Alajuelense dejó ver lo peligroso que puede ser el panameño Freddy Góndola

Antes del partido de este jueves entre Costa Rica y Panamá, Freddy Góndola marcó su primer gol con Alajuelense y, además, asistió a Jurguens Montenegro. (Rafael Pacheco Granados)

Dicen que en guerra avisada no muere soldado y lo más probable es que en la Selección Nacional de Costa Rica ya tengan más que referenciado a Freddy Góndola, de cara al partido de alto voltaje, máxima tensión y sin derecho a fallar de este jueves, a las 8:05 p. m., en el tortuoso camino hacia el Mundial de Catar 2022.

Liga Deportiva Alajuelense dejó ver lo peligroso que puede ser ese extremo canalero que contabiliza 104 minutos en dos presentaciones con los rojinegros.

Además de aportar desequilibrio, profundidad y ofensiva en el cuadro de Albert Rudé, también tiene gol, como lo demostró el sábado pasado en el Estadio Nacional, justo el escenario donde será el partido eliminatorio de este jueves.

Las primeras pinceladas que arroja con Alajuelense son exactamente las características que lo llevaron a convertirse en uno de los hombres de confianza del seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

“Es un jugador polivalente, revulsivo, que ha descubierto Thomas Christiansen en la Selección. Después de darse a conocer en el Tauro se va a Venezuela (Deportivo Táchira), donde marcó 10 goles y es por eso que llamó la atención del seleccionador”, relató el periodista panameño Claudio Pino, de La Prensa y Mi Diario, justo el día en el que la Liga anunció la contratación de Góndola.

Después de marcar su primer tanto con Alajuelense, el futbolista declaró en zona mixta a los pocos medios de comunicación que pueden ejercer labores de reporteo en los estadios en los días de partido que estaba muy contento y que esperaba que fuera la primera de muchas anotaciones con los erizos.

“Voy a seguir trabajando para que sigan llegando, vine con la mentalidad de hacer la mayor cantidad de goles posibles en mi carrera con la Liga y estoy muy emocionado por la primera anotación”, expresó Freddy Góndola en Radio Columbia.

Ahí mismo señaló que en cuanto a la adaptación no ha tenido problemas, pues tiempo atrás vivió tres años años en territorio nacional, al tiempo que “los compañeros me han arropado bien desde el primer día que llegué y creo que no hay problemas”.

Horas después de ese partido, Góndola viajó a Panamá para integrarse a la concentración con su selección, en lo que fue una visita relámpago.

El itinerario de los canaleros establece que ellos arribarán a Costa Rica este martes, a las 4:10 p. m. y, al caer en cuenta de que viajaba a su país para volver de inmediato, el liguista soltó una risa, pues le resultó muy curioso.

“Me da mucha confianza el gol, tanto con el equipo como en lo personal para llegar a la Selección y seguir trabajando como lo vengo haciendo y creo que el partido del jueves va a ser un partido de vida o muerte para las dos selecciones”, destacó Góndola.

Y agregó: “Creo que va a ser un partido muy difícil, el partido más difícil que pueden tener las dos selecciones, porque a nosotros nos acerca a la Copa del Mundo y a ellos (Costa Rica) los aleja, o viceversa, pero va a ser un partido muy interesante, porque los dos vamos a salir a proponer, vamos a estar de visitantes y tenemos que jugar con la misma mentalidad que con la que salimos en Honduras”.

Freddy Góndola es un hombre de confianza de Thomas Christiansen. Fotografía: Instagram

Góndola sufrió un golpe en el tobillo el sábado, pero pareciera que no tendrá ningún problema este jueves.

“Vengo de una lesión contra El Salvador, ya estoy mejor, me resentí un poco, me dolía, luego entré en calentura del partido y pude terminarlo”, apuntó.

Cuando Góndola no había firmado con la Liga, en la prensa panameña creían que el futbolista podría dar el salto a Europa tras su paso por el fútbol venezolano y lo que ha mostrado con su selección.

Sin embargo, él mismo cuenta qué es lo que más lo sedujo de jugar en Costa Rica con Alajuelense.

“Los jugadores que hay en la institución como Bryan Ruiz, que ya han jugado mundiales, la de mi país no es una liga como todos conocemos que puede estar en el top, creo que esta es una muy buena liga para cualquier jugador de Centroamérica, para foguearse y darse a conocer”.

Además, indicó: “También por lo que significa el club, por lo grande que es, por lo grande que es la institución, lo que significa el fútbol tico. Cuando vi la oferta no lo pensé, no lo dudé, tenía otras opciones, creo que esta fue la mejor, no me equivoqué y bueno, que esperen mucho de mí y vamos por el título”.

Pero de nuevo se enfocó en lo que será el duelo entre ticos y canaleros de este jueves.

“Si Costa Rica gana se mete a la pelea, si ganamos nos alejamos más y estamos a un paso. Hay que jugar, el que juegue mejor se llevará el triunfo. En lo personal quiero dar lo mejor de mí para seguir siendo llamado”.

Góndola es del criterio que Panamá ha crecido mucho como selección, porque antes no ganaba siempre y ahora lo ha hecho contra grandes rivales.

“Perdíamos por goleada y de la liga panameña como lo dije, no es una liga top, estamos creciendo un poco, paso a paso y la liga tica es una de las top de Centroamérica y a nivel de selecciones Costa Rica no es que se haya estancado. Cada país juega lo suyo, así es el fútbol, puedes tener una buena noche, o una mala noche, pero creo que no se ha estancado, solo que los otros equipos han salido a jugar y han podido sacar el resultado positivo”, analizó.

Góndola reiteró que quiere ser figura con Alajuelense, porque ese es el camino para abrirse otras puertas.

“En mi país sabemos lo que significa esta institución, lo que significa la liga de Costa Rica y es muy buen trampolín, porque los otros clubes se fijan en los grandes y si me va bien me van a ver y quisiera también saltar a Europa”, finalizó el canalero.

Aunque la selección de Panamá se vio afectada días atrás por la presencia de la covid-19, pareciera que para el partido de este jueves el equipo está completo, según las declaraciones dadas por el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias.