Alajuelense vs. Comunicaciones: ¿Qué debe hacer la Liga para avanzar en Copa Centroamericana de Concacaf?

Liga Deportiva Alajuelense fue el único equipo costarricense que ganó el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, al derrotar 1-2 a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. La serie terminará de resolverse este jueves 3 de octubre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esa remontada en territorio chapín fue vital para los rojinegros, porque aparte de sumar tres puntos importantes para aumentar distancia como líder absoluto en la clasificación general de esta competición, los liguistas lograron poner de su lado el gol de visita, en caso de ser necesario.

Lo anterior implica que si la Liga pierde por la mínima, la serie se igualaría 2-2 en el global, pero avanzaría a las semifinales de la Copa Centroamericana por ese criterio de desempate.

Sin embargo, esa idea ni siquiera ronda la mente de Alexandre Guimaraes y sus dirigidos. Alajuelense es el campeón defensor de la Copa Centroamericana y desde que esta competencia se puso en marcha, los manudos no conocen la derrota. En este torneo regional contabilizan 15 partidos invictos.

LEA MÁS: Anderson Canhoto: El fichaje que muchos creían un ‘paquete’ resultó uno de los mejores de Alajuelense

El jueves pasado, en Guatemala, los cremas abrieron la cuenta apenas en el minuto 3. La Liga sufría y ese marcador más bien le salía barato, porque el equipo parecía dormido en la primera parte. En el complemento, Alajuelense supo sacudirse con las anotaciones de Diego Campos y Alberto Toril, tras dos asistencias de Celso Borges.

“Queda la vuelta en casa, que no será fácil, pero confiamos en nosotros. Tenemos un grupo muy unido, que no nos damos por vencidos. Bastantes veces hemos comenzado perdiendo en el marcador y al final siempre lo sacamos adelante, no nos damos por rendidos”, expresó el atacante español Alberto Toril.

El único resultado que dejaría a la Liga fuera de las semifinales sería una derrota ante Comunicaciones por más de un gol de diferencia.

Con un empate por cualquier marcador, o con un triunfo, Alajuelense avanzaría a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y clasificaría de una vez a la Copa de Campeones del próximo año.

LEA MÁS: Alajuelense quiere acabar de golpe con un fastidio

El equipo que avance en esta serie se enfrentará en semifinales contra el vencedor del emparejamiento entre Saprissa y Antigua; mientras que los dos perdedores se medirán en un repechaje de ida y vuelta en su último intento por acceder a la “Concachampions”.

Estas son las probabilidades de lo que pueda pasar en la serie entre Alajuelense y Comunicaciones en la Copa Centroamericana de Concacaf. (X de Concacaf)

Criterios de desempate para cuartos de final, semifinales, repechaje y final en Copa Centroamericana

Mayor cantidad de goles convertidos como visitantes en el tiempo reglamentario en los dos partidos.

Tiempos extra. Aquí ya no aplica el gol de visita y en esta instancia podrá efectuarse un sexto cambio.

Lanzamientos de penal.

Determinación del anfitrión en partidos de vuelta por ronda

Cuartos de final : Los ganadores de los grupos albergarán los partidos de vuelta.

: Los ganadores de los grupos albergarán los partidos de vuelta. Semifinales y repechaje : Los clubes con más puntos acumulados en fase de grupos y cuartos de final cerrarán la serie en casa.

: Los clubes con más puntos acumulados en fase de grupos y cuartos de final cerrarán la serie en casa. Final: Cerrará en casa el equipo con más puntos acumulados tras la fase de grupos, cuartos de final y semifinales.

En caso de que se presentara un empate en puntos, estos serían los criterios:

Mejor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles convertidos.

Mayor cantidad de goles convertidos como visitante.

Mayor cantidad de victorias.

Mayor cantidad de victorias como visitante.

Menor cantidad de puntos acumulados en tarjetas recibidas, tomando en cuenta que una amarilla otorga un punto, la expulsión por doble amonestación da tres puntos, la roja directa implica cuatro puntos y una amarilla más una roja directa significa cinco puntos.

Estos son los precios para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Comunicaciones, pactado para el jueves 3 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.