Alberto Toril confirma que recibió ofertas luego de sus goles en la final en España con Córdoba

El interés de Liga Deportiva Alajuelense por Alberto Toril no surgió en este último mercado. Desde antes, el departamento de scouting de los rojinegros había detectado a ese centrodelantero que les llamó la atención a los manudos por su tipo de juego y por sus números.

Desde hace tiempo surgió el primer contacto, pero él tenía contrato y en ese instante estaba en el Piast Gliwice de Polonia.

“Sí, es así, pero por circunstancias no se pudo dar. Javier Santamaría sabía que tenía mucha ilusión de venir aquí, de conseguir grandes cosas. Al final se ha podido dar y estoy encantado de estar aquí. Ahora quiero intentar conseguir el objetivo marcado”, respondió Alberto Toril ante una consulta de La Nación.

En esa serie decisiva contra el Barcelona B, Alberto Toril se puso el traje de héroe, porque así lo catalogaron los principales medios de comunicación españoles que dieron cobertura a ese desenlace.

Los tres goles en esa final fueron suyos y, con el ascenso de su ahora exequipo, sintió que la misión estaba cumplida.

Ya el contrato con Alajuelense lo tenía firmado y, a lo interno de La Liga, no faltaron los pensamientos de que esas anotaciones despertarían el interés de otros clubes por el atacante de 27 años. Dicho y hecho: así pasó. Sin embargo, la decisión de Alberto Toril estaba tomada.

“Estoy donde quiero estar. Pude firmar con el Córdoba en enero, que me ofrecieron renovar, y no lo hice. Es verdad que después de los tres goles he tenido más ofertas, pero estoy donde quiero estar e ilusionado con el proyecto que tenemos por delante”, comentó el futbolista.

Contó que eligió Costa Rica al final porque llevaba un tiempo hablando con Javier Santamaría, quien le comentó el proyecto; tomó el parecer de su familia y de personas de su círculo más cercano. No tenía mucho que pensar.

“Estaba ilusionado en venir aquí, en luchar por hacer cosas grandes por este club, y eso me ha movido para venir aquí: luchar por títulos, intentar ganar todo lo que tengamos por delante, y la ambición que tiene el grupo también la quiero tener yo”.

Al describirse, Alberto Toril apuntó que su juego es estar dentro del área e intentar ubicarse lo mejor posible para ayudar al equipo con goles. Se cataloga como un 9 de referencia, que perfectamente también puede salir del área a jugar.

“Desde que estaba en contacto y sabía que iba a venir aquí, he visto muchas cosas. Ya Javier me había comentado todo el tema del CAR y me lo podía imaginar, pero hasta que no lo ves, te sorprende, porque no me esperaba unas instalaciones tan buenas. El CAR no le tiene que envidiar nada a España; estoy sorprendido y contento por eso”, aseveró.

Alberto Toril se estrenó en la Recopa con un doblete. En ese juego ante Saprissa salió del banquillo para anotar, mientras que en el partido contra Santos fue titular.

“Mi objetivo es colectivo, no individual, y para eso vine aquí: para intentar conseguir algo colectivamente y, si puedo ayudar con goles, bien; pero el objetivo es otro”, concluyó el delantero español.

Alajuelense volverá a jugar este miércoles 23 de julio, cuando visite al Municipal Liberia a las 6 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano.

