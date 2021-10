Alajuelense renueva a una de sus jugadoras antes de la final contra Saprissa

Kenia Rangel llegó a Alajuelense en febrero de 2021. Desde entonces, colecciona cinco goles con la Liga. Fotografía: Prensa Alajuelense

Alajuelense insiste en amarrar la columna vertebral de su equipo de fútbol femenino y pocos días antes del inicio de la final del Clausura 2021 contra Saprissa FF renovó el contrato de la panameña Kenia Rangel.

Ella firmó por un año más y recuerda que al principio le costó adaptarse al grupo, pero a medida de que fue pasando el tiempo, se amoldó y empezó a crecer con su juego en la cancha.

“Ahora somos más que un equipo, somos una familia y estoy muy feliz de estar aquí. Venir a Alajuelense para mí fue la mejor decisión, muy buenas jugadoras, muy buen grupo y aparte del grupo buen cuerpo técnico y me siento muy bien”, relató Rangel.

Es muy tímida a la hora de dar declaraciones, pero dentro del grupo, la panameña es considera una de las futbolistas más amigables del equipo, con una personalidad que la hace muy distinta a las demás.

“Normal, yo soy así. Cuando siento que el grupo está decaído, hago lo que yo sé hacer, doy una alegría al grupo, una sonrisa, así soy yo”.

Aparte de las condiciones para desarrollarse como futbolista que ofrece el club, Rangel afirma que se siente muy comprometida con el liguismo, porque a pesar de que los partidos han sido a puerta cerrada desde hace tiempo, ellas sienten el apoyo.

“La verdad siempre en buenas y malas siempre tenemos gente que nos apoyan de corazón, me escriben y eso me hace feliz. Sé que estoy en un país que no es el mío y sentir ese apoyo, que cuando lo hago mal tengo personas que me respaldan y siempre están ahí para decir: ‘Dale, que lo hiciste bien, que puedes’. Eso me pone feliz”, opinó.

Confiesa que cuando llegó por primera a vez a Alajuelense no sabía exactamente qué esperar, pero hoy se siente completamente identificada con el cuadro rojinegro.

“No me imaginaba que fuera así, pero muy bueno todo lo que está aquí, por eso me quedo aquí en la Liga”, mencionó.

Rangel también se refirió a lo que viene, esa esperada final entre Alajuelense y Saprissa FF que se demoró por los amistosos de la Selección Femenina.

“Nos vamos a enfrentar a un buen equipo, un equipo muy duro, pero qué le puedo decir. Así como hay buenas jugadoras allá, aquí en la Liga también y esto es parejo, vamos por esa final. Lo del parón es muy difícil, porque no es lo mismo entrenar todo el tiempo que mantener el ritmo de partido, pero vamos a tratar de que las cosas se den”, reflexionó.

Pero ya se acerca la final del Clausura 2021 del fútbol femenino. El primer partido será el viernes 5 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

El día y la hora del partido definitivo en el Estadio Alejandro Morera está por definirse.

