“He escuchado que se dice que le dimos a Johan Venegas $50.000 como adelanto y no le dimos ni un dólar. Eso no se da en la Liga. Y a Johan Venegas no le estamos pagando más de lo que le pagaba Saprissa. En la Liga no se pagan caprichos; todo eso que se menciona de que le pagamos más, eso no es cierto”, expresó el directivo rojinegro José Cabezas.