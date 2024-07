Partido de fútbol en Venezuela causa risas por línea de fuera de juego del ‘VAR’

Un partido de la primera división del fútbol venezolano se convirtió en motivo de risas y comentarios en las redes sociales. Puerto Cabello y Portuguesa se enfrentaban la noche del lunes, en la segunda jornada del Torneo Clausura del campeonato nacional. Con el marcador 0 a 0, uno de los equipos logró anotar, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Para verificar la decisión, la cadena de televisión que transmitía el juego trazó la línea de fuera de juego, como suele hacer el VAR. Sin embargo, la orientación diagonal del trazo se volvió viral en Internet.

A pesar de la atribución del trazo al VAR, el periodista Lucas Beltramo, editor del portal MDZ Online, aclaró que el partido no contaba con árbitro asistente de video. “Vengo a pincharles el globo. En este partido entre Puerto Cabello y Portuguesa no hubo VAR. En Venezuela solo hay en algunos partidos por fecha. El trazado de líneas fue de la TV. Y no se rían que más de uno por acá no irónicamente piensa que se trazan así.”, explicó.

Vengo a pincharles el globo. En este partido entre Puerto Cabello y Portuguesa no hubo VAR. En Venezuela solo hay en algunos partidos por fecha. El trazado de líneas fue de la TV. Y no se rían que más de uno por acá no irónicamente piensa que se trazan así.pic.twitter.com/PYQtZ3F6fA — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) July 23, 2024

Algunos internautas comentaron que el jugador realmente estaba en fuera de juego y que el gol debió ser anulado sin necesidad de la línea. El partido terminó sin goles.

