Anderson Canhoto: El fichaje que muchos creían un ‘paquete’ resultó uno de los mejores de Alajuelense

Cuando Liga Deportiva Alajuelense le dio la bienvenida al brasileño Anderson Cardoso de Campos, más conocido como Anderson Canhoto, las redes sociales ardían, cuestionando cómo la institución rojinegra contrataba a un jugador que apenas registraba 84 partidos desde 2016 entre la Serie D y la Serie C de Brasil, el Porto B de Portugal y la Segunda División de Corea del Sur.

Lo anterior refleja que, si los aficionados fueran los encargados de fichar, el extranjero con mejor rendimiento contratado por Alajuelense en el último mercado hoy no formaría parte del club, porque muchos lo catalogaban como un “paquete” sin verlo jugar.

Juliano Fontana lo detectó y le dio seguimiento durante algún tiempo. El auxiliar de Alexandre Guimaraes definía al extremo como un jugador extremadamente agresivo, de juego vertical y con habilidad para los pases infiltrados y entre líneas, generador de asistencias y con gol.

El cuerpo técnico de los rojinegros insistió en que el brasileño tenía que llegar al equipo, porque iba a marcar mucha diferencia. De los 19 partidos disputados hasta ahora por los manudos, él jugó en 18.

LEA MÁS: ¡Mentira!: A Anderson Canhoto cuesta creerle que llegó a Alajuelense sin hablar nada de español

Se estrenó con un pase a gol en la Recopa, en el campeonato nacional tiene tres goles y el domingo le pasó el balón con un taconazo a Larry Angulo para el gol del empate contra Pérez Zeledón; mientras que en la Copa Centroamericana de Concacaf tiene una anotación y tres asistencias.

Juliano Fontana primero dijo que no se puede comparar a Brasil con países como Colombia o Costa Rica, porque es muy grande en territorio y población, al punto de que el fútbol allá tiene cuatro series: A, B, C y D, sin que signifique que alguna sea mala, como erróneamente se cree.

Anderson Canhoto se volvió un hombre importante dentro del accionar de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Tenemos que ser conscientes, porque en Costa Rica no tenemos plata para traer a jugadores de Serie A y B del campeonato brasileño, y allá el fútbol está muy inflacionado. Si usted ve, existen pocos brasileños jugando afuera porque ganan mucho.

”Y los equipos no quieren traer a jugadores como Canhoto, de una Serie C o D, porque, sin saber, creen que no sirven, pero son excelentes jugadores que necesitan solamente una oportunidad”, relató Juliano Fontana en charla con La Nación.

LEA MÁS: El dilema de renovar de una vez a Alexandre Guimaraes

La mano derecha de Alexandre Guimaraes contó que, particularmente, le dio seguimiento a Canhoto por dos años y que, inclusive, lo intentó llevar al América de Cali, pero no tenían ningún cupo de extranjero disponible.

Anderson Canhoto ha jugado en 18 de los 19 partidos disputados hasta ahora en lo que va del semestre de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Aquí le hablé a Guima y le dije que él nos podía ayudar, que es un jugador intenso y que está acostumbrado a jugar en canchas malas, porque aquí cuando vamos a algunas sintéticas están malas, y él es un jugador que se defiende bien en todo lado”, citó.

Incluso, contó una anécdota de aquella noche cuando un aguacero alteró los planes de Puntarenas y Alajuelense, porque como la cancha del Estadio Miguel Ángel Lito Pérez se empozó, el partido se trasladó para el día siguiente.

“Él era el único que quería jugar y nosotros le decíamos: ‘Canhoto, pero hay mucha agua, vea lo empozada que está esa cancha’, y ante eso, él respondió: ‘Pero yo he jugado en canchas peores, yo quiero jugar’. Ahí con eso se puede entender la mentalidad que tiene”, detalló Juliano Fontana.

Anderson Canhoto dijo algo sorprendente

También recordó que desde la pretemporada, el brasileño empezó a marcar diferencia y que desde que la afición lo vio en la Recopa por primera vez con Alajuelense, aprobó de arranque ese exigente examen ante los ojos de la gente.

“Es un jugador que lo da todo, juega bien, no tiene dificultades, tanto que yo veo que hoy la afición lo ama. Él es un buen jugador, se entrega, tiene sangre y no se da por vencido, pero como Canhoto existen muchos y puede ser que el semestre que viene pueda aparecer otro”, destacó.

LEA MÁS: Alajuelense probará a futbolista colombiano recomendado por Alexandre Guimaraes

También dijo que él simplemente ve jugadores, y si alguno le llama la atención, se lo muestra a Guima y le consulta qué le parece y si será que les puede ayudar.

Juliano Fontana sobre Anderson Canhoto: ‘Nadie lo quería’

“Con Canhoto vimos que sí, que es un jugador muy bueno, pero no fue fácil traerlo. Nadie lo quería, ahora todos dicen que sí, pero no, no es así (ríe...). Guima y yo insistimos en que Canhoto tenía que venir, lástima que Carlos Mora salió, porque con Canhoto ahí imagínese, pero es crecimiento también para otros jugadores.

”Como Diego Campos, relacionado a esta venida de Canhoto, o lo que está haciendo Creichel Pérez, es importante también hacer que estos jugadores que no tenían oportunidad puedan jugar en un equipo más pequeño, vayan, tengan experiencia y vuelvan por otra oportunidad, como pasó también con Rashir Parkins”, reflexionó Juliano Fontana.

Anderson Canhoto figura como uno de los futbolistas más regulares de Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/NORVIN MENDOZA)

Consideró que ese es el ajedrez del fútbol y que, con los muchachos más jóvenes que están colocando, la afición debe tener un poco de paciencia, porque no todos vivirán una historia de no creer como la de Jeyland Mitchell.

“El proceso con los jóvenes es de mediano a largo plazo. Vamos a preparar este semestre y el otro para que en un año estén listos. Hablamos mucho con Joseph Joseph de nuestra idea. Claro, tenemos contrato hasta diciembre y no sabemos qué va a pasar.

”Pero si seguimos, la idea de nosotros es montar un equipo sólido con canteranos y extranjeros que nos puedan aportar y hacer que los muchachos crezcan”, concluyó el propulsor de que Anderson Canhoto sea futbolista de Alajuelense.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.