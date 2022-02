Alajuelense debería hacerse un favor y desaparecer la frase que más irrita a su afición

Más de 20.000 aficionados presenciaron el clásico en el Estadio Nacional y la mayoría eran rojinegros. (Rafael Pacheco Granados)

Algo pasa en Alajuelense que no es claro y no tiene explicación alguna. Inclusive, revisando los últimos partidos importantes del equipo pareciera una película repetida. A partir de ahí, es claro que la frase “no pasa nada” sobra, está de más, porque simplemente no se adapta a la realidad.

Entiendo que puede ser una muletilla en la jerga del fútbol, a la que podría dársele una connotación de que hay que seguir con la promesa de levantarse, pero en medio de la frustración, la afición lo interpreta de una manera diferente porque no es un mensaje bien dirigido.

Alajuelense debería hacerse un favor y sacar esa frase para siempre de su diccionario.

Es cierto que dar la cara en la derrota no es fácil y que hacerlo dice más que esconderse en las malas, pero cuando algún integrante del equipo pronuncia que “no pasa nada” luego de perder un clásico o un partido decisivo resulta demasiado irritante para esos aficionados que mantienen una especie de relación tóxica con el equipo de sus amores.

Lo sucedido el domingo lo ilustra a la perfección. Una afición acostumbrada a ganar arrastra la molestia de lo ocurrido el año pasado y aún así respondió de nuevo.

Al Estadio Nacional ingresaron más de 20.000 aficionados y la mayoría eran rojinegros, que salieron enojados por perder un partido (1 a 0) en el que la Liga dominó la mayor parte del juego y encajó un gol en el minuto 96.

No es que “no pasa nada”, porque en realidad sí pasa y mucho. En diciembre, el equipo no consiguió marcar un gol que era lo único que necesitaba para avanzar a la gran final.

Antes de eso, se había dado un clásico en el que la Liga empezó ganando por dos goles y terminó perdiendo 4 a 2. Además, está lo ocurrido en el Clausura 2021, cuando después de una fase regular impecable, se desplomó en semifinales.

Se entiende que los jugadores “están calientes” y que por los protocolos las declaraciones las dan seguidamente tras el pitazo, sin chance si quiera de poner las ideas en orden, pero insisto que el “no pasa nada” debería suprimirse.

Pasa tanto, que el domingo revivió lo dicho por Bryan Ruiz cuando se consumó la eliminación en el torneo pasado en diciembre. Aquella vez dijo que cuando llegaban los momentos importantes el equipo entra en cierto nerviosismo que tiene que cambiar y que son cosas para trabajar más en lo mental que en lo físico.

Está claro... No es que “no pasa nada”.

