Albert Rudé elogia a cachorros de Alajuelense porque lo entendieron todo

Doryan Rodríguez ingresó en el minuto 78 en sustitución de Jurguens Montenegro y le respondió a Albert Rudé con un doblete. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense sacó un buen partido en la victoria por 4 a 0 contra Guanacasteca, pero más allá del resultado, Albert Rudé destacó la forma en la que la Liga edificó este triunfo, en el que aportaron los foráneos, los experimentados y en el que los cachorros lo entendieron todo.

Fue un partido en el que asistió el argentino Israel Escalante, en el que el panameño Freddy Góndola marcó su primer gol con Alajuelense, pero también fue un juego en el que Jurguens Montenegro reapareció con la Liga y lo hizo con gol; mientras que el juvenil Doryan Rodríguez aprovechó sus minutos dando una exhibición de su efectividad, con un doblete.

Pero es que el partido no se resumió en solamente ellos, porque otros jóvenes se vieron bien en la cancha, como el hondureño Bryan Samir Félix, Josimar Alcócer, Yael López y Bernald Alfaro.

“Yo creo que la Liga tiene una tendencia muy marcada desde hace temporadas, como la Liga el futuro, han venido trabajando muy bien con los jóvenes y yo tengo mucha suerte de poder contar con ellos ahora. Han hecho un gran trabajo en menores y yo tengo la gran suerte de poder tenerlos en el primero equipo”, expresó Albert Rudé en la rueda de prensa posterior al juego.

Dijo que si esos muchachos están sumando minutos ahora es porque les vieron condiciones para poder pelear con el primer equipo y para rendir en la Primera División.

“Por eso están aquí. Y me alegro muchísimo de que hayan jugado bien, porque cuando hemos hablado antes de entrar, yo les he dicho que por favor entraran a cerrar este partido, pero a cerrar con goles, no a cerrarlo para atrás, sino a cerrarlo para adelante”, confesó Rudé.

Además, dijo: “Ha entrado muy bien Samir (Bryan Félix), ha entrado muy bien (Josimar) Alcócer, ha entrado muy bien Yael (López), ha entrado muy bien Doryan (Rodríguez) y esos son jóvenes que necesitan su proceso y en este proceso que están llevando de esta forma, van a ayudar mucho más al equipo y todos vamos a salir beneficiados”.

Llama la atención el tema de la delantera, porque en comparación con el equipo anterior se redujo en nueve años el promedio de edad. Ahora apuesta por Jurguens, por Doryan y el más experimentado es Johan Venegas. ¿Cómo trabajará esa delantera?

Yo me siento muy cómodo trabajando con jóvenes, porque son chicos que tienen hambre, son chicos que están dispuestos a comprometerse hasta el último momento. Además, son chicos que muchos han sido formados aquí en la casa y que le dan al equipo lo que yo necesito.

Nosotros queremos presionar, nosotros queremos meter en base a balón, es ser profundos y para eso la juventud te ayuda muchísimo. La combinación entre gente de muchísima experiencia y gente de juventud con hambre creo que es una buena fórmula y estamos apostando por ella y esperemos que nos salga bien.

¿Le puso atención a la cantidad de pases que hizo el equipo y que terminaron en anotación? ¿Eso es lo que usted quiere, ese trato con la pelota, porque Alajuelense tradujo pases con anotaciones?

Nosotros queremos someter en base a posesión, pero esta posesión tiene que ser para desequilibrar con goles. Nosotros no entendemos la posesión con solo tener el balón, sino tener el balón por un propósito, que es crear ocasiones y materializarlas.

Esta semana hemos estado trabajando muchísimo la materialización de las ocasiones, desde centro, desde tiro, desde llegadas por dentro, desde llegadas por fuera, desde diagonales, desde todos los tipos, intentando mejorar ese punto.

De decir, si tengo ciertas ocasiones, vamos a intentar tener un alto porcentaje de acierto. Este sábado ha sido así y nos vamos muy contentos, porque hemos podido cerrar el partido muy diferente al otro día, con mucha más tranquilidad.

Freddy Góndola decía que arrastra una lesión y ha tenido que lidiar con eso. ¿Cómo está su aspecto físico, tomando en cuenta el golpe que recibió?

Freddy e Israel han venido adaptándose, como comentaba el otro día, en el primer partido les dimos 25 minutos y esta vez les hemos podido dar un poco más, de venir adaptándose y también necesitan ese tiempo para poder entender la forma de trabajar, para poder entender a qué juega el equipo, para relacionarse mejor con sus compañeros tanto dentro como fuera de la cancha y yo creo que están haciendo un gran trabajo.

Se han comprometido desde el día uno y han hecho un buen partido. Los hemos tenido que sacar porque ya no les daban las piernas por el tema que les comento de la adaptación, pero muy bien.

¿El siguiente paso será enfocarse a que el equipo siga siendo contundente?

Lo que nosotros vamos a intentar es conseguir un nivel muy alto y sostenerlo, porque de nada sirve tener un nivel muy alto o ser poco contundente en esa línea, no creo que nos lleve al objetivo que queremos.

Entonces tenemos que trabajar para primero conseguirlo como lo hemos hecho en este partido y segundo para mantenerlo.

Pero me gustaría también destacar el cero (en contra). Son muchos partidos, de los 14 de fase regular que he tenido el placer de dirigir, creo que en diez hemos dejado la portería en cero, o en nueve, no sé ahora el dato exacto, pero son muchos partidos y hay que darle valor al cero en la portería.

Porque se habla mucho de la contundencia adelante, que es muy importante sin duda y todos lo sabemos, pero también, si dejas el cero atrás estás más cerca de ganar también, porque con una pequeña contundencia que tengas, ahí puedes desequilibrar a tu favor.

Entonces, me gustaría darle el mérito a todo el equipo, desde la portería hasta el delantero y desde el delantero hasta la portería.

