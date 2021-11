Alajuelense pondrá a tono durante el receso a uno de sus jugadores más desequilibrantes

Solo con el pasar del tiempo y con resultados en la cancha se sabrá si esta pausa que se abrió en el campeonato para darle un margen de maniobra a Luis Fernando Suárez con la Selección Nacional le caerá bien tanto a los clubes como la propia Tricolor.

En el caso de Alajuelense, los rojinegros creen que este periodo les sirve, a pesar de que es muy posible que a partir de la próxima semana tengan que ceder bastantes jugadores para lo que serán las últimas dos jornadas del año en la octagonal de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

La Liga desde ya tiene una buena noticia y es que Alonso Martínez está de vuelta, al recuperarse de la lesión que lo hizo perderse varios partidos consecutivos.

“Lo he visto jugar mucho, tiene un tipo de juego que realmente nos puede aportar muchísimo en el equipo, esa profundidad que tiene él, esos ataques al espacio, ese desequilibrio que tiene en el último tercio, la capacidad de desequilibrar dentro del área y el remate que tiene creo que nos puede venir muy bien y ahí está con el equipo”, señaló el técnico de Alajuelense, Albert Rudé.

Por su parte, el propio futbolista de la Isla de Chira asegura sentirse muy contento y motivado por estar de vuelta con los compañeros, trabajando a full.

“Quiero aportar mi granito de arena para lo que queda del campeonato”, mencionó Alonso Martínez, quien fue vendido al Lommel S. K. de Bélgica, pero que juega a préstamo con los manudos por este torneo.

Él pasó de ser uno de los hombres más regulares de la Liga a tener que lidiar con las lesiones. Sin embargo, es optimista y cree que a partir de ahora podrá luchar por tener minutos y ayudar en la parte más importante del torneo.

“Muy difícil, uno como jugador siempre quiere estar en la cancha aportando lo máximo, pero creo que a veces pasan esas cosas y uno tiene que estar preparado. Ahora gracias a Dios me recuperé al 100 para estar de lleno con el equipo”, citó Martínez.

Y agregó: “A mí en lo personal me va a servir muchísimo, el parón me va a servir para agarrar condición física que no tengo por ahora, pero creo que vienen semanas muy bonitas para trabajar y hacerlo de la mejor manera”.

Además, considera que este espacio también será de utilidad para todo el grupo como tal.

“Este parón nos va a servir bastante para corregir algunos errores que por ahí estamos cometiendo. Vienen algunos días para seguir trabajando la metodología que tiene el profesor y ponerlo en práctica”.

A falta de tres jornadas para que concluya la fase regular, Herediano es líder con 36 puntos, seguido por Alajuelense con 32 y Santos con 30; mientras que Saprissa y Cartaginés registran 28 unidades y Sporting FC tiene 27.

Alonso Martínez afirma que estas semanas le servirán para recuperar la parte física, una vez que superó la lesión que lo tuvo fuera de las canchas. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo mejor (ríe)... Viene el cierre del torneo y es lo bonito, las semifinales, las finales y uno como jugador siempre las quiere jugar. Ojalá que si el profe me da la oportunidad pueda aportar lo máximo que se pueda”, subrayó Martínez.

El tiempo pasa y también se acerca el momento de su despedida con los manudos. Empero, el veloz extremo prefiere no pensar mucho en eso aún.

“Estoy en lo mío, estoy enfocado en lo presente que es con el equipo y eso lo dejo después del campeonato”.

Rudé y el receso. El técnico de Alajuelense, Albert Rudé indicó que en el caso de los manudos, ellos se toman estas tres semanas como un periodo donde pueden trasladar al terreno de juego todo lo analizado.

“Hemos hecho un gran análisis, sabemos cosas que tenemos que mejorar, otras que nos quedaron en el tintero para introducir y eran semanas muy apretadas de juego, entonces no teníamos tiempo”, relató timonel rojinegro.

El español considera que estos días se convierten en un sople de aire fresco para poder trabajar todos los detalles, tanto en video, como a nivel colectivo e individual, y en la cancha.

Alajuelense jugará de nuevo por campeonato nacional hasta el 21 de noviembre, cuando visite a Jicaral. (Prensa Alajuelense)

“Te corta el ritmo competitivo, te lo corta, pero lo que no te corta es el proceso, el proceso del desarrollo de la identidad y del modelo, se agradece el poder tener estas semanas largas y donde nosotros podemos focalizarnos en esas cosas que a lo mejor no hemos tenido tanto tiempo hasta ahora y también con un tema de variantes”.

Detalló que hasta ahora han estado trabajando en una idea base, sin poder introducir variantes, porque eso toma tiempo.

“Creo que estas tres semanas van a servir mucho para afianzar esas cositas que creemos que nos van a aportar bastantes cosas interesantes para el cierre de este torneo”.

Sabe que lo más probable es que Alajuelense le ceda jugadores a las selecciones de Costa Rica, Honduras y Panamá para estas fechas eliminatorias de noviembre, porque es lo que siempre le ocurre a la Liga en fechas FIFA.

“Esto da cabida a jugadores jóvenes, a jugadores menores que vienen aquí, que se muestran, que los podemos ver entrenamiento tras entrenamiento, que los podemos poner en el nivel de jugadores de Primera para ver cuál es su desempeño real y sabemos que evidentemente hay jugadores que son importantes y que no van a estar, pero el trabajo de todo el colectivo se acaba transmitiendo de una forma u otra”.

Rudé exteriorizó que tienen recursos para grabar las sesiones, los análisis de video también y que ese material se lo pueden mandar a los jugadores que no están presencialmente.

“Nosotros queremos mantener el ritmo competitivo, es importante tener algún fogueo, un amistoso, vamos a jugar contra San Carlos el fin de semana del 13 de noviembre y ahí vamos a poder consolidar todo este trabajo que vamos haciendo en un partido real donde podemos sacar muchas conclusiones y análisis del encuentro”, reveló el timonel.

Los hombres de Rudé volverán a jugar en el Apertura 2021 hasta el domingo 21 de noviembre, a las 2 p. m., cuando visiten a Jicaral.

