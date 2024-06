Al presidente de Saprissa le ‘pican’ los pies por jugar un partido

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, va a desempolvar los zapatos de fútbol. Lo picaron para que vuelva a mostrar sus condiciones y hasta se va a preparar para recordar su época como futbolista.

LEA MÁS: Saprissa convoca a los morados a unirse por una noble causa

Para quienes no lo sabían, en su adolescencia, Juan Carlos Rojas jugó con las ligas menores de Turrialba. Estuvo en la U-20, era delantero y llegó hasta las reservas (alto rendimiento) del equipo azucarero.

Su propio club, el Deportivo Saprissa le lanzó el reto y la invitación para que regrese a las canchas.

Con motivo del 89 aniversario de la institución, Saprissa efectuará un partido con leyendas históricas que defendieron la camiseta, junto con artistas, deportistas, presentadores y generadores de contenido. El juego amistoso se efectuará el 14 de julio a las 11 a.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

No era paja que jugué, jaja! De hecho este partido (de la foto) fue un preliminar contra Saprissa en el Rafael Ángel Camacho… 3 horas antes, estadio a reventar! Ese año (1991) el alto rendimiento (la “reserva” como se le decía en aquel momento) del Turrialba FC campeonizó 💪🏼🏆 https://t.co/az65RRaIOK — Juan Carlos Rojas (@presimorado) June 26, 2024

En sus redes sociales, Saprissa dio a conocer que invitó al presidente saprissista y posteó una foto, donde Juan Carlos Rojas aparece con el equipo de reservas de Turrialba.

“ÚLTIMA HORA. El presimorado sale de su retiro para apoyar a Fundación Saprissa en “El Partido de Los Saprissa”, escribió el Deportivo Saprissa en su cuenta de X.

La respuesta de Rojas no se hizo esperar y de inmediato escribió: “jaja! Bueno, por una causa como esta me apunto a desempolvar los tacos!! Qué torta, a empezar a correr un poco. ¡Pero bueno, démosle!”.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 El @presimorado sale de su retiro para apoyar a Fundación Saprissa en "El Partido de Los Saprissa" 🫱🏻‍🫲🏼😅



🎟️ Las entradas para este evento están disponibles en https://t.co/hjbx91Un5O https://t.co/nUwgwQCiwz pic.twitter.com/AIopMxbBYw — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 25, 2024

Saprissa cobrará ₡4.000 por ver el encuentro y todo lo que se recaude será entregado a la Fundación Saprissa. El cuadro tibaseño destacó que desde su nacimiento, en el año 2012, Fundación Saprissa ha apoyado a más de 10.000 niños y jóvenes provenientes de zonas en riesgo social, así como a comunidades indígenas.

“Creo que no tenía lo suficiente, pero algo me la jugaba. Era muy rápido y habilidoso. Después me fui a estudiar a una Universidad en los Estados Unidos y no seguí jugando más”, dijo Juan Carlos Rojas hace un año y medio en una entrevista con Tigo Sports.