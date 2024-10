Alexandre Guimaraes no ve por qué Alajuelense deba pensar en la catástrofe de Saprissa

La posición de Alexandre Guimaraes es que a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense deben concentrarse en lo suyo sin pensar en la catástrofe de Saprissa, y hacer lo que tienen en mente para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, este jueves 3 de octubre, a las 8:06 p. m., cuando reciban a Comunicaciones de Guatemala en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Unas horas después de que los morados perdieron por goleada (3-0) contra Antigua y quedaron eliminados en el torneo regional, el técnico rojinegro atendió a los medios de comunicación previo al juego de vuelta contra los cremas, una serie donde los rojinegros tienen una ventaja de 2-1.

Alexandre Guimaraes mencionó que hay que prestarle atención al factor emocional, porque cuando hay varios equipos de un mismo país compitiendo en un torneo y uno de ellos logra una victoria importante (en este caso el Antigua de Guatemala), el otro del mismo país (el Comunicaciones) no se quiere quedar atrás.

“Sabemos de la calidad del rival, porque los dos juegos en los que nos hemos enfrentado han sido muy parejos. Después del partido del domingo hemos tomado todas las precauciones en términos físicos, para que el grupo que salga a jugar esté al 100%, que es lo que nos interesa”, afirmó Alexandre Guimaraes.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Comunicaciones: ¿Qué debe hacer la Liga para avanzar en Copa Centroamericana de Concacaf?

El estratega manudo adelantó que se verá a una Liga que buscará plasmar el juego que intenta hacer cuando compite en casa, sin despistarse para nada, pero tampoco con temores, o con fantasmas por lo que le pasó a la “S”.

- Viendo a Saprissa perder contra Antigua en el Estadio Ricardo Saprissa, ¿eso les deja una enseñanza para el juego contra Comunicaciones?

- Es que son situaciones diferentes. Nosotros desde que terminó el partido allá en Ciudad de Guatemala estábamos muy claros de que a pesar de la ventaja faltan 90 minutos. Esa postura me da la seguridad de que el grupo de jugadores va a entrar como si tuviéramos que ganar sí o sí el partido para clasificar. Así que creo que son dos estados muy diferentes de posicionamiento emocional para estos partidos.

- ¿Cuál será la propuesta del equipo para este jueves contra Comunicaciones, tomando en cuenta que el gol de visita está de su lado, pero dependiendo de cómo sea el partido podría convertirse en una desventaja, en caso de que haya muchas anotaciones?

- Sinceramente, percibo en esas dos inquietudes un poco de resabio de lo que sucedió la noche del martes (pérdida y eliminación de Saprissa contra Antigua de Guatemala). Nosotros vamos a ir al partido como siempre lo hacemos, habrá situaciones que el juego como tal nos haga regular un poco, reducir espacios en otras zonas de cancha.

”Seguimos siendo uno de los equipos con menos goles en contra (en casa), somos el equipo que más goles ha hecho, no veo por qué nosotros tengamos que jugar pensando en ese fantasma atrás de que si atacamos mucho puede abrir un espacio y nos anotan un gol.

”Si nos anotan un gol, nos anotan y hay que buscar el gol nosotros como lo hicimos allá en Ciudad de Guatemala, que fue un partido bastante complicado y que cuando terminamos el primer tiempo, hubo situaciones que conversamos con los jugadores sobre eso. No es un pecado recibir un gol.

”Tenemos que tener la capacidad de reacción para sobreponernos a eso e intentar ganar los partidos. En Pérez Zeledón fue lo mismo, y creo que en el segundo tiempo, nosotros a pesar de tener menos de 72 horas después del viaje a Guatemala y a pesar de los cambios que se hicieron, el equipo estuvo más entero.

”Y pudo tener más ocasiones claras para buscar la victoria. Sobre ese lado, nuestra postura no va a cambiar, porque hasta ahora nos ha dado muchos réditos”.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes y jugadores de Alajuelense abrazan en el CAR a aficionado agredido en Guatemala

- ¿Qué tan competitiva siente esta Copa Centroamericana?

- Me gusta, es un torneo que me gusta mucho, porque tenía mucho tiempo de no estar involucrado viendo los equipos centroamericanos que al mismo tiempo algunos son base para sus selecciones. Entonces, ese constatar no solo contra los que hemos jugado, sino los del otro grupo, se ve que hay un buen trabajo de muchos de estos equipos.

”Eso para el fútbol centroamericano es muy halagüeño. Nosotros como tal, para mí, ha sido increíble ver dónde estamos, en términos del fútbol local, porque está clarísimo que nosotros como profesionales tenemos que estar también atentos a lo que hacen los otros equipos nacionales en el torneo.

”Lo que más nos interesa es ver que Liga Deportiva Alajuelense viene teniendo un comportamiento de juego muy bueno. En la fase de grupos, enfrentamos el más fuerte por tradición, por las canchas donde jugábamos.

”Y me refiero a las plazas, que siempre han sido complicadas para equipos y selecciones de Costa Rica, como El Salvador y Guatemala. Así que el hecho de salir airosos de esos partidos, a nosotros nos permite ver con buena cara el futuro”.

LEA MÁS: Alajuelense confirma proyecto que tenía en secreto para exponer la gloria y pasión de su historia

- En los partidos contra Comunicaciones, ha tenido que remontar. ¿Qué ha analizado para que este factor no se repita?

- Poniendo mucha más atención en estos pequeños detalles que a veces nos hacen caer en lapsos que los rivales han aprovechado. Nuestra atención, obviamente, más aún cuando somos locales, es ir por el partido desde el arranque, pero estando siempre bien parados para que no haya este tipo de situaciones, que nos han pasado contra ellos.

LEA MÁS: ¿Dónde están los trofeos y otros tesoros de Alajuelense? Aficionados los dejaron como nuevos

- El ir avanzando conlleva premios económicos. ¿Ha conversado con los dirigentes sobre esto?

- La industria del fútbol actual está llevando a que los equipos prioricen ciertos torneos, entonces si en el caso de nosotros, los equipos que estamos involucrados en esta Copa Centroamericana, podamos ir a “Concachampions”, está clarísimo que debe ser una de las prioridades de los equipos, porque son ingresos sanos que llegan a las arcas de los clubes y que ayudan mucho.

”Entonces, por ahí creo que para el fútbol nacional, ahora que se habla mucho del tema de las prioridades, creo que si lo que queremos es todavía dar más valor a un Torneo de Copa local, dando más oportunidad a los jóvenes para que se muestren, estoy segurísimo de que si la gente encargada de ese Torneo de Copa busca un patrocinador donde haya una premiación para el equipo campeón, te apuesto lo que querás que los equipos van a poner más interés en este torneo”.

- Después de lo que se vio en Pérez Zeledón, ¿va con lo mejor que tiene? ¿Regresarán Manjrekar James, Carlos Martínez y Celso Borges?

- Todavía nos falta la sesión de la tarde de este miércoles para verificar quiénes están al 100% para un partido muy importante como este, ya que nos puede dar la posibilidad de estar en otra semifinal, nos puede dar la posibilidad de clasificar a la “Concachampions” del otro año.

”Así que junto con el departamento médico y con el profesor Martinho do Prado, conversaremos con los futbolistas que hemos sentido que están más trajineados y tomaremos una decisión. Obviamente, van a entrar los que estén al 100%”.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Comunicaciones, pactado para el jueves 3 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.