A Cristhian Lagos se le entrecorta la voz al hablar de sus hijos

Cristhian Lagos vive tranquilo, vive feliz. El delantero que marcó una época en el Santos de Guápiles, quien además vistió la camisa del Saprissa, Herediano y Alajuelense y generó interés por la forma en que llegó al fútbol profesional, se alista ahora para iniciar una nueva aventura: en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

Lagos es parte de los refuerzos que sumó José Miguel Cubero a la Asociación Deportiva Sarchí, equipo al que busca subir a la Liga de Ascenso. Ahora la vida de Cristhian es diferente: por el día trabaja, como lo hace usted o yo, y por la noche entrena junto a un grupo de jugadores que cuenta con su experiencia, pues hay futbolistas como Erick y Miguel Marín, además de Frank Zamora.

“Sinceramente fue una llamada de Cubero, en la que me comunicó que estaba administrando al equipo de Sarchí y que si yo aceptaría ayudarle, desde que me dijo me gustó la idea, me llamó la atención. Al final soy una persona que nunca me he creído más que nadie y aunque no esté en Primera o Segunda lo haré. Me siento orgulloso y contento de estar en un pueblo que apoya el fútbol. Estoy ilusionado”.

Según Lagos, en la vida todo tiene una razón de ser. Ahora que tiene una vida menos rígida por los horarios deportivos, por lo que ha podido disfrutar más junto a sus hijos. Curiosamente, tanto su hija mayor (Hilary), como el menor (Hernie) están en momentos clave de su proceso educativo y él ha podido acompañarlos.

Hilary recién se graduó de quinto año de colegio, mientras que Hernie lo hizo de sexto grado de la escuela. Ambos logros tienen a Lagos con el pecho inflado, al punto de que es claro que más allá de lo que suceda en su futuro deportivo, simplemente desea tener salud para continuar sacando a sus dos pequeños adelante.

“Ella se graduó del colegio y mi hijo sacó el sexto, sinceramente no ha sido fácil. Ahora es que yo puedo decir que he visto todo lo que conllevó que mis hijos anduvieron conmigo en la época que estuve fuera del país”, explicó.

El futbolista paró un momento de hablar, respiró profundamente y agregó:

“Me siento un padre lleno de orgullo, soy un padre afortunado porque son hijos maravillosos, ellos son mi motivación y siempre trataré de luchar por sacarlos adelante”.

Lagos cuenta que tiene un día a día normal, como el de cualquier otra persona, porque en Linafa hay que ajustarse a las condiciones que dan los equipos, pese a esto el artillero detalla que ha encontrado paz y felicidad en su vida.

“Estoy feliz y contento. Yo entreno en las noches y trabajo en el día, eso me tiene con una rutina ocupada. Aparte la fe es dirigir el alto rendimiento de Sarchí, estamos en eso porque fue de las cosas que Cubero me dijo, al inicio no me llamaba mucho la atención lo de ser técnico, pero ahora que me lo ofrecieron lo estoy valorando muy seriamente”.

Respecto a la planilla que tiene Sarchí, el exjugador de Sporting recalcó que hay mucha calidad y experiencia, dos elementos que deben marcar diferencia en el fútbol aficionado.

“Cubero lo que quiere es subir el equipo lo antes posible, vamos a intentarlo, ojalá Dios nos dé ese ascenso. Se ve que hay ilusión y tienen mucha más afición que los equipos de Primera y Segunda, están ilusionados con el equipo y de ver la calidad de los jugadores que llegaron”.

Sarchí tuvo su partido de presentación el fin de semana anterior; en dicho juego Lagos marcó un tanto y su equipo ganó 4 a 0 a Carmelita.