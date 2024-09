Aficionados de Saprissa piden la salida de Vladimir Quesada, pero Kendall Waston sale en su defensa

“¡Fuera Vladimir, fuera Vladimir!” es lo que más se lee en redes sociales. Los aficionados del Deportivo Saprissa la emprenden contra el entrenador. Así se observa en Facebook y en otras plataformas como X.

“Ya es hora de cambiar de entrenador”, opinaron algunos, mientras que otros le piden a Vladimir que renuncie.

Saprissa es tercero en el campeonato con 21 puntos, está en zona de clasificación y a solo cuatro unidades de Alajuelense, que es el líder. Además, en la Copa Centroamericana de la Concacaf sigue con vida y con opciones de avanzar a las semifinales. Sin embargo, los fanáticos solo quieren ver a Saprissa ganando, goleando y en el primer lugar.

El miércoles anterior, al llegar a Costa Rica tras jugar el martes pasado en Antigua, Guatemala, Kendall Waston, uno de los capitanes del equipo, le dejó claro a los seguidores morados que ellos respaldan a Vladimir Quesada.

“El punto más fácil en Saprissa a través de su historia es atacar al técnico, y nosotros somos grandes partícipes de lo que suceda. Al final, somos los jugadores quienes tomamos las malas o buenas decisiones dentro de la cancha. Somos los que estamos ahí para gestionar las cosas de mejor manera y apoyar al cuerpo técnico”, aseguró Waston.

Otra de las figuras de Saprissa, quien coincidió con Kendall, fue Óscar Duarte, quien falló el segundo penal contra Antigua.

“Nosotros somos los responsables en la cancha. Él (Vladimir) nos da directrices de cómo podemos jugar o afrontar el partido, pero la final, quienes toman las decisiones dentro de la cancha somos nosotros”, dijo Duarte.

En las últimas cinco presentaciones, los tibaseños lograron dos victorias y tres empates, entre juegos del torneo nacional, uno del Torneo de Copa contra Santos y la igualdad 0-0 de visita ante Antigua por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Siempre nos dicen si hay presión, y eso va a estar ahí, ganemos o perdamos. Es una presión muy linda, una presión a la que no sé cuál otro club está acostumbrado. Como jugadores de Saprissa sabemos lo que conlleva esa responsabilidad. En el pasado, las cosas salieron de buena manera cuando nos vimos contra la pared y hemos levantado. Ojalá esta vez no sea la excepción”, añadió Kendall Waston.

Waston también expresó: “Podemos dar más y estamos para más”. A la vez recordó el juego contra Antigua y resaltó que tuvieron varias opciones de anotar, aunque no pudieron concretarlas.

“Con el respeto que se merecen los de Antigua, era un partido ganable y no concretamos. Hubo cosas que hablamos y se quedan a lo interno, pero es claro que podemos dar más. No estamos conformes; el empate no fue una catástrofe, pero no salimos contentos”, opinó Kendall Waston.

De momento, el certamen centroamericano quedó atrás y a Saprissa se le viene un gran reto el próximo sábado a las 8 p. m., cuando reciba a Herediano.

Sin duda, es un duelo que genera mucha atención, sobre todo porque ambos equipos necesitan la victoria para consolidarse entre los cuatro clasificados y buscar abrir una brecha con los equipos que luchan por estar entre los primeros puestos. Además, Herediano está a un punto de Saprissa, y de ganar lo desplaza del tercer lugar.

“Por la rivalidad que tenemos y por lo que nos jugamos en el torneo nacional, pienso que va a ser un duelo muy parejo, pero nosotros queremos ganar, queremos estar en las posiciones más altas y va a ser un lindo duelo”, opinó Waston.

El Deportivo Saprissa jugará este sábado a las 8 p. m. contra Herediano por el torneo local y el próximo martes frente a Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana (8 p. m.).

