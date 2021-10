El multifacético Wílmer López se apuntó a varios retos mientras espera la final del fútbol femenino

Wílmer López espera con ansias el inicio de la final del fútbol femenino entre Alajuelense y Saprissa FF. (Rafael Pacheco Granados)

Wílmer López sonríe al contar que tuvo un día diferente, al verse al volante, convertido en un conductor que le iba a brindar un servicio de transporte a un usuario de DiDi, quien ni siquiera sospechaba que el vehículo que tomó su solicitud llevaba al Pato de chofer.

Un video que dura casi cinco minutos muestra lo que sucedió en esa aventura para el ídolo rojinegro y para su pasajero, una experiencia llamada ‘Leones al volante’, de la que también forman parte Gabriela Guillén, Júnior Díaz, José Miguel Cubero, Noelia Bermúdez, Alex López, Bernald Alfaro, Lixy Rodríguez, Agustín Lleida y un jugador que será sorpresa.

“Lo disfruté, compartir con la persona que estaba ahí a la par mía, después de entrar en confianza y todo. Nos apuntamos los dos, a los retos de mí hacia él y de él hacia mí en esta misión de DiDi y fue algo bonito, que se disfrutó y esperemos que a la gente le guste”, expresó López.

Uno de los desafíos era hacer series driblándose gente y Wílmer contó con la ayuda de las personas que iban pasando por el lugar.

“Gracias a esos dos muchachos que me topé en la acera, que iban en un carrito llevando pan y se apuntaron a querer marcarlo a uno, que no pasara la pelota y lo hicieron más atractivo. Es bonito ver que la gente se identifica, colabora y disfruta”.

El Wílmer que se muestra en ese video no es un personaje. En realidad, es que así tal cual es él.

“Es que así es como hay que ser, el mismo de siempre, ya sea cual sea la situación, la posición o lo que están haciendo. Yo creo que no tenés por qué un día ser de una forma y otro día de otra. La gente siempre lo ha conocido a uno que es muy abierto con la gente en la calle, con aficionados”.

Contó que cuando en Alajuelense le plantearon ese proyecto, aceptó con gusto y confesó que inclusive él mismo hizo el demo, junto a otro personero del club, evidenciando que es un hombre multifacético en la Liga.

“Hay que estar dispuesto a hacer lo que le pidan a uno dentro de la institución que es de los amores de uno y en este caso me pidieron colaboración para hacer el demo, para ser parte de los participantes y en lo que pida la institución uno siempre está anuente a dar su granito de arena”.

También sabe que dentro de lo que el liguismo hoy le pide está el bicampeonato en el fútbol femenino.

“Uno no puede prometer algo que hay que ganar, hay que pelearlo, hay que lucharlo. El equipo ha venido muy bien en el campeonato, ha sido muy regular, muy estable, pero tenemos dos partidos de la final contra un equipo que ha venido jugando muy bien, que ha subido su rendimiento completamente y yo creo que esta final va a ser más dura y más difícil de lo que fue la semifinal contra Heredia”, analizo el Pato.

Alajuelense y Saprissa FF lucharán por la corona en un pulso de ida y vuelta, una serie que cerrará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Llegamos los dos equipos que hicimos mejor las cosas durante todo el campeonato y va a ser una final aparte de que es clásico, será muy disputada”.

El duelo será luego de los amistosos de la Selección Femenina, un parón que asegura que no puede verse como excusa, ni achacarle nada a nadie porque la pausa es para los dos equipos e insiste en que llegan en las mismas condiciones.

“En 180 minutos, quién sabe si pueden ser más, el equipo que más aplicado esté, que más concentrado esté y que más aproveche las condiciones, la capacidad y las opciones que cree, o aproveche más los errores del otro equipo, es el que va a salir a sacar ventaja y es el que va a salir campeón. Está muy pareja esta final”, señaló.

Los juegos de la final femenina están previstos antes de la fecha fijada para el regreso de la afición a los estadios.

El Pato afirma que si él jugara y le preguntan qué desearía, si darle 10 días más a la final para poder jugar con público, o que no haya tanta pausa y jugar la final sin público, “yo diría que me voy 10 días más, porque tengo dos años de jugar sin público”.

“Uno desea ver al aficionado en las gradas, siendo una final, un clásico. Eso motivaría muchísimo. Pero ya no depende del cuerpo técnico de la Liga o de Saprissa, depende de la dirigencia. Al final no es para perjudicar a ninguno de los dos equipos, porque ninguno está sacando provecho de la pausa”.

Además, pone otro tema sobre el tapete y señala que viene la eliminatoria mundialista de la Mayor y la cita planetaria de la Sub-20 y que se podría considerar el hecho de que podrían aprovechar para que se acostumbren a ver gente de nuevo en las gradas.

“Eso puede golpear a las jugadoras cuando vuelvan a un estadio, o vayan a otro país y jueguen con aficionados. Eso puede impactarlas, después de tanto tiempo de no ver a la afición, que no te silben, que no te griten, o que no te aplaudan puede ser chocante. Hay que ir pensando en todas esas cosas”, destacó López.

Mientras espera que llegue la final, Wílmer sigue siendo multifacético, como técnico del equipo femenino de Alajuelense, trabajando en ‘Pato Express’ y siendo una de las imágenes más representativas del club rojinegro.

