Alajuelense avanza tanto en nuevo estadio como en regreso de su gente al Morera Soto

En Alajuelense están prácticamente listos para recibir de nuevo a su afición en las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

Mientras Albert Rudé se encarga de darle una idea de juego a Alajuelense y Wílmer López afina los detalles con sus pupilas para la final del fútbol femenino, la Liga también avanza tanto en el nuevo estadio que espera estrenar en 2025, como en el regreso de su gente al Morera Soto.

Así lo dio a conocer el presidente rojinegro Fernando Ocampo, quien explicó que el cronograma que se había definido con el proyecto del estadio se está cumpliendo.

“Estamos cerrando los últimos detalles del fideicomiso con el BAC, que es un banco que nos va a apoyar en esta etapa, pero también con programas de financiamiento para todos aquellos aficionados que quieran ser parte de este gran proyecto”, destacó Ocampo.

Además, indicó que el otro elemento es que incorporaron dentro del equipo a la firma de arquitectos Gensler.

“Es una firma de arquitectos internacional de gran trayectoria que se ha unido en todo este proceso para ayudarnos a optimizar el diseño que originalmente se había propuesto”.

Ocampo también reseñó que están tramitando los distintos permisos ante las autoridades correspondientes para que dentro de pocas semanas la Liga pueda contactar a todos aquellos aficionados que se han acercado a manifestar su interés.

“Para que ya podamos formalizar ese proceso de reserva de espacios del próximo estadio de Liga Deportiva Alajuelense”.

Detalló que están terminando los trámites con el Ministerio de Economía para que quede inscrito el fideicomiso y puedan empezar a recibir dineros.

“Aquí la tarea de la Junta Directiva y de la institución es imaginarnos a la Liga no solo en el futuro, sino en los próximos 100 años y desde esa perspectiva creo que los distintos esfuerzos que cada una de las áreas de la institución vienen realizando apuntan en esa dirección”.

El presidente liguista considera que hay que ir paso a paso, porque este tipo de proyectos no son sencillos y que hay que cuidar todos los detalles.

“Pero que sin duda alguna van construyendo que cada vez tengamos una institución no solo más sólida en lo administrativo, en lo financiero, en lo deportivo, sino una institución que nos hace sentirnos cada vez más orgullosos a los liguistas y en eso agradecer a todas las personas que ponen su granito de arena en esa tarea”.

De vuelta al Morera. Alajuelense espera con ansias el momento en el que su afición pueda estar de nuevo en las gradas del Estadio Alejandro Morera Soto.

Desde el momento en el que las autoridades definieron que se permitiría el 25% del aforo total a partir del 15 de noviembre, Ocampo señala que en la Liga no tenían nada que pensar y, ahora, con el espacio que se abrió para la Selección Nacional habrá más oportunidades.

“Parte de las cosas positivas que tiene este parón además de apoyar a la Selección es que vamos a aumentar el número de partidos con público. Nosotros prácticamente estamos listos, hemos sido muy claros de que es un esquema en el cual vamos a favorecer a los asociados”, mencionó Ocampo el sábado pasado a las radios en directo, antes del juego en el que Alajuelense derrotó 4 a 1 a Guanacasteca.

Reiteró que la Liga tiene mapeados y documentados a sus socios y que han estado conversando con cada uno de ellos para ver el tema de las burbujas.

“Ahora que tenemos el número ya determinado de cuántas personas van a ser vamos a ampliar los espacios que queden para recibir nuevos asociados.

Exteriorizó que Alajuelense no está pensando en un proceso de venta de tiquetes, sino que para esta primera etapa el club hará un esfuerzo para devolverles algo a todos esos asociados que han estado ahí, apoyando en estos momentos tan complicados por la pandemia.

“Que puedan venir con sus burbujas, con sus familias al estadio y les vamos a guardar a ellos el campo. De hecho es más sencillo para nosotros e incluso para el Ministerio de Salud, los tenemos documentados, sabemos quiénes son, dónde se sientan, sabemos con quién vienen al estadio y el protocolo va a ser enfocado en eso”.

Ocampo subrayó que en los próximos días, la Liga saldrá a anunciar que hay un número disponible.

“Creo que serán cerca de 400 o 500 espacios para que la gente que por una u otra razón no pudo seguir pagando por temas de pandemia, o aquella gente que quiera hacerse asociados de la Liga, se van a poner a disposición estos espacios y con eso estaríamos completando el aforo para los partidos de la Liga”.

Además, confía en que el regreso del público a las gradas sea de tal manera que progresivamente se pueda aumentar la cantidad de aficionados permitida y que coincide justo cuando se jugarán semifinales y finales.

“Los clubes tenemos la posibilidad de demostrar que estamos en capacidad de manejar adecuadamente esta apertura y esta vuelta a los estadios. Estoy seguro de que los aficionados también van a cooperar muchísimo en esto y conforme vayamos demostrando que se pueden manejar, sin duda alguna se harán las gestiones necesarias para que en una instancia final realmente podamos ir aumentando el número de público”, citó.

Y agregó: “El que la gran final, si es que llega a darse, sea el 2 de enero, eso también amplía un poquito. Todo tiene pros y todo tiene contras, pero creo que en caso nuestro estamos abocados desde ya a poder realizar toda la gestión administrativa que asegure que a partir del 15 estemos listos para recibir gente en el Morera Soto”.

Ocampo exterioriza que a pesar de que ha sido una época muy difícil para todos, sobre todo en el año anterior, que afectó a muchas familias costarricenses, recalca que el asociado de la Liga es muy fiel.

“Le encanta donde se sienta, no quiere perder su silla y nos ha seguido apoyando. Yo quiero insistir en que el asociado de la Liga no es un arrendatario de silla y eso lo han entendido en las asambleas. Somos los dueños del equipo y sostenemos el equipo y eso lo entendemos todos y eso ha hecho que la mayoría de los asociados se hayan mantenido, más allá de que se pueda venir o no al estadio”.

El jerarca dice estar consciente de que son todos los aficionados los que desean volver, pero que para comenzar con este regreso, la prioridad la tendrán los socios.

“Resaltar el apoyo incondicional que el asociado liguista tiene y que hay que decirlo, para nosotros fue fundamental poder haber seguido manteniendo finanzas sanas en una época tan complicada como la que hemos vivido”, finalizó Ocampo.

