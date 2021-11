Alajuelense revela cómo invertirá el dinero por la venta de Jonathan Moya

Jonathan Moya visitó hace unos días el Estadio Alejandro Morera Soto y lo hizo en compañía de su hijo Julián. (LDA)

Pasó lo que estaba destinado a ocurrir luego de la buena campaña de Jonathan Moya en el fútbol de Corea del Sur con el FC Anyang. El cuadro asiático desde hacía meses le había indicado al atacante que quería comprar su ficha y la transacción ya es un hecho.

La intención surgió desde junio y fue hasta ahora cuando se oficializó el movimiento, que empezó como un préstamo pagado y que ahora se convierte en una venta.

En su primer año en el fútbol de Corea del Sur, el artillero de Monteverde logró 14 celebraciones. Los goles, su estilo de juego y la facilidad con la que se adaptó al equipo fueron fundamentales.

Moya había contado a La Nación que se mentalizó en que esta era su última oportunidad para conseguir ‘pegarla’ internacionalmente, porque antes estuvo en el fútbol de Ucrania y España.

“Sabía que era mi tercera oportunidad de salir del país, salí de la Liga siendo campeón y eso me dio motivación. Cuando llegué acá me topé muchas cosas diferentes, todo me gustó, aunque fue difícil adaptarse al frío, a la intensidad, al fútbol rápido”, contó.

Había interés de todas las partes para que esta venta finalmente se concretara, comenzando porque el FC Anyang quiere seguir disfrutando de los goles del atacante.

El futbolista no tuvo mayores problemas para adaptarse a una cultura diferente y a él también le hacía ilusión el mantenerse en Corea del Sur, tanto por lo económico como por el reto de ascender con el club.

Mientras que a Alajuelense le ingresa una cantidad importante de dinero, por un hombre que en su momento salió de Saprissa y llegó libre a la Liga.

Es decir, los rojinegros no pagaron por la ficha del delantero que fue determinante cuando se vistió con los colores rojinegros y que fue parte de esa histórica copa 30 de los manudos.

“Se concretó la venta de Jonathan Moya que es adquirido por el equipo coreano, tenemos que recordar que él salió a préstamo hace un año, que teníamos la opción de compra con un monto estipulado”, reseñó el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

Apuntó que el equipo coreano hace una semana le anunció a la Liga que iba a ejercer la compra por Jonathan Moya.

No dio cifras, porque es un tema confidencial. Sin embargo, para nadie es un secreto que es un monto importante y el español reveló cómo es que Alajuelense invertirá ese dinero.

Jonathan Moya vivió una etapa importante de su carrera en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“El pago se realizará este mes de diciembre y con ese dinero el club lo que intentaría es seguir creciendo en infraestructura, reforzar todas las áreas y seguir siendo cada vez más grandes como institución”, afirmó Lleida.

Al final, cuando se dio el préstamo de Moya, la Liga no solo pensaba en el beneficio del club como tal, sino en la oportunidad que esta transacción representaba para el propio futbolista.

“Tenemos que pensar también siempre en el jugador, todos profesionalmente queremos crecer, esta era una muy buena oportunidad para Jonathan, estamos muy contentos de que se haya concretado y felices por este desenlace”, citó.

En el proyecto de Alajuelense hay un eje en el que interesa mucho darle estabilidad a la plantilla, pero también es fútbol y no deja de ser un negocio. Sin embargo, los manudos lo ven como que una cosa va de la mano con la otra y según el español, el plan es continuar por la misma línea”.

“Seguir trabajando en la orientación que lo estamos haciendo, seguir dándole oportunidad a los jóvenes y que ese buen hacer en la cancha que tienen muchos de ellos llame la atención de clubes extranjeros”, detalló Lleida.

Cuando el propio Jonathan Moya sintió que era el momento de salir de Alajuelense hacia el extranjero, a principios de año dijo: “La verdad el apoyo y el cariño que me dieron desde el principio, para mí es indispensable y eso traté de reflejarlo en la cancha con mucho sacrificio.

Y confesó que la afición rojinegra lo cautivó y lo convirtió en uno más de ellos, con amigos que le resultan inseparables a pesar de la distancia, como Rubén, o el Rasta.

“¿Cómo es la afición de la Liga? Fiel, a pesar de cualquier resultado siempre está ahí, pero la verdad no tengo palabras para describir a esta gran afición”, subrayó.

Moya se siente muy agradecido con Alajuelense por creer en él, por valorarlo y por darle esa regularidad que lo hizo sentirse más seguro y plantearse más metas, a pesar de que muchos le decían que se estaba equivocando al llegar a un equipo donde había competencia en ataque.

Pero él tenía la convicción de llegar, hacer lo suyo y luchar por un puesto, como lo hizo. Y prácticamente siempre fue titular con la Liga.

“Espero que todas las cosas buenas que aprendí en la Liga las ponga en práctica y lo más importante que yo siempre he dicho es que usted pase por una institución y dejar una huella importante y espero dejarla futbolística y como persona a esta gran institución”.

