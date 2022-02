Alajuelense carga sobre su espalda la decepción de sentir que merecía más en el clásico

Alajuelense llevó las riendas del juego y fue mejor que Saprissa, pero los morados se dejaron el triunfo con un gol en el epílogo. (Rafael Pacheco Granados)

De los clásicos en los que Albert Rudé ha dirigido a Alajuelense, quizás fue este en el que su equipo dominó más a Saprissa, en el que tuvo el peso el partido y llegó con claridad al marco rival.

Si ese 0-0 no les gustaba para nada a los rojinegros en el minuto 90, porque estaban convencidos de que habían hecho méritos como para merecer algo más, ese gol de Jaylon Hadden en el minuto 90+6 fue una bofetada para el equipo que de forma incesante buscó el gol que nunca cayó.

No es una historia nueva en clásicos. Exactamente lo mismo ocurrió en el duelo anterior, en el que la Liga necesitaba tan solo un tanto para avanzar a la gran final y no lo logró.

“Duele perder el partido de esta forma, porque no merecíamos ni el empate; era ganar. Fue una jugada aislada. Cuando dieron siete minutos estábamos contentos, porque íbamos a generar más opciones y llevar la pelota al otro arco para intentar ganar, pero en un balón parado nos anotaron y no fue un error, sino que el jugador de Saprissa se impuso. Es muy doloroso, esta forma de perder no gusta nada, pero vamos a seguir trabajando. A nadie le gusta perder, pero si tengo que perder, prefiero que sea así, jugando mejor que el rival”, expresó Albert Rudé.

Esta vez el técnico rojinegro tuvo la razón. La realidad es tal cual como la describió: la Liga fue más, pero la ‘S’ se dejó la victoria. Y eso para Alajuelense es muy frustrante.

“La Liga merecía un poco más, propusimos todo el partido, tuvimos la bola, buscamos los espacios, pero el fútbol tiene detalles, tiros de esquina, tiros libres en los que nos pueden hacer un gol y obviamente es un balde de agua fría para nosotros, pero puede suceder eso y lo importante es cómo lo tomamos”, expresó Giancarlo ‘Pipo’ González instantes antes de ingresar al camerino.

El defensor se sentía contrariado, porque aparte de que le daba rabia como jugador, también estaba molesto como liguista, porque él es uno de esos futbolistas que en la cancha representa el sentir de los aficionados rojinegros.

“Obviamente que da coraje, entendemos a la afición y todo, pero acá trabajamos fuerte, estamos unidos y en estos momentos es donde se tiene que ver. Es claro, pecamos en la bola quieta, en el tiro de esquina”.

Dentro de su análisis, el zaguero señala que Alajuelense hizo 90 minutos muy buenos, planteando un partido para ganar y en el que la Liga se quedó con las manos vacías.

“Es duro, pero acá hay que levantar, para eso estamos en esta profesión, nadie dijo que iba a ser fácil y en este momento es cuando hay que poner la cara y el pecho a las balas para ir adelante y trabajar el doble, ser autocríticos entre nosotros, saber que no somos perfectos”.

Alajuelense contabiliza ocho clásicos sin poder ganarle al Deportivo Saprissa, una racha que no le hace nada de gracia a Pipo, ni a ningún liguista.

“Suena largo, pero si vemos, de un tiempo para acá la Liga ha sido el equipo que ha propuesto buen fútbol, que propone, que va al ataque. Obviamente tenemos nuestros puntos débiles, el contragolpe y otras cosas, en el fútbol todo eso es válido. Nosotros estamos contentos con el planteamiento del equipo, obviamente tiene que venir respaldado de resultados, más en estos partidos. No se nos da, pero vamos a insistir, ya llegará”.

La última vez que los erizos derrotaron al ‘Monstruo’ fue el 18 de abril del año pasado, cuando la Liga goleó 5 a 0 a Saprissa en la ‘Cueva’.

Después de eso se han registrado cinco ganes de los tibaseños (incluido uno de Supercopa) y tres empates.

En ese conteo está incluido lo que sucedió este domingo en el Estadio Nacional, cuando Saprissa se endosó el triunfo por 1 a 0 con gol de Jaylon Hadden, ya sobre la hora.

Alajuelense se quedó con nueve puntos, mientras que Saprissa llegó a cuatro unidades.