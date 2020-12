Lo que puedo mencionar es que mientras Johan estuvo con Saprissa me pareció que fue un muy buen profesional. Le dimos un trato sumamente respetuoso, lo valoramos. Estábamos contentos con su desempeño y queríamos que siguiera, se le hizo una oferta que, en mi opinión, reflejaba una excelente oferta. Él nos mencionó que iba a analizar otras oportunidades, lo cual está en su derecho. Sí le puedo decir, aunque no con conocimiento de causa directo porque no he visto los contratos, que finalmente a él se le pagó mucho más dinero, probablemente montos que por lo menos nosotros considerábamos que no son prudentes en este momento, no es prudente un tipo de oferta de ese estilo. Me extrañan esas declaraciones, pero bien por él que recibe una oferta como esa y a partir de ahí nos enfocamos en lo nuestro. Ya él no es jugador de Saprissa, ahora nosotros estamos con Ariel Rodríguez, un jugador de la casa, ‘9’ goleador y que viene a llenar ese vacío que Johan deja.