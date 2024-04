¿Alajuelense se fija en las llamas que envuelven a Cartaginés?

Liga Deportiva Alajuelense pareciera tener una relativa calma, a diferencia de la semana movida del Club Sport Cartaginés, que acabó con la destitución de Mario García como técnico y el fuego cruzado entre el presidente brumoso Leonardo Vargas con fuertes acusaciones y el contraataque del delantero cubano Marcel Hernández.

En la cuenta regresiva para su próximo encuentro, la Liga adopta la postura de enfocarse más en lo suyo que fijarse en las llamas que envuelven a Cartaginés, rival que visitará este sábado 6 de abril, a las 5 p. m. en el Estadio José Rafael Fello Meza.

Alexandre Guimaraes intenta que la semana larga de trabajo les caiga bien a sus hombres para seguir en su lucha. El último partido dejó un sinsabor porque la Liga arrastra ese fenómeno de que le cuestan los partidos en su casa.

También fue un duelo en el que a pesar de ese primer mal tiempo que se transformó en un inquietante ‘déjà vu’, el equipo reaccionó y rescató un punto. Incluso, tuvo opciones para optar por la remontada, pero le faltó calma y fineza.

“El equipo se encuentra bien, creo que se siente un ambiente como de hambre, de querer más. Nos quedamos un poco con un sentimiento como amargo por el empate contra San Carlos (1-1), porque estábamos en nuestra casa y tenemos que ganar sí o sí siempre, porque así tiene que ser”, expresó el mediocampista Kevin Cabezas.

Consideró que la Liga se prepara bien para su reto más inmediato que es Cartaginés, en este abril que está cargado de partidos importantes para los manudos.

“Sabemos que es un rival calificado. Independientemente del momento que ellos tengan, sabemos que es un rival a respetar y que tenemos que afinar detalles para enfrentarlos el sábado”, citó.

Fernando Lesme y Alexis Gamboa ensayan movimientos específicos en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Kevin Cabezas relató que durante estos días, en Alajuelense procuran enfocarse más que todo en detalles, en esas pequeñas cosas que marcan diferencia en los partidos y que a su criterio han hecho falta durante los encuentros.

“Creo que nosotros conforme trabajemos los detalles y los sepamos plasmar en la cancha, conforme lo que hacemos en los entrenamiento, podemos tener un gran cambio en cuanto a lo que es el equipo y la forma de cómo ven los aficionados los encuentros”.

Añadió que eso va de la mano con el tiempo, pero también tiene que ver con el compromiso por parte de cada uno, de su conciencia y lo que trabaja. Su percepción es que la intensidad es lo que marca la diferencia en el cambio en el grupo bajo la dirección de Guima y su cuerpo técnico.

“Ellos enfocan muy bien las situaciones de juego y lo que nos puede ofrecer el rival y creo que es algo importante tratar de hacer lo que ellos nos dicen. Si bien va enfocado en lo que el rival hace, entonces tenemos que creer en lo que ellos nos ponen a hacer e intentar hacerlo de buena manera”.

Alexandre Guimaraes y su equipo de trabajo pretenden que Liga Deportiva Alajuelense sea un equipo más intenso. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense sabe que no puede dar pasos en falso. Queda mucho y a la vez falta poco, justo cuando la lucha por la clasificación se torna más intensa en el Clausura 2024.

La Liga se encuentra en el cuarto puesto de la tabla, con 25 puntos. Herediano marcha de líder con 31 unidades, seguido por San Carlos y Saprissa con 28.

Otros equipos sueñan con entrar entre los cuatro y hacen su propia lucha, como Liberia con 23 puntos, Guanacasteca con 21 y el Sporting de Hernán Medford con 20.

El calendario de Alajuelense

6 de abril: visita a Cartaginés

13 de abril: visita a Pérez Zeledón

17 de abril: recibe a Grecia

21 de abril: recibe a Saprissa

24 de abril: visita a Sporting

28 de abril: visita a Herediano

5 de mayo: visita a Santos

8 de mayo: recibe a Guanacasteca

“Se nos vienen partidos muy importantes porque la mayoría son contra rivales directos y eso marca mucho la diferencia”, opinó Kevin Cabezas.

El mediocampista que llegó como refuerzo en el último mercado está convencido de que Alajuelense luchará fuerte para mantenerse arriba y que tiene muchos argumentos para hacerlo.

“Importa el primer lugar, el segundo, el tercero y el cuarto. Es algo importante estar bastante arriba, pero creo que el equipo lo que necesita es estar ahí, en puestos de clasificación siempre, hacer las cosas de buena manera y transmitirle a la afición lo que nosotros queremos, que es estar en clasificación para ser campeones”, afirmó.

Kevin Cabezas es ese futbolista que no encontraba cabida en sus primeras semanas con la Liga y algunas veces se frustraba porque no jugaba. Alexandre Guimaraes llegó y lo sacó del olvido. Fue titular contra New England Revolution, Liberia y San Carlos.

“Me he estado sintiendo muy bien, he ido poco a poco intentando agarrar ritmo de juego, es difícil, pero nada que un jugador de fútbol no haya pasado. Son cosas que uno tiene que pasar y agradecido con el profesor, el cuerpo técnico y los compañeros que me han dado muchísima confianza.

Kevin Cabezas no desentonó en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y New England Revolution en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Concacaf.com)

”Porque después de no jugar tanto y llegar y que te den la oportunidad y que ellos te hagan sentir que estás con ellos, que estás ahí en el campo es algo muy importante y muy contento. Espero poder seguir ayudando al equipo”, finalizó Kevin Cabezas.

Un vistazo a la tabla de posiciones

