Kurt Morsink reveló motivo de su llamativa presencia en partido entre Alajuelense y Guanacasteca

Agustín Lleida, Marvin Vega, Víctor Reyes y Kurt Morsink conversaban largo y tendido antes de que iniciara el juego entre Alajuelense y Guanacasteca. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque muy pocas personas podían ingresar al Estadio Nacional para presenciar el partido entre Alajuelense y Guanacasteca que se jugó a puerta cerrada acatando las órdenes del Gobierno como medidas preventivas ante el disparo de contagios por covid-19, la presencia de Kurt Morsink ahí resultaba muy llamativa.

“En realidad estoy aquí porque hay un jugador de la Liga que me interesa mucho, un jugador muy joven que lo quiero ver. Hablé con Agustín (Lleida) y me hizo el favor de sacarme los boletos para poder ver el partido y ahí estuve hablando con él, quiero ver a este jugador, me interesa mucho, es una buena promesa y en Guancaste tengo tres o cuatro jugadores muy interesantes que también me gustan mucho”, expresó Kurt Morsink en declaraciones a Radio Columbia.

Uno de esos futbolistas que él representa es Brandon Aguilera, quien pertenece a la Liga, pero está cedido a préstamo a Guanacasteca por este Clausura 2022. Sin embargo, el mediocampista de 18 años aún no podido jugar con la ADG porque arrastra una sanción por la expulsión que recibió en diciembre, en la final del alto rendimiento.

Desde hace meses se murmulla en el fútbol nacional que Morsink tiene algo que ver dentro de la organización de Guanacasteca. Sin embargo, él lo descartó este sábado.

“Absolutamente no y no sé si manejan acciones aquí en el fútbol de Costa Rica, lo mío es representar a los jugadores, siempre apoyarlos. Nosotros hacemos mucho, mucho por los jugadores y obviamente Guanacaste es un club que tal vez lo poco inusual es que solo me manejo con la Liga, Saprissa y Heredia usualmente, porque yo creo en el proceso de que hay que pasarlos por un club grande”, indicó.

Empero, confesó que él va mucho a Guanacaste y que sueña con que este equipo se mantenga en la Primera División, al igual que le gustaría ver a Puntarenas en la máxima categoría y a Limón.

“Yo sí creo que eso ayuda mucho al fútbol y si se puede ayudar en esa zona, yo sería el primero en atenderla, a Puntarenas y Limón también, para tener jugadores ahí, porque ves a un jugador como a Alonso (Martínez) que sale de la Isla de Chira y esas regiones siempre son importantes para el fútbol de Costa Rica”.

En la previa del partido, en Columbia le preguntaron si en algún momento estaría interesado en tener un equipo, en vista de que se ha dicho mucho que es parte de los dueños de Guanacasteca.

Ante eso, Morsink respondió: “No, no, no... Yo en realidad sí podría tener un equipo, yo podría tener un equipo en Tercera, en Segunda, en Primera. O sea, podría asesorar, para usar esa palabra. Podría hacer muchas cosas que hacen muchos representantes, como otro que tiene el equipo de Fútbol Consultants”.

Sin embargo, aseguró que en su caso está muy ocupado con su trabajo tratando como representante de jugadores.

“Manejar un equipo es bastante ese tema, entonces por el momento no es algo que me interesa mucho”.

Sobre Francisco Calvo, Kurt Morsink indicó que el defensor está analizando un par de opciones, aunque se encuentra enfocado con la Selección Nacional, pero que sí cree que se podría concretar algo durante estos días.

Dijo que es factible que él tenga opciones de Asia, de Suramérica, de Norteamérica, de Europa y México.

“Yo creo que Francisco, entendiendo que la Selección es una prioridad, va a tomar una decisión para enfocarse con la Selección y después unirse a su club”.

Pero aún quedaba pendiente la duda de cuál es el futbolista de la Liga a quien Kurt Morsink quería observar en específico.

“No, no, tienen un par de jugadores que no he podido ver por el tema de pandemia, cuesta mucho verlos en la liga menor, pero hay jugadores muy interesantes. Josimar Alcócer es un jugador que me llama mucho la atención y yo lo quiero ver. A mí me gusta conocerlos, ver cómo son de la cabeza, pero tienen un par de jugadores que aprovechando que no están los de la Selección es una buena fecha para ver un poco de más jóvenes”, subrayó Morsink en Radio Monumental.

La Liga derrotó a Guanacasteca por 4 a 0, con anotaciones del panameño Freddy Góndola, Jurguens Montenegro y un doblete de Doryan Rodríguez.

