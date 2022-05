Semifinalistas apuestan por fogueos internacionales para mantener ritmo

La lucha por el título del fútbol nacional está servida y los cuatro aspirantes no quieren dejar cabos sueltos.

Llegar con ritmo a las semifinales es la consigna de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, clubes que apuestan a los fogueos, sobre todo con equipos del exterior, para conseguir la meta de llevarse el campeonato.

Los equipos regresan a la cancha hasta el 19 de junio, fecha del primer duelo de las semifinales, por eso durante el receso la prioridad es ganarle a la inactividad y encarar la mayor cantidad de amistosos posibles.

Saprissa ya amarró dos fogueos internacionales, ambos ante el Club Deportivo FAS de El Salvador.

El primero de estos compromisos será el 10 de junio (6 p. m. hora tica), en el Estadio Montgomery Blair High School, en Maryland, mientras que el segundo el 12 de junio (3 p. m. hora tica), en el Estadio Silverback Park, en Atlanta.

“Vamos a hacer una labor de mantenimiento físico, de trabajo táctico, de estar más compenetrados en lo que queremos, cómo vamos a enfrentar lo que viene y los modelos o sistemas que vamos a intentar jugar. No vamos a dejar nada al aire, porque no podemos regalar absolutamente nada. Tendremos un par de partidos amistosos fuera del país. Igual vamos a tratar de equiparar al grupo desde lo físico y lo táctico”, señaló Jeaustin Campos, técnico de Saprissa.

Saprissa cerrará su preparación de cara a las semifinales con dos partidos amistosos en Estados Unidos. (Jose Cordero)

Herediano aún no revela sus fogueos, pero en la mira está medir fuerzas ante escuadras de Centroamérica.

“En eso estamos, planificando, viendo cosas y sí hay la opción de los fogueos”, indicó Hernán Medford, entrenador de Herediano, quien agregó quue conversará con Jafet Soto, gerente general de los florenses, para terminar de afinar detalles.

“Debo hablar con Jafet para ver si nos sale algo con equipos del área. Hay posibilidades, pero de momento hay opción de foguearse a puerta cerrada con escuadras de la Segunda División”.

Jafet manifestó que había contactos en México, pero al final viajarán a Guatemala.

“Prácticamente en Guatemala tenemos de dos a tres partidos, buscando nivelar la preparación en los entrenamientos que han tenido nuestros integrantes de la Selección, donde se ha hecho un trabajo excepcional”, expresó Soto a Teletica Deportes.

Herediano prepara maletas para viajar a Guatemala y jugar al menos dos partidos de fogueo. (JOHN DURAN)

La Liga les dio un descanso a los futbolistas, vuelve el lunes a los entrenamientos y planea efectuar cuatro amistosos.

“Rivales aún no puedo confirmarlos, estamos por cerrarlos, no sabemos al 100% los equipos que van a ser, pero sí queremos sí o sí esos cuatro partidos para no perder el ritmo competitivo”, citó Albert Rudé, timonel rojinegro.

Cartaginés está en descanso, pero no de brazos cruzados y tras varias llamadas es casi un hecho que enfrentarán a un adversario de Panamá.

“Estamos trabajando en eso, de momento los muchachos están libres, dirigencia y parte deportiva planifican la manera en que se va a laborar”, comentó Jeison Solano, encargado de prensa de los brumosos.

La Nación conoce que el cuadro de la Vieja Metrópoli maneja la alternativa de jugar al menos un partido amistoso internacional contra el Sporting San Miguelito de Panamá; el compromiso sería en el Cuty Monge el próximo 14 de junio, seguramente a las 10 de la mañana.

El cuerpo técnico de Cartaginés espera no solo tener el enfrentamiento con los panameños, sino busca al menos un juego más con otro club.

Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés saben bien lo que se juegan y el receso puede ser fatal si no conservan el ritmo de competencia con que cerraron la primera fase del Clausura, por eso es vital foguearse con rivales que los exijan al máximo.