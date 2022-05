Alajuelense desafía hasta al más pesimista

Alajuelense visitará a Saprissa en el Estadio Nacional, en el primer juego de la semifinal del Clausura 2022, que se disputará después del repechaje de la Selección Nacional. (Albert Marín)

¿Qué tan cerca o qué tan lejos puede estar Alajuelense de ganar la copa 31? La respuesta es absolutamente impredecible.

Aunque resta un mes para que comiencen las instancias finales del Clausura 2022, el doble clásico nacional que se pactó para semifinales es uno de los grandes temas del momento.

La Liga se presenta con el cartel de superlíder, un atestado que le da el derecho de jugar la gran final, pase lo que pase y que dicho sea de paso, es una instancia a la que los rojinegros no quieren llegar.

El gran pero es que el primer reto y obstáculo a la vez es enfrentarse a su archirrival, un Saprissa al que Alajuelense contabiliza nueve clásicos sin ganarle, tomando en cuenta ocho encuentros por campeonato nacional y uno de Supercopa.

Ahí es donde surge el pesimismo de algunos aficionados, que le hacen una oposición radical a los manudos optimistas, pero que en el fondo también aguardan el profundo anhelo de que tengan una percepción equivocada esta vez y que Alajuelense los reconquiste con hechos en la cancha.

Quizás sea además un mecanismo de defensa, para que el golpe no sea tan duro si es que realmente les toca sufrir una nueva decepción por el equipo de sus amores.

Mediante el canal AlajuelenseLN en Telegram, donde están suscritos más de 2.000 seguidores rojinegros se consultó: “¿Por qué cree que desde ya en algún sector de la afición se percibe el pesimismo?”.

Aquí encontrará el criterio de 16 liguistas que dieron respuesta a esa consulta.

1

Rándall Dávila: “Porque le dimos aire a Saprissa cuando estaba prácticamente en coma, pero eso no significa que no podamos sacar la serie”.

2

Josué: “Respecto al pesimismo, creo que es un sector mínimo de la afición, no creo que sea así. Y si lo fuese, qué mejor escenario que una semifinal para demostrar lo contrario”.

3

Guillermo Fernández: “Se debe a muchos factores estadísticos, en especial que hace nueve clásicos no se le gana al Saprissa. Pero como bien se dice, todos los clásicos son diferentes y hay que ganarlos”.

4

Deiver Gómez: “Lo que veo es un equipo que le falta corazón manudo, garra, cojones y ante todo ganas de salir campeón. Viene lo de enfrentar al peor Saprissa de la historia y no le pudimos ganar, por simplemente tener a un entrenador que no sabe lo que es un clásico nacional, no sabe la rivalidad que existe, no sabe lo que siente el aficionado al decir clásico”.

5

Paulo Fernández: “El mismo equipo se ha encargado de restarse credibilidad ante el Saprissa, por eso es fácil entender que hay un sector del público pesimista”.

6

Rafael Álvarez: “Algunos aficionados están pesimistas por los últimos resultados contra la ‘S’, pero debemos enviar vibras positivas al equipo”.

7

Jorge Cárdenas: “La respuesta es fácil, los constantes fracasos, la poca autocrítica de todos en la Liga y la falta de acciones concretas hacen que la credibilidad se pierda. La liga tiene todo para triunfar, pero a la hora buena no responde y eso genera molestia he inseguridad en la afición que siempre responde y siempre está alentando al equipo. La Liga necesita luchar contra los fantasmas que ellos mismos crearon y eso solo se hace en el campo y demostrando que tienen coraje y huevos para sacar la serie. De lo contrario, si no la ganan, deben irse muchos, incluso de la directiva”.

8

Juan José Mora: “Es que cuando teníamos que liquidarlos los dejamos vivos, perdimos de visita y de local en un momento en la primera vuelta que veníamos muy bien. La afición está dolida por años de estar sufriendo a manos de la afición del frente, que aparte de falta de humildad (aclaro no todos) y no ganar títulos con los buenos equipos que tenemos hace años, todo suma. Siento que este es nuestro año de sacudirnos del dominio morado y obtener la 31 tan deseada por esta afición, fiel y buena. Sería bueno también para darle una despedida de campeón al capitán, Bryan Ruiz”.

9

Carlos Simmons: “Son varios clásicos perdidos aún con todo a nuestro favor. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? Será diferente porque aún tenemos alma y garra y, sobre todo, mucha sed de triunfo”.

10

Daniel Gutiérrez: “La misma frustración de llevar nueve clásicos sin poder ganar, la sequía de títulos y otros factores más hacen que el aficionado caiga en el pesimismo. Como parte del sector optimista de la afición, espero que llenemos el estadio, que nos hagamos sentir, que somos diferentes y seamos esa voz que empuje a los muchachos en esta fase final. Las condiciones, la garra y el talento de nuestros jugadores están; solo es cuestión de que ellos crean en su juego y nosotros los aficionados, en la grada”.

11

Luis Rojas: “Quien duda, no es manudo de verdad, de la familia uno nunca duda. Si estamos mal o estamos bien, quiero ganar sacando al rival de toda la vida. Tenemos muchos años sufriendo siendo superiores, pero mucha de la duda se origina en la grada y lo transmite a la cancha. Tenemos que empujar más y arrasar”.

12

Juan Pablo Meneses: “Se siente a la vez un fuerte pesimismo, y es que estas inconsistencias del equipo, problemas anímicos, psicológicos o de motivación frente al archirrival ya se ha visto muchas veces antes. Y teniendo Saprissa un momento muchísimo mejor que ahora, pero ya se ha visto y es eso lo que tiene escéptico al aficionado, molesto y reservado respecto a un equipo que lo ha tenido todo y ha regalado demasiado a sus competidores”.

13

Gustavo Murillo: “No sé si en una mayoría se percibe pesimismo, no hay encuesta al respecto. Pero es evidente que el pesimismo es por tener ya una seguidilla de no poder ganarle al otro equipo, y en partidos en que se les domina, terminan ganando. Jugadores con experiencia como Leo Moreira han caído en la trampa de sus provocaciones y se han expulsado solos, en fin, no ha habido una inteligencia emocional y la seguidilla ha ido en aumento. Corresponderá al inexperto Albert Rudé, contra el experimentado Jeaustin Campos, ver cómo impregna en los jugadores además de la táctica, la necesaria malicia que sí ha tenido el otro equipo en últimos tiempos”.

14

Germán Ávila: “El pesimismo en la afición se debe a que no se le ha podido ganar al peor Saprissa de los últimos años. La afición está dolida y decepcionada, eso genera una carga mental que claramente se tiene que romper en algún momento, esperemos sea este”.

15

Gustavo Jiménez: “No dejo de tener un cierto pesimismo ya que Albert Rudé no ha podido ganar un solo clásico. Es más, con la mejor Liga del campeonato enfrentando a un peor Saprissa, en dos ocasiones, ha conocido solo la derrota. Aún así siempre he dicho que cada juego es una oportunidad de mejorar lo que siempre se ha fallado”.

16

Daniel Murillo: “Yo era socio desde el 2017 y estuve en cada momento difícil de los que hemos vivido los liguistas en esta época de bonanza económica y hambruna de éxitos. Ya lo que ocurrió en la semifinal pasada fue el acabose, ahí me harté de ver cómo la Liga hace todo lo posible para perder lo que que tiene en la bolsa y me dije: ‘No más’. No renové mi membresía y no he vuelto a ir al estadio. Al día de hoy, sigo con el corazón roto de ver cómo este equipo está debajo del zapato. Yo de verdad estoy pesimista. Es lo que me han demostrado que va a pasar una y otra vez, pero de verdad le deseo lo mejor a mi equipo, que tanto quiero y por el cual sufro tanto”.

