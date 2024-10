Alajuelense sintió la pasión inquebrantable de su gente en práctica a puerta abierta

A la apasionada afición de Liga Deportiva Alajuelense no le importaba la lluvia, ni que no hubiese partido. La grada este del Estadio Alejandro Morera Soto empezó a poblarse con liguistas que primero vieron entrenar a las heptacampeonas nacionales bajo la guía de Wílmer López, y después no perdieron detalle del entrenamiento del equipo masculino a cargo de Alexandre Guimaraes.

Entre esos fieles manudos que no podían desaprovechar la oportunidad de asistir al doble entrenamiento a puerta abierta convocado por la Liga, estaba Adela Sorto, una vecina de Pavas que tiene todo su hogar decorado de rojo y negro.

“Salí de la casa a la 1 p. m., me vine sola y no me importó nada, aquí estoy, como siempre. Además, los entrenamientos los disfruto más que los partidos, porque aquí no me pongo tensa. Ya vimos entrenar a las leonas y siguen los muchachos. Confío plenamente en este equipo, que se ve muy bien trabajado y se nota que desde el técnico hasta los aficionados queremos ser campeones”, expresó Adela Sorto.

El sentir de ella era el de la mayoría de liguistas que estaban ahí, viendo a Kevin Cabezas hacer su rehabilitación con mucho esmero; a Anderson Canhoto entrenarse por momentos con el grupo completo y luego haciendo un trabajo diferenciado.

Fueron testigos de que Aarón Suárez está bien, recuperado; al igual que Rónald Matarrita y hasta por ahí se asomó el mediocampista español Iago Falque.

Ahí se percataron de que la Liga en serio empieza a recuperar fichas, en una práctica que no tuvo nada de exhibición y en la que Alexandre Guimaraes no dejó de dar indicaciones.

Hasta el asistente Bryan Ruiz se puso el chaleco, pedía el balón y corría, siendo parte del equipo en el colectivo mientras ensayaban espacio reducido.

“La verdad es que es bonito compartir con toda la gente, lástima que no hay bastante tiempo para atenderlos a todos, me encantaría, pero hay que agradecerles que se hicieron presentes en el entrenamiento.

”Eso es un golpe anímico para nosotros, el apoyo de ellos. Y de parte nuestra tomarnos una foto, algunas firmas y saludarlos. Es recíproco el cariño, porque ambas partes nos sentimos queridas”, expresó Leonel Moreira, después de compartir con la afición.

Aunque dicen que en el fútbol no hay secretos y que ya todo está escrito, la tendencia actual es que la mayoría de entrenamientos se desarrollan a puerta cerrada.

Ver una sesión completa resulta casi una misión imposible, así que era una buena oportunidad para que medios de comunicación y aficionados aprovechar esta iniciativa de Alajuelense y observar con al equipo con detalle.

“Muchos de los días hacemos esto que vieron aquí, hay más trabajo también. Esta práctica fue relativamente corta, pero hay más en el menú, como decimos nosotros. Esta es la intensidad que se vive siempre, aquí se trabaja intensamente”, comentó el guardameta.

Algunas curiosidades en el entrenamiento de Alajuelense

