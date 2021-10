Wílmer López pone de nuevo a Alajuelense en una final del fútbol femenino

Alajuelense sudó para avanzar a la final del fútbol femenino, pero dio un paso más hacia su gran objetivo. (Prensa Alajuelense)

En la gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto, Wílmer López sentía una gran satisfacción al ver que de nuevo sus pupilas de Alajuelense obtuvieron la clasificación para jugar la final del fútbol femenino.

Todo pasó como lo imaginó. El Pato estaba convencido de que esa semifinal se desarrollaría como sucedió.

“Lo que todos los equipos buscamos, que es estar en una final, ya nosotros estamos seguros en esa final. Sabíamos que esta llave contra Heredia iba a ser así de reñida, de peleada, de disputada y a nadie le sorprende que el marcador fuera tan ajustado y que se sufriera en la forma que se sufrió”, expresó Wílmer López.

Después de esa fase regular prácticamente impecable, el técnico de las leonas procuraba que sus muchachas tuvieran muy presente que después de esas 14 fechas en las que ganaron 13 partidos y empataron uno, no podían fallar.

Con esos números, no se puede ocultar que las liguistas cargaban el pesado cartelón de ser las favoritas, pero eso era algo que tenían que ponerlo de manifiesto en la cancha, avanzando a la final.

“A veces el fútbol no es de justicia, es de demostrarlo dentro del terreno de juego. Algo importante es volver a demostrar que nosotros en nuestra casa imponemos nuestras condiciones. Ganamos en nuestra casa y eso habla bien de la mentalidad que tiene el equipo cuando está aquí en el Estadio Alejandro Morera Soto”.

Pero de nuevo, López ahora les dice a sus jugadores que tan solo dieron un paso más, que están más cerca, pero que para inicios de noviembre serán los dos partidos más complicados y más relevantes del torneo.

“Sabemos que lo que viene va a ser más difícil y más complicado que lo que acabamos de jugar contra Heredia; pero es parte de lo que uno sabe que se tiene que vivir y sufrir para ser campeón”, subrayó el Pato.

Al ver a sus jugadoras en la cancha, él afirma que una de las cosas que hay que resaltar muchísimo es la parte física de las jugadoras.

“Usted ve que ninguna de ellas termina ahí arratonándose, con alguna molestia muscular. Tal vez golpes normales de un partido, pero sí el equipo termina siempre imponiendo las condiciones, el ritmo y yo creo que lo demostramos en nuestra casa”, citó.

Su expectativa es que el equipo cerrará el campeonato de la mejor forma y que estará muy bien para esa final, en la que nuevamente él dirigirá a sus leonas, como pasó hace algunos meses, cuando Alajuelense se dejó la corona.

“Aquí lo más importante es recuperarlas a ellas al 100%. Uno quisiera contar con toda la plantilla, pero hay situaciones con las que no se puede hacer nada”.

Wílmer López está convencido de que los partidos de la final serán más difíciles que los de la semifinal. (Rafael Pacheco Granados)

Fabiola Sánchez estará disponible para el último partido; mientras que él confía en que para el primer duelo de la final esté recuperada Alexandra Pinell.

“Es otra muchacha que nos puede aportar muchísimo y alguna que otra que salió con alguna molestia, recuperarla al 100%. Después de ahí, lo que es la parte técnico táctica para preparar la final”.

Después de las semifinales viene un parón por los amistosos de la Selección Femenina en las fechas FIFA de octubre. Después de eso, se jugarán los duelos de ida y vuelta de la final, que cerrarán en la casa manuda.

Fernando Ocampo, Óscar 'Rambo' Torres y Agustín Lleida siguieron con suma atención el partido decisivo del equipo femenino de Alajuelense contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

“Es parte de la organización nuestra, las fechas FIFA están programadas desde hace mucho tiempo, a veces uno no entiende por qué no se acortó algunas fechas de la fase regular para que no se tuviera que tener un impás entre semifinales y final”.

La situación no deja de resultarle muy peculiar, pero él prefiere pensar en que eso podría ser más positivo que negativo.

“El paronazo va a perjudicar a los dos equipos que lleguen a la final, o va a ayudar, porque también hay que verlo por el lado de que nos va a dar tiempo para recuperar a las jugadoras en la parte física y eso habría que verlo más por el lado positivo que por el negativo”, acotó Wílmer López.

