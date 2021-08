El orgullo de Isla de Chira se volvió el jugador modelo del proyecto de Alajuelense

Alonso Martínez fue a la Isla de Chira con su familia luego de salir campeón en diciembre pasado. Él es un orgullo para su tierra. Fotografía: Jocksan Martínez

Alonso Martínez sonríe al recordar el 28 de julio de 2018, cuando Luis Diego Arnáez lo hizo debutar en la Primera División con Alajuelense.

“Fue uno de los días más felices de mi vida, debutar con este club que tanto amo y ahora la evolución que he tenido ha sido por los grandes compañeros con los que he estado, que me han ayudado bastante a mejorar día con día”, mencionó la nueva ficha del Lommel SK de Bélgica.

Aquel día, Martínez sustituyó a Orlando Galo, como lateral derecho. El jovencito de la Isla de Chira entró a la cancha con el partido cuesta arriba.

La Liga iba perdiendo 2-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Pérez Zeledón, en un juego que acabó con ese marcador.

Agustín Lleida contó que hace poco le mostraron un video de ese primer partido de Martínez con la Liga.

“Le silbaron mucho a Alonso en el Morera, en ese debut de lateral y es un poco la paciencia que hay que tener con los jóvenes. No va a subir ningún chaval de 17 o 18 años y darnos lo que nos da Alonso, pero tenemos que tener la confianza en ellos y saber que eso es el proyecto para dos o tres años después, sentarnos aquí”, expresó el español.

Antes de eso habían pasado muchas cosas. Ese veloz futbolista que en los Juegos Nacionales de San Carlos 2015 atrapaba miradas con Chira FC, bajo la dirección técnica de su hermano Carlos, llegó a la Segunda División con Puntarenas.

Alonso Martínez afirma que uno de sus anhelos es marcharse de Alajuelense siendo campeón otra vez. (Prensa Alajuelense)

Fue a hacer una prueba en 2016 a la Olla Mágica y Wálter Centeno le dijo que lo quería en su equipo, que era el PFC. Pronto, fue llamado por Marcelo Hugo Herrera a la Sub-20.

Víctor Badilla ejercía entonces el cargo de gerente deportivo de Alajuelense y se lo llevó, con el fin de pulirlo en el alto rendimiento de la Liga.

Para que tuviera más rodaje, los manudos lo enviaron a la Liga de Ascenso con Palmares, donde marcó 15 goles.

En mayo de 2018 hubo una solicitud expresa del técnico rojinegro Luis Diego Arnáez. El Flaco decidió pedir el retorno de Martínez, quien se mantuvo en el club por el resto de ese año.

En junio de 2018, Alonso Martínez jugó 70 minutos en un amistoso de pretemporada contra Rosario Central en el Morera Soto. (JOHN DURAN)

Pero en enero de 2019, Alajuelense lo envió a préstamo a Guadalupe. Estuvo todo ese año allá y hasta se había renovado. Sin embargo, a mediados de julio de 2020, Andrés Carevic dijo que quería verlo de cerca.

La Liga lo sacó de la pretemporada de Guadalupe y lo incorporó a la suya, en una especie de prueba, que aprobó desde los primeros días.

Martínez le demostró a Alajuelense que ya estaba preparado para quedarse ahí. Desde entonces, ha sido uno de los futbolistas más regulares de los manudos.

Alonso Martínez soñaba con ganar algún día el premio como el mejor futbolista del torneo y en el Clausura 2021 lo consiguió. Fotografía: Prensa Unafut

Por toda esa historia es que ese talento de la Isla de Chira se convierte en el perfil modelo que la Liga quiere proyectar a los jovencitos que están en la residencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), o que no viven en el complejo, pero forman parte del semillero rojinegro.

“Viniste al club, trabajaste, no hiciste mucho ruido, siempre con tu humildad por todo el CAR, por todo el Morera Soto. Cuando se te mandó a préstamo porque aquí no teníamos minutos lo hiciste de buena manera, no pusiste nunca pegas, lo viste como una oportunidad para seguir creciendo”, le expresó Lleida al jugador de 22 años.

Y continuó: “Regresaste, nos ayudaste a ser campeones, lo hiciste bien con la Selección y te llega esta oportunidad. Estamos felices como institución, eres un ejemplo para los jóvenes que vienen por detrás empujando, eres un empujón para el proyecto, porque es el objetivo que tenemos todos”.

Alonso Martínez representa un gran orgullo para la Isla de Chira, al ser el primer futbolista profesional que salió de ahí. Fotografías: John Durán y Jocksan Martínez

Más allá de sus cualidades en la cancha, al ser habilidoso, veloz, encarador y con un estilo de juego pícaro, Martínez tiene una fortaleza mental que le ha permitido cumplir sus sueños.

Es ese muchacho que cada vez que se subía a la lancha para salir de la Isla de Chira iba en busca de oportunidades y hoy tiene un contrato por cinco años con un equipo europeo.

Se queda el resto del 2021 con Alajuelense, cedido a préstamo por el Lommel SK, porque quería estar más cerca de la Selección, porque quiere jugar la octagonal, pero también porque antes de partir al Viejo Continente tiene una tarea pendiente con la Liga.

Alonso Martínez tiene contrato por cinco años con el Lommel SK de Bélgica. Este torneo está a préstamo con la Liga. (Prensa Alajuelense)

“Ahora mi anhelo es salir campeón con este club que tanto amo”, aseguró Martínez.

Tiene otra particularidad y es que sabe escuchar. A veces hasta lo molestan, porque le dicen que escucha más que lo que habla; pero es que así son muchos chireños.

Sus compañeros más experimentados lo aconsejaron para que tomara la mejor decisión, recomendándole siempre que en medio de esa lluvia de equipos de diferentes mercados que lo pretendían, buscara salir directo a Europa.

Las palabras de ellos lo hicieron caer en cuenta de que él sí podía hacerlo.

“Desde que mi representante me dijo del proyecto del Lommel nos encantó. Es un equipo con bastante proyección, es un equipo que le gusta la intensidad. He hablado un poco con Manfred (Ugalde) y me ha dicho muchas cosas. Yo quiero escribir mi propia historia, quiero ir a triunfar”.



— “Los sueños se cumplen, de pequeño cuando estaba en la isla yo dije que quería ser jugador profesional y que quería llegar a Primera División y se dio paso a paso. Ahora, a los más chicos mi mensaje es que siempre luchen por lo que quieren, que siempre luchen por ese sueño que nada es imposible. Con esfuerzo, dedicación, humildad, siempre llegarán donde quieren”, Alonso Martínez.

Este contrato con el Lommel SK lo ve como un verdadero triunfo familiar, por el esfuerzo de todos. Porque salieron adelante cuando murió su papá, don Alfredo.

Sus hermanos, Rodolfo, Wilson, Jonathan y Carlos, siempre han estado para él, al igual que su mamá, doña Flory Batista.

“Mi familia está muy feliz. Es mi motivación día con día que mi familia esté feliz, que esté disfrutando conmigo, es un sueño para todos porque siempre han querido eso y ha sido muy rápido todo. Están muy felices, mi mamá es lo mejor que tengo y si ella está feliz, yo estoy feliz también”, apuntó Alonso.

Alonso Martínez (camisa negra) posa con cuatro de sus cinco hermanos: Rodolfo, Carlos y Jonathan. Además, los acompaña su mamá, doña Flory. Fotografía: Jocksan Martínez

Carlos, ese hermano que fue su primer entrenador en Chira FC y quien más corrió para que siempre estuviera en todos los entrenamientos sin falta, es el primero en decirle después de cada partido que debe tener un poco más de calma en la decisión final, cuando está frente al marco.

“Fallo en la última jugada, pero eso te da el día con día, en los entrenamientos. Obviamente voy a fallar montones, pero lo seguiré intentando, es fútbol y aprenderé, llegaré a un límite en el que a ojos cerrados las voy a meter (ríe...), pero creo que eso es trabajo día con día. Eso me lo da el trabajo, los entrenamientos, los partidos. Tengo paciencia, tengo tranquilidad porque sé que las cosas van a llegar”, reseñó.

Martínez tiene su futuro inmediato resuelto. El Lommel SK le puede servir de trampolín para saltar a otro club. Sin embargo, sabe que son etapas, que a su historia le faltan muchos capítulos y todos quiere escribirlos bien.

“Estoy en el presente, estoy con mi club, voy a dar siempre lo mejor de mí, voy a dar mi granito de arena a este club y siempre enfocarme en lo mío, mejorando cosas y jugar cada partido como si fuera el último. Esa es la mentalidad mía y siempre hacerlo de la mejor manera”.



— “Con el capitán Bryan Ruiz siempre hablamos de todo, siempre me da muchos consejos, me ha dicho mucho de Europa y por ahí tengo cuatro meses más para conversar con él”, Alonso Martínez.

Martínez logró que el fútbol vea a la Isla de Chira como una mina de donde pueden salir muchos jugadores y lo ilusiona pensar que más muchachos de su tierra puedan llegar a Alajuelense.

“Allá en la isla hay mucho talento. No se pudo dar, pero hace poco la Liga iba a hacer visorías allá y, ojalá, uno de mis anhelos es que más chicos de allá salgan a triunfar acá, como ahora se me está dando la oportunidad a mí. Yo sería feliz”, finalizó.

