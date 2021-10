Agustín Lleida confiesa por qué Alajuelense necesita reencontrar el estilo de juego perdido

Agustín Lleida habló sin rodeos sobre el paso de Luis Marín por la Liga y sobre lo que espera ahora con Albert Rudé. (Jose Cordero)

Agustín Lleida respondió 14 preguntas con las que aclaró buena parte de las dudas que tenía el liguismo ante el momento crítico que atraviesa Alajuelense, después de tocar fondo con esa eliminación inesperada de la Liga Concacaf a manos del equipo que estaba en el último lugar del fútbol de Guatemala.

El director deportivo de Alajuelense explicó que cuando se tomó la decisión de apostar por Luis Marín, fue pensando en que ya él tenía experiencia de cómo manejar las instancias finales, pero considera que el plan no funcionó, porque el equipo no levantó. Por eso es que ahora quiere ver a una Liga más ofensiva, como lo era antes, y por eso es que Albert Rudé asumió al equipo.

¿Qué le dice a la gente que considera que usted se la está jugando al traer a un técnico que no ha dirigido nunca antes?

A la gente le podemos decir que al final en el tiempo que llevamos aquí no nos hemos caracterizado por tomar decisiones fáciles y decisiones populares. Si viene Albert es porque sentimos que es la persona que tiene las condiciones para darnos la identidad de juego que queremos ver y este cuestionamiento que se está haciendo hoy es como el que se hizo hace dos años y medio.

Entonces, es un entrenador que para el medio no es conocido, como tampoco lo era don Andrés (Carevic), pero que sabemos que por capacidad y por estilo de juego puede pegar muy bien con la plantilla que tenemos y con lo que quiere la afición en la cancha.

Estamos seguros de ello y seguramente la afición lo irá viendo semana a semana en este calendario de locos, donde cada tres días se juega y donde hay poco tiempo para trabajar, sacaremos tiempo para trabajar e iremos viendo las características del equipo que todos queremos ver.

El tiempo que se le dio a Andrés Carevic en cuanto a resultados y demás no fue el mismo que se le dio a Luis Marín. ¿Por qué?

Nosotros valoramos el día a día de trabajo, cómo se desarrolla el equipo, cómo mejoran los jugadores de manera individual, cómo mejoramos de manera colectiva, a qué juega la Liga, si juega a lo que el proyecto demanda o a lo que juega un equipo grande y de acuerdo a eso, sumado a los resultados, que no son solo los resultados, sino una valoración más compleja, se toman siempre decisiones de manera conjunta con nuestra junta directiva; así ha sido siempre y así seguirá siendo.

El entrenador anterior tenía la misma plantilla pero era de un perfil más defensivo. ¿Por qué se cambió de un entrenador más defensivo como Luis Marín a uno ofensivo como se describe Albert Rudé?

Al final la identidad del club es una y pensamos que queríamos retomar ahora cosas en las que nos había ido muy bien del modelo de juego de acuerdo a la plantilla que tenemos, en el pasado, y por eso hemos vuelto a un técnico que tiene esas características.

¿Cómo es que se manejan las contrataciones, porque en la afición existe la duda de si el técnico anterior fue contratado por la Junta Directiva?

Aquí al final es un club donde hay una junta directiva y todos los demás estamos por debajo. Cualquier cosa que tengamos que hacer, se lleva a la junta directiva, ahí hay unos votos y se toma un acuerdo de manera conjunta.

Obviamente yo he tenido durante todo este tiempo como ustedes saben un gran apoyo por parte de la junta directiva, hemos trabajado de manera conjunta y todas las decisiones se han tomado así. Esta de Albert, la pasada, la de Carevic y la de los jugadores que se han incorporado o han salido, todo se lleva a junta directiva, se debate, se vota, porque así es el proceso institucional, son diez directivos, se toman los votos. En caso de que haya cinco y cinco el voto de don Fernando Ocampo cuenta el doble y así se toman las decisiones en esta gran institución.

Lo que viene pasando en el club es todo un tema entre la afición. ¿Usted lleva sus planteamientos a la directiva y ahí votan si lo que usted propone se aprueba o no se aprueba?

La Junta Directiva me trae a mí planteamientos y yo les llevo planteamientos a la Junta Directiva.

¿A Luis Marín quién lo planteó, Agustín Lleida o la Junta Directiva?

Entre todos.

Se habla de que se traía un modelo de juego con Andrés Carevic, se contrata a Luis Marín y ahora dicen que regresan al estilo que tenían. ¿Por qué se cambió ese estilo de juego?

En el momento que nos decidimos por Luis era para traer a un técnico que nos ayudara en esas eliminatorias finales. Él había salido campeón con San Carlos, había llegado con Herediano a jugar una final. Entonces, pensábamos que por el recorrido o por ese manejo de rondas finales iba a poder ayudarnos en el momento en el que estábamos.

Sin embargo, al día de hoy, es visto y conocido por todos que no fue una buena decisión porque el equipo no consiguió levantar y por eso tenemos el deseo y la convicción de que debemos retomar o volver hacia el estilo de juego con el que el jugador se identifica.

Volver a ser protagonista de estos partidos y que de esa manera podamos ver otra vez a la Liga que la afición quiere ver, que todos disfrutamos, no hace mucho tiempo atrás, este mismo año estuvimos 28 partidos invictos y que podamos retomar esa forma de jugar que tiene la Liga que se adaptaba muy bien a los jugadores y a la plantilla que tenemos.

¿Se le va a tener paciencia a Albert Rudé y a su cuerpo técnico si no llega el título?

La decisión se tomará como he comentado siempre, está el resultado que se va a dar o no en función de muchos motivos. Algunos los podemos controlar nosotros, otros no los podemos controlar nosotros, como bien saben y aparte de eso hay que valorar el día a día del equipo, cómo se está trabajando, la conexión cuerpo técnico - plantilla, si el jugador está mejorando de manera individual, si el equipo en lo colectivo está jugando bien. De acuerdo a todo eso se toman las decisiones.

Usted ha traído a Andrés Carevic y a Albert Rudé. ¿Es una forma de desintoxicar a la Liga de movimientos en cuanto a los banquillos que hay constantemente?

Es una forma de hacer un análisis, de ver qué necesitamos, de ver qué opciones hay en el mercado, ya sea dentro del fútbol nacional o fuera del fútbol nacional y de acuerdo a ello tratar de escoger bien y de escoger a la persona que nos puede ayudar.

¿Se les recordó a los jugadores que ellos son los responsables de trasladar al campo lo que haga este nuevo cuerpo técnico?

Sí, por supuesto y ellos lo saben, al final, que se consigan o no los resultados no es un tema exclusivo del cuerpo técnico. Es una responsabilidad compartida con los jugadores, ellos son conscientes, tenemos que tener la autocrítica todos, de saber por qué estamos aquí.

Cuando somos campeones todos ponemos nuestro granito de arena y cuando llegamos a una situación como en la que estamos todos hemos puesto nuestro grano de arena para estar como estamos ahora. Tenemos que tener autocrítica y debemos tener la confianza de saber que podemos revertir la situación y que vamos a revertirlo para volver a hacer lo que ya hicimos y que no es algo extraño, ni algo que no se pueda hacer.

Es algo que hace unos meses estábamos haciendo y vamos a volver a eso. Son conscientes y el cuerpo técnico tendrá la potestad de tomar decisiones en función de lo que ellos crean oportuno para ir mejorando la plantilla de cara a poder conseguir los objetivos.

Andrés Carevic y Luis Marín tuvieron análisis de videos y Albert Rudé estuvo ahí. ¿Él contará con esa parte también, de alguien de afuera?

No, ellos son los que van a llevar todo el trabajo, acompañados por Wardy Alfaro, por Juan Carlos Herrera, por la nutricionista, por los fisioterapeutas, el equipo de utilería, el doctor, todo el equipo que conocemos acá que ya son institucionales, junto a ellos, son los que van a llevar todo el trabajo.

¿Es cierto que los futbolistas lo buscaron en algún momento para pedirle que bajara las cargas de los entrenamientos de Luis Marín?

Son temas internos, lo que pase adentro se queda adentro y no me buscó nadie para ningún tema de esos. Yo estoy en el día a día con el equipo, yo veo, valoro, tomo decisiones en función de eso y vivo con ellos prácticamente, viajo con ellos a los partidos y siempre en el tiempo que llevo en la Liga he trabajado así. Con Luis trabajamos muy bien, no se dieron lastimosamente los resultados. Es una persona muy importante para la institución.

La buena carrera que ha llevado deseamos que continúe porque Costa Rica necesita de esos entrenadores y le deseamos todo el éxito a Luis y esta es su casa.

¿Los jugadores pueden llegar a decirle a usted no nos gusta esto y esto del cuerpo técnico, por favor hable con él porque no nos gusta hacer esto? ¿El jugador en Alajuelense tiene esa libertad?

El jugador de Alajuelense como en todos lados tiene que entrenar, hacer caso al técnico, seguir instrucciones y cumplir con el rol que tiene dentro del grupo, que dentro de cada grupo, los jugadores tienen roles diferentes y de acuerdo al rol que tienen y lo que espera el club de ellos, tienen que cumplir con esa parte. Los jugadores no vinieron ni dejaron de venir a expresar nada.

Uno está en el día a día con el equipo, en todos los entrenamientos, en todos los desayunos, en el almuerzo, en el gimnasio, en la cancha, en los autobuses, en todos lados y uno analiza siempre lo que el equipo necesita y de acuerdo con eso se han tomado decisiones, pero no ha habido problemas.

Si lo enfocan en que ha habido un problema de Luis con los jugadores, o de los jugadores con Luis, no ha habido ningún problema, sino que comentamos antes, los resultados no se han dado y la forma de jugar del equipo no era la que esperábamos y de acuerdo con eso se tomó una decisión. No ha habido más problemas que ello.

Y como te comentaba, al final esta es la casa de Luis y por el bien del fútbol costarricense que le vaya muy bien a Luis y que le vaya muy bien a Douglas (Sequeira) y a muchos entrenadores que hacen muy bien las cosas y que para que se puedan consolidar ahí también necesitan de esos resultados.

¿Qué opina de la renuncia de Giancarlo González a la Selección Nacional en estos partidos de octubre? ¿Puede beneficiar o afectar a Alajuelense?

Lo que te puedo decir es que él por su trayectoria y por su rol en la Selección se ha ganado el derecho a poder decidir qué quiere y en qué momento lo quiere. En nuestro club, únicamente es apoyar la decisión que él tome y nada más. Hay que reconocerle todo lo que ha aportado durante tantos años, todo lo que ha sacrificado también en el tema personal por la Selección, porque la Selección le ha dado mucho a él. Y si él ha tomado esa decisión es porque así lo siente y desde el club lo apoyamos al 100%.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.