liga de la versión que usted quiere y qué puntos de mejora le faltan?

- Nosotros vamos bien, vamos en un crescendo interesante, sabemos que hemos hecho partidos mejores que otros, también dependiendo mucho de las condiciones, pero para ser campeón hay que jugar en todas las condiciones que tenemos en el fútbol local y buscar ganar o buscar puntuar.

”Nos hemos recompuesto bien de los jugadores que han tenido que salir por lesión. Les hemos dado oportunidad y estamos cerca de completar los minutos límites para los jóvenes y no hemos terminado ni siquiera la primera vuelta. Eso va de la mano con lo que habíamos conversado con la Junta Directiva encabezada por don Joseph Joseph.

”Después ya veremos, es que con esos porcentajes a veces es tan tramposo, pero vamos bien, dando los pasos bien y esperemos poder mantener y aumentar el volumen de juego para poder seguir en el primer lugar, que es lo que todos queremos”.

- El partido arranca sin VAR y en los minutos finales les informan que ya está. ¿Qué criterio tiene de eso?

- Es una situación en donde todos los que estamos involucrados, cuerpo técnico y jugadores vamos a tener que tener paciencia. Ya yo viví esto, ya he jugado con VAR en el alto nivel y el tiempo para acomodar todas estas cosas también pasó. Así que en ese sentido, quisiéramos que el VAR hubiese arrancado al comienzo, pero son cosas que pasaron y que ya la gente encargada intentará solventar.

- Utilizó el equipo titular que tenía pensado para el miércoles. ¿Tendrá tiempo de descanso para el juego contra Herediano, o proyecta que no haya partido el sábado?

- He estado en campeonatos, en torneos clase A y lo puedo hablar con toda la autoridad: los futbolistas tienen que tener un tiempo de recuperación y si nosotros queremos mejorar y todos estamos acá para eso, para aportar y mejorar el producto local, llámese la liga de Costa Rica, es un asunto que me parece que se debe volver a evaluar.

”Cada partido tenemos que ir con lo que yo piense que es lo mejor que tenemos para este partido. Yo no puedo jugar pensando en que me toca fulano o mengano, no, no, absolutamente. Trajimos acá al grupo que estaba habilitado para jugar.

”Lo hablo porque sé, tengo más de 100 partidos como seleccionador y sé de qué se trata cuando uno llama a un grupo, pero nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones basados en ese lapso.

”En Europa se hablaba del virus fechas FIFA, que era cuando los jugadores eran entregados a las selecciones y después cuando volvían, lo hacían en un estado diferente porque los seleccionadores tienen sus objetivos muy claros. Así que para nosotros hubiera sido muy fácil traer aquí a los futbolistas que llegaron a las 4 a. m. (después del partido en Guatemala con la Selección); pero no caímos en la tentación de traerlos. Eran futbolistas que debían pasar el proceso de entrenamiento y retomarlo con nosotros. Ante todo eso, salió el equipo que salió.

- ¿Cuánto alteró que el partido no fuera miércoles, sino jueves, pensando en lo que viene?

- Nada, no me alteró nada y por eso no hice ningún cambio. En ese sentido, los dos entrenadores pensamos lo mismo, porque ellos tampoco hicieron ningún cambio.

- Estuvo en el programa “Malas compañías”... ¿Cuál fue la magia suya para convertir a Ignacio Santos en liguista?

- Es que en el edificio en el que nosotros vivimos hay varios que están con la camisa de la Liga puesta. Así que el hecho de que Ignacio y Armando se pronunciaran públicamente, poniéndose la camisa de la Liga, para mí por lo menos es una muestra de una amistad que tenemos desde hace muchos años con ellos.

