Alajuelense se refuerza antes del tramo decisivo

Liga Deportiva Alajuelense empieza a recuperar fichas y eso pone al rojo vivo la competencia interna, algo que le agrada a Alexandre Guimaraes de cara al nuevo carrusel de partidos importantes que arrancará este miércoles 16 de octubre, cuando los rojinegros reciban a Liberia a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Va a ser un partido muy complicado, porque nosotros tenemos que seguir puntuando, tenemos que seguir en el primer lugar. Liberia me parece un gran club, que ha venido haciendo las cosas bien. Tienen un proceso con Minor Díaz. Tenemos que preparar el partido y venir de la mejor forma para sacar el resultado”, expresó el volante rojinegro Creichel Pérez.

Para los jugadores, genera confianza ver que varios de los que estaban lesionados emprenden su regreso recuperados; como ya se dio en el caso del lateral derecho Fernando Piñar y como está listo para hacerlo Aarón Suárez.

En la recta final de ese camino para el retorno también se encuentra el mediocampista español Iago Falque, luego de que antes del clásico se fracturó el dedo gordo del pie.

LEA MÁS: Rónald Matarrita dio anuncio relevante en entrenamiento de Alajuelense

Además, el propio Rónald Matarrita dio una noticia relevante al contar que ya recibió el alta y que se siente en condiciones óptimas, a la espera de tener minutos de nuevo. Para él, la apendicitis ya es cosa del pasado.

Contar con el equipo completo, o casi completo, se torna el panorama ideal para los manudos, para la planificación de lo que viene y continuar con la dosificación de cargas después de un trajín catalogado por Guimaraes como frenético.

A la Liga le ha funcionado la rotación para mantenerse en el liderato del campeonato nacional y contar ahora con una diferencia considerable respecto a Saprissa (cinco puntos) y Herediano (nueve puntos). También, para continuar invicto y en la pelea de todos los torneos que disputa en este semestre.

Iago Falque se encuentra cerca de su regreso con Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

En lo que respecta al Apertura 2024, Alajuelense comanda la tabla con 29 puntos en 13 partidos, seguido por San Carlos (28 puntos en 14 juegos) y Cartaginés (24 puntos en 14 juegos).

La “S” se encuentra en el cuarto lugar (24 puntos en 13 juegos) y luego aparecen Guanacasteca (22 puntos en 14 juegos), Herediano (20 puntos en 13 juegos), Sporting (20 puntos en 14 juegos) y Liberia (17 puntos en 13 juegos).

¿Dilema para Alexandre Guimaraes?

Al revisar los nombres que integran la nómina de Alajuelense, pareciera que elegir una alineación no resulta tarea fácil. Sin embargo, Alexandre Guimaraes siempre ha dicho que no es tan complejo y que, por lo general, no duda mucho cuando escoge un once.

LEA MÁS: Alajuelense sintió la pasión inquebrantable de su gente en práctica a puerta abierta

Por ejemplo, regresa Aarón Suárez y es lógico pensar que empiece por tener minutos, pero si vuelve con el nivel que mostraba cuando se resintió, podría ser titular.

Creichel Pérez provocó que Liga Deportiva Alajuelense no resintiera la ausencia por lesión de Aarón Suárez e Iago Falque. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Lo mismo aplica para Creichel Pérez, quien venía siendo suplente, pero cada vez que entraba, con su estilo de juego y sin necesidad de pronunciar una palabra, pedía a gritos la titularidad.

“Cuando se da una oportunidad tenemos que aprovecharla. Con las circunstancias que se dieron, el profe confió en ponerme a mí; solo queda reiterarlo en la cancha, dar lo mejor de uno y esperar el momento adecuado, ya sea para jugar o estar en la banca, siempre estar listo”, comentó Creichel Pérez.

LEA MÁS: El desgarrador relato de Kevin Cabezas: ‘Me ponían morfina y fentanilo y el dolor insoportable seguía’

Días distintos de Alajuelense

Después de sellar el boleto a la final del Torneo de Copa, Alexandre Guimaraes le otorgó dos días libres a sus jugadores, un respiro que todos agradecieron en el equipo.

“Cualquier futbolista necesita un descanso para la salud mental y al final a todos nos cayó muy bien; regresamos y a seguir”, declaró Creichel Pérez, mientras muchos aficionados que acudieron a presenciar el entrenamiento abierto al público en el Estadio Alejandro Morera Soto lo llamaban para que se tomara una fotografía con ellos.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense disfrutaron al compartir con la afición su práctica dominical. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“A mí me falta muchísimo para poder ser lo que quiero ser en la institución, pero aquí sigo humilde y agradecido con la afición que siempre me ha dado un apoyo incondicional. No queda nada más que agradecerles en la cancha y dar todo al 100%.

”Con lluvia, a nadie le gusta salir a mojarse, pero estos aficionados lo hicieron, y es por el amor tan grande que todos le tenemos a esta institución. Aquí estamos por ellos. Los profes tienen una planificación, y lo que se vio en este entrenamiento es parte de lo que siempre hacemos”, expresó Creichel Pérez.

Aquí encontrará el enlace directo para unirse al canal de WhatsApp: La Nación Alajuelense.

Los próximos partidos de Alajuelense

16 de octubre: Alajuelense vs. Liberia

19 de octubre: Herediano vs. Alajuelense

22 de octubre: Antigua vs. Alajuelense

27 de octubre: Alajuelense vs. San Carlos

30 de octubre: Alajuelense vs. Antigua

3 de noviembre: Saprissa vs. Alajuelense

6 de noviembre: Alajuelense vs. Sporting

10 de noviembre: Santa Ana vs. Alajuelense

16 de noviembre: Alajuelense vs. Herediano

20 de noviembre: Alajuelense vs. Puntarenas

24 de noviembre: Guanacasteca vs. Alajuelense

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia, pactado para este miércoles 16 de octubre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.